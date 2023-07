„Tak vysoká částka za nepřijatého migranta?!“ Zdechovský přišel za čtenáři PL

reklama

Jedna z otázek směřovala na výrok Zdechovského o tom, že exministryně financí Alena Schillerová (ANO) rozumí financím méně než současný ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), čtenáře zajímalo, kdy se za tato slova europoslanec omluví. „Pane Zdechovský, nestydíte se za podobnou pomluvu? Pokud vím, tak návrhy státního rozpočtu, se kterými přišla paní Schillerová, se od výsledku na konci roku ani zdaleka nelišily o tak šílená procenta a ani zdaleka se nedopustila takové ignorance u některých položek, jako třeba úplné ignorování toho, že budou potřeba prostředky na valorizace důchodů. Takové plivnutí na paní Schillerovou o Vás nevrhá právě dobré světlo. A ani za nejhlubšího covidu nezaťala paní Schillerová takovou sekeru, jakou zatne tato vláda s neschopným ministrem financí. Neplánujete omluvu?“ zajímal se.

Politik ve své odpovědi uvedl, že nevidí důvod, proč by se za své tvrzení měl omlouvat: „Opravdu nevím, proč by mělo jít o pomluvu. Naopak, během covidu se musel schodek měnit vícekrát. Výrazně se zvyšovaly výdaje, přičemž navíc šlo většinou o výdaje nesouvisející s pandemií,“ uvedl v odpovědi Zdechovský na svém profilu.

Zdechovský ve své reakci označil „povinnou solidaritu“ za opravdu nešťastnou. „Zvláště pokuty za nepřijímání migrantů. Jedná se o skutečně vysokou částku a nevím, jak se na ni přišlo. Sám jsem byl na místě také překvapený tím, jakou měl návrh podobu. Jinak mám za to, že podrobnosti kolem toho už jsou více než známé, pana ministra Rakušana jsem za jeho postoj kritizoval,“ odepsal politik.

Další pisatelé žádali komentáře k návštěvě ukrajinského prezidenta v Praze. „Sledujete jeho cestu? Jste rád, že zavítal do České republiky? Máte pocit, že vše proběhlo, jak má?“ položil dotaz další ze čtenářů.

Tomáš Zdechovský tuto událost označil za významnou pro naši zemi. „Dobrý den, cestu prezidenta Zelenského jsem samozřejmě sledoval. Pro Česko to byla opravdu významná událost a jsem rád, že proběhla dobře,“ napsal svůj názor.

Rozčílení bylo znatelné v dotazu čtenáře, který chtěl vysvětlení pozvání Dominika Haška do Bruselu a výhrady měl i k tomu, že se ruští a běloruští sportovci neúčastní mezinárodních soutěží. „Jak vás napadlo pozvat Haška do Bruselu? Myslíte, že to bude k něčemu dobré? K čemu je, že se ruští a běloruští sportovci neúčastní olympiády? Válku to nezastaví. A právě ukončení války by se mělo řešit, ale přijde mi, že to zase až tak nikdo neřeší,“ uvedl pisatel.

Dominika Haška zde Zdechovský hájil jako „velkou osobnost českého sportu, která má v těchto otázkách stále co říct“. K dalším otázkám poté dodal: „Bylo jinak řečeno, že by bylo nejlepší, kdyby se mezinárodních sportovních soutěží mohli účastnit sportovci, kteří se distancují od ruské války. Samotný zákaz účasti sice válku nezastaví, ale jde zde především o férovost. Vnímám jako nefér, aby za situace, kdy se mnozí ukrajinští sportovci kvůli válce nemohou věnovat své činnosti, a některé z nich válka dokonce připravila o život, naopak sportovci ze země, která je zde agresorem, mohli volně soutěžit, jako by se nic nedělo.

Sám bych byl také rád, kdyby mír nastal co nejdříve. Pro ukončení války je ale zapotřebí jedna věc – Rusko musí ukončit svoji agresi. Válka potom může skončit prakticky okamžitě. Splnění této podmínky ale bohužel představuje nepřekonatelný problém,“ sdělil ve své odpovědi závěrem europoslanec Tomáš Zdechovský.

