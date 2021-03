,,Tam je 22. století." Byl v Číně a zíral: Děláš si, co chceš. Takové platy. A Zeman...

reklama

Anketa Přivolali byste policii na shlukující se a popíjející spoluobčany? Ano 35% Ne 65% hlasovalo: 2879 lidí

Nakonec ve prospěch Půlpána promluvila nečekaná věc. „Já jsem měl v mobilu fotografii našeho prezidenta Zemana s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a já jsem těm strážníkům na té hranici tu fotografii ukázal a řekl jsem jim ‚Hele, Česko je kamarád s Čínou. A vy mě tam musíte pustit.‘ A oni, jakmile viděli fotografii svého prezidenta, což je pro ně největší autorita, tak mi zasalutovali, řekli ‚Můžeš jet dál‘ a dali mi razítko,“ popisuje Půlpán humornou historku. Bylo to prý poprvé v životě, kdy byl za Miloše Zemana na Pražském hradě rád.

Celé video ke shlédnutí na TV NOE

Brzy ale řeč přišla na „moderní“ Čínu. Půlpán uvedl, že v některých čínských městech kontrolují každý centimetr ulice kamery. „S oblibou říkám, že v Číně není 21. století, ale už 22. století,“ podotkl cestovatel, který přiznal, že při příjezdu do Číny vlastně ani nevěděl, co má od nejlidnatější země čekat. Jedním dechem ale dodal, že to, co viděl, bylo velmi překvapivé.

Psali jsme: Greta zapláče: V EU se neshodli, jak snižovat emise. Prý bude ostuda před Bidenem

Půlpán například při procházení historickými městy zjistil, že hodně staré zástavby bylo zničeno, aby uvolnilo místo moderním budovám. S tím, jak se v rámci Číny dostával dále na východ, také podle Půlpána rostla jeho svoboda. Od Ujgurů, kteří jsou kontrolováni, se posunul k městům obývaným etnickými Hany, a zjišťoval, že je v těchto místech méně kamer i policistů. „Jakmile přijedeš do té pravé Číny, tak si můžeš opravdu dělat, co chceš,“ řekl Půlpán. Prý se často dostává do debat s lidmi, kteří mu říkají, že je Čína nesvobodná a komunistická země. „Není to tak úplně pravda. Já jsem mohl dělat, co jsem chtěl, mohl jsem jít, kam jsem chtěl, mohl jsem se bavit, s kým jsem chtěl a nevěř jen tomu, co vidíš v televizi,“ vzkázal těmto lidem. Anketa Je smrt Petra Kellnera ztrátou pro Českou republiku? Ano 80% Ne 10% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 8555 lidí

A jaká je Čína doopravdy? Za osobní šok označil Půlpán své zjištění, že historická část Číny velmi rychle mizí. Číňané prý památky v zuboženém stavu bourají a raději postaví jejich kopie. „Číňani nesnáší vše, co by bylo staré a zavánělo nějakou nedokonalostí,“ popisuje. Města tedy vypadají tak, že kolem malého a opraveného historického centra stojí obří mrakodrapy a velká města splývají v aglomerace.

Půlpán zmínil, že navzdory obrovské populaci je mezi jednotlivými městy velmi lehký způsob dopravy a limitujícím faktorem je pro turistu spíše skutečnost, že málokdo v zemi umí dobře anglicky. Pokud ale někdo tímto mezinárodním jazykem hovoří, je prý velmi sdílný. Půlpán takto potkal jistého manažera větší firmy, který mu vyprávěl o svém životě: „Má dvě děti, nové auto, vydělává asi tři tisíce dolarů (v přepočtu asi 67 tisíc Kč, pozn. red.), což jsou i u nás velké peníze a mě velmi překvapilo, že na takové peníze se dá v Číně dostat,“ shrnul. V Pekingu bydlel český cestovatel u mladé slečny, která si v marketingovém oddělení tamního výrobce letadel vydělala zhruba 2-2,5 tisíce dolarů měsíčně, tedy mezi 45 a 56 tisíci Kč. „Nádherné peníze, když to přepočteš na Česko. Taková ta domněnka, že Čína je chudá a všichni tam pracují v továrnách, to nemůžu potvrdit, nic takového jsem neviděl, ale samozřejmě to nemůžu ani vyvrátit,“ dodal.

Řeč přišla i na spolupráci českých firem s Čínou. Půlpán zmínil, že Čína je ekonomicky „číslo jedna“ a účastí na jejím trhu se otevírají další dveře a přístup minimálně k 1,4 miliardě potenciálních zákazníků.

Komunismus podle Půlpána nehraje v přemýšlení obyčejných Číňanů absolutně žádnou roli. V zemi je svoboda podnikání a cestování, s výjimkou Ujgurů, ti potřebují povolení. Celá země prý funguje jednoduše a přehledně, vše je moderní. „I stará babička, která prodává hrušky na trhu, si může založit živnost. V Číně už se skoro neplatí penězi,“ popisuje Půlpán a přidává historku o tom, jak na něj divně koukali, když se snažil zaplatit v hotovosti. V zemi se nejčastěji platí mobilním telefonem, a to včetně nejstarší generace. I platební karty jsou již v zemi vnímány spíše jako relikt časů minulých.

Psali jsme: Co dělá vrtulník, je strašidelné. Smrt Kellnera: Lídr PPF promluvil

Vztah ke komunismu ilustroval Půlpán na příkladu oné mladé Číňanky z Pekingu, u které přespával. Žena se do Číny vrátila po studiích ve Velké Británii. „Říkala mi: ‚Já mám červenou knížku, jsem ve straně, protože pro mě je to čest a sounáležitost s mou zemí.‘ Oni to neberou tak, že ty jsi komunista, ty jsi něco špatnýho. Berou to tak, že sounáleží s tou svou zemí. A jsou vyspělá země. Číňani, které jsem potkal, jsou velmi hrdí na to, kam se ta země za posledních zhruba dvacet let posunula,“ popisuje Půlpán pohled běžných Číňanů. V zemi se velmi rozrostla střední třída, ve velkých městech západní Evropy jsou davy čínských turistů, kterým tyto možnosti otevřela právě sílící čínská ekonomika.

Psali jsme: Taky neuspěl, znělo v ČT o Kellnerovi. Tohle neřekli, doplnil Erik Best Kellner nezemřel náhodou. Podezření: Slavný vědec nemlčí „Košile modré a srdce rudá.“ Piráti jdou za starými: Zbořil zalistoval v dějinách „Odvolejte Havlíčka!“ volají známé firmy ze Senátu. A Piráti se přidali

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.