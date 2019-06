„Tak takhle ne!“ Ministryně Maláčová se opravdu hodně rozzlobila

Ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD) notně rozčílil text uveřejněný v Hospodářských novinách, v němž se praví, že vláda možná uvažuje o posunutí hranice věku odchodu do důchodu nad 65 let. Maláčová zdůraznila, že v této věci odmítá ustupovat ekonomům, kteří by snad chtěli posílat lidi z práce rovnou do hrobu.

Když byl ministrem práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09, sdělil lidem, že jak se prodlužuje délka dožití, prodlouží se také doba, kdy lidé pracují, a do důchodu půjdou později. Šlo o jeden z kroků k důchodové reformě. Když se k moci dostala vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), zastropovala věk odchodu do důchodu na 65 letech. Současná ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ujišťuje, že neustoupí ekonomům, kteří by posílali zaměstnance z šichty rovnou do rakve.

„Tak takhle NE! Dokud tady bude ČSSD, věk odchodu do důchodu se zvyšovat nebude! Byli jsme to právě my – sociální demokraté – kdo ho zastropoval. Zdá se mi, že by se některým jednoduše uvažujícím ekonomům líbilo, kdyby lidé odcházeli z práce rovnou do rakve. Ani náhodou!“ napsala Maláčová na sociální síti Twitter.

Pod jejím příspěvkem se rozjela diskuse, ve které bylo mimo jiné řečeno, že vzhledem k volebním výsledkům ČSSD už tady tato strana nemusí být právě dlouho. Padl také dotaz, zda už na svém resortu našla nějaké úspory.