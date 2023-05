„Takže si to vymysleli.“ Útok na Klause a opozici: Nalezena trhlina

reklama

Anketa Jste spokojen/a s podobou „reformy“, kterou představila pětikoalice? Ano 1% Ne 98% Nevím 1% hlasovalo: 9678 lidí v tomto týdnu přinesl článek, v němž mají být od analytiků z organizace Evropské hodnoty zmapovány „nejvýraznější tváře české dezinformační scény, které byly za poslední dva roky nejvíce vidět“.



„Během covidu brojili proti opatřením, po začátku ruské invaze se stali stoupenci Ruska. Některé z nich jejich lži dokonce dostaly před soud,“ uvádí se v úvodu textu, který obsahuje seznam, na němž figurují aktivistka Jana Peterková, organizátoři protivládních demonstrací Jiří Havel a Ladislav Vrabel, bývalý restauratér Pavel Zítko, šéfka Trikolory Zuzana Majerová, ekonom Miroslav Ševčík, právník a šéf strany PRO Jindřich Rajchl, senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, ale také expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš či bývalý český prezident Václav Klaus.

U ekonoma a děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze se článek například zmiňuje, že měl na akademické půdě uvádět „dezinformace o očkování proti covidu a o takzvaném covidismu“. „Opatření podle něj byla scestná, online výuku považoval za blamáž a testování za experiment na lidech. S ruskou invazí proti Ukrajině na své dezinformační výroky navázal, a od roku 2022 tak opakovaně vystupuje na protisystémových demonstracích organizovaných Ladislavem Vrabelem a jeho spolkem. Mimoto poskytuje rozhovory proruským dezinformačním webům, kritizuje podporu Ukrajiny a z ruské invaze na Ukrajinu obviňuje Západ,“ stojí v článku a přiložen je například Ševčíkův výrok, že sankce uvalené na Rusko mají být podle něj zrušené, jelikož „mají na české domácnosti negativnější dopad než na Rusko“.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová je podle analytiků organizace aktivisty Jakuba Jandy „známá sdílením dezinformací o opatřeních proti pandemii covidu-19 a o válce na Ukrajině“. „Letos se musela omlouvat za šíření dezinformace o tom, že v souvislosti s výcvikem ukrajinských vojáků na Olomoucku se zde šíří tuberkulóza. Aktivně kritizuje postoj vlády k Ukrajině, vystupuje proti vojenské podpoře ze strany Česka. Koncem minulého roku šířila nepravdivé zprávy o hromadném odpojování lidí od elektřiny. V roce 2019 také pravidelně přispívala na dezinformační server Pravý prostor,“ stojí ve výčtu u jejího jména.



Expremiér Babiš se na seznam „dezinformátorů“ dostal, jelikož „opakovaně vystupuje na internetových kanálech jako XTV nebo Parlamentní listy, které podle analytiků Evropských hodnot šíří dezinformace“. „Sám pak využíval lži týkající se například ukrajinských uprchlíků nebo kabinetu premiéra Petra Fialy (ODS). V prezidentské kampani lhal i o svém protikandidátovi Petru Pavlovi. Svou kampaň částečně stavěl na tvrzení, že Fialova vláda může za ekonomickou a sociální krizi v Česku,“ vysvětlují autoři textu, proč se předseda hnutí ANO dostal na tento seznam.



Nejčerstvěji jim vadil například Babišův výrok: „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat, ne voják!“ „Billboardy s tímto nápisem a fotkou Andreje Babiše z ANO se objevily hned po prvním kole lednových prezidentských voleb. Babiš opakovaně tvrdil, že pokud volby vyhraje současný prezident Petr Pavel, zavleče Česko do války na Ukrajině. Pavel něco takového odmítal. Navíc k vyhlášení válečného stavu ani k vyslání vojenských jednotek do zahraničí nemá prezident pravomoci,“ uvádí k tomu článek.

Fotogalerie: - Dezinformace a mediální manipulace

Bývalý český prezident Václav Klaus má pak pod svým jménem uvedeno toto: „Nesouhlasil s vládními opatřeními během pandemie covidu-19. Na veřejnosti se objevoval bez povinné roušky, za což dostal pokutu. Také strávil víkend ve svém bytě v lyžařském středisku v jiném okresu, což tehdy vládní opatření zakazovala. Podobně jako Andrej Babiš vystoupil v internetové televizi XTV, kterou Evropské hodnoty označují za dezinformační. V loňském roce označil stranu SPD Tomia Okamury za jednu z cest k návratu k normálu. Právě SPD přitom podle analytiků šíří ruský vliv v Česku ze všech politických stran nejvíce.“



Analytikům rovněž vadila Klausova reakce na dění, kdy byl označen za „dezinformátora“ a ohradil se proti tomu. Stalo se tak za vlády expremiéra Andreje Babiše, kdy jej „dezinformátorem“ nazvalo Ministerstvo zdravotnictví pod vedením exministra Jana Blatného. Autoři v článku píší, že se Klaus „proti tomu ohradil v dopise, ve kterém mimo jiné tvrdil, že dezinformace neexistují“, a připojují, že „před dezinformacemi přitom už od roku 2016 v Česku varují tajné služby“. „Výzkumy ukazují, že jim věří čtvrtina Čechů a málokdo je dokáže rozpoznat,“ uvádějí též.



Nové dno české žurnalistiky



Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP) uvedený „seznam tváří české dezinformační scény“ označila za „nové dno české žurnalistiky“.



Podle organizace jde o ukázkový příklad toho, že je obviňování z dezinformací „často jen nástrojem politického boje a snahou zdiskreditovat oponenty“. „Web Aktuálně.cz zde slouží pouze jako tlampač a ‚autoři‘ článku jako užiteční idioti. Skutečné autorství této monstrózní manipulace leží ve spolku Evropské hodnoty (nezisková organizace s rozpočtem přes 20 mil. Kč, financovaná převážně ze zahraničí), který sestavil nový seznam ‚zkrachovalců‘ a ‚zaprodanců‘. Prý nejznámější tváře dezinformační scény,“ reagovala SOSP.



Podle organizace se tu ve skutečnosti „pod záminkou boje s hybridními hrozbami ve skutečnosti vede politický boj proti opozici“. „Text hází do jednoho pytle předsedy nejvýznamnějších opozičních stran (aby to tak nebilo do očí, vynechali Tomia Okamuru, kterého mají na paškále nejčastěji), bývalého prezidenta a nezávislou senátorku coby další opory opoziční scény s exoty odsouzenými za šíření poplašné zprávy,“ poukazuje.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hodnotí, že je článek akorát ukázkou toho, jak jsou respektovaní lidé, které by někteří rádi zdiskreditovali, ale nic na ně nemají, spojováni s někým, koho se moc lidí zastávat nebude. „Společného přitom mají jen to, že všichni upozorňují na problémy omezování svobod. Dalším faulem pak je past ‚zahlcení‘, kdy se sepíše tolik pomluv, aby nikoho nenapadlo ověřovat, zda jsou všechny pravdivé,“ podotýká SOSP.



Kdyby text, který sepsaly Evropské hodnoty a zveřejnilo Aktuálně.cz, posuzovali „sami dezinfobijci“, stal by se podle SOSP „podle jejich nejčastějších kritérií (záměrná lež se společensky významným dopadem) jedním z nejnebezpečnějších dezinformací v ČR“. „Lze jej v podstatě označit za mediální atentát na celou opozici. Kdyby měl měřit všem spravedlivě a stejně, pak by musel Nadační fond nezávislé žurnalistiky okamžitě odejmout webu Aktuálně.cz dosažený rating,“ padlo k článku.



Vývojář a jeden ze zakladatelů SOSP, Daniel Vávra, následně zdůraznil, že dezinformací je „nepravdivá informace záměrně šířená za účelem oklamání lidí“, a podíval se na důvody, proč se bývalý prezident Václav Klaus objevil „po boku vyšinuté Peterkové a Vrabela“.

Fotogalerie: - O svátku proti vládě

Ze článku shrnul, že analytikům vadilo, že Klaus nesouhlasil s vládními opatřeními během pandemie covidu-19, že „strávil víkend ve svém bytě v lyžařském středisku v jiném okresu, než mu vláda (nejspíš nelegálně) nařizovala“, či „vystoupil v internetové televizi XTV“, u čehož Vávra doplnil, že „vystoupení někde není důkazem ničeho, podstatné je, co tam řekl“.



Že Klaus označil stranu SPD Tomia Okamury za jednu z cest k návratu k normálu v kontextu pandemie covidu-19, Klaus pokládá za zcela legitimní názor. „Autor nemůže dokázat, co by se mohlo stát v budoucnosti, a tedy vyvrátit Klausův názor,“ podotkl. Stejně tak za názor pokládá i Klausův výrok o neexistenci dezinformací.



Nejzávažnějším obviněním spatřuje to, že analytici uvádějí, že Klaus den před začátkem invaze řekl, že to, co Rusko dělá, je způsobeno zoufalstvím, frustrací a beznadějí, a že Klaus tehdy řekl, že „ruský útok na Ukrajinu není invazí ani agresí“. „Netuším, jak mohl Klaus říkat o válce, která nezačala, že není,“ připojil Vávra s tím, že sami analytici píší, že se tak stalo den před začátkem války.



„Ještě navíc když Klaus v mnoha novějších rozhovorech válku odsoudil. Jen pár dní na to například napsal: ‚V těchto dnech nemá smysl a není správné dělat nic jiného než rezolutně odsuzovat ruský útok na Ukrajinu. Válka je pro mne absolutně nepřijatelnou metodou řešení jakýchkoli jakkoli formulovaných nebo jakýmkoli ideologem vysvětlovaných a obhajovaných sporů mezi zeměmi. To říkám zcela jednoznačně a jsem si jist, že to není v rozporu s žádným mým dřívějším výrokem,‘“ přiložil a ptá se: „Jak mohl říkat, že válka není, a následně ji odsuzovat? Nevěděli novináři Aktuálně o jeho pozdějších výrocích a kontextu výroku původního?“

Fotogalerie: - Zavřené krámy

Vávra pronesl, že to na něj působí jako „dezinformace záměrně šířená, aby poškodila Klause a oklamala čtenáře“. Klaus měl totiž ve skutečnosti hovořit nikoliv o válce, ale o událostech v separatistických republikách po roce 2014. „A řekl doslova: ‚Chci protestovat proti slovu invaze. Nemyslím, že to je v tomto případě adekvátní slovo. Není to invaze. Je to podivná invaze bez oběti a výstřelu. Už osm let na území proruských separatistů nevstoupil žádný ukrajinský politik či voják.‘“

„Aha. Takže věta v uvozovkách z článku na Aktuálně vůbec nezazněla. Vymysleli si ji novináři, a ještě ji zasadili do jiného kontextu, přičemž zcela ignorovali všechno prohlášení dotyčného v rozporu s jimi vymyšlenou lží. To mi přijde jako ukázková dezinformace,“ říká na to zakladatel SOSP.



Autoři článku na Aktuálně.cz by podle Vávry „s podobným demagogickým seznamem nepřátel jistě úspěšně prošli přijímacím řízením do Rudého práva“. „O novinářích jako tito dva se jednoho dne bude učit. V kapitole o selhání médií v době krize, ztrátě objektivity a kolaboraci se zkorumpovanou mocí,“ dodal.

Psali jsme: Šmejd taky reklamujete. Teď se to děje politikům. ODS, Piráti, lidovci… Klíma se raduje nad průzkumem. 70 % pro omezení jistých médií. Ale je v tom háček Už i v ČR? Cancel culture, woke aktivisté... Kauza Ševčík graduje. Co se to děje okolo? Otázka, na kterou nikdo nechtěl odpovědět. Až teď. Češi si dávají pozor na jazyk

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama