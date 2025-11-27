„Ten humbuk, kdyby to udělal Zeman.“ Hrad pod palbou za smlouvu se Seznamem

Mediální dění se tento týden točilo i kolem podezřelých vazeb mezi velkými mediálními domy a Pražským hradem. Mediální analytik Petr Žantovský se zaměřil na článek serveru Borovan.cz, který upozorňuje na novou smlouvu mezi firmou Seznam.cz a Kanceláří prezidenta republiky. Podle zjištění Borovana uzavřel majitel Seznam.cz Ivo Lukačovič s prezidentským týmem kontrakt, v jehož rámci má Seznam publikovat pro Pražský hrad PR články, bannerové kampaně a další reklamní formáty na Seznam Zprávách, na Novinkách.cz a na homepage Seznamu. Celkem v hodnotě tří milionů korun plus DPH.
Žantovský k tomu dodává, že jde o zcela mimořádně závažný problém. Podle něj je „naprosto strašidelné zjištění, že si Hrad podvazuje veřejnými financemi soukromou mediální společnost, navíc jednu z nejmocnějších“. Připomíná, že podle dat NetMonitoru jde o médium s milionovými denními přístupy. „Takže to je skutečně významný propagandistický kanál. To je něco, co do normální demokratické společnosti fakticky nepatří,“ konstatuje.
Kdyby k podobnému kroku sáhl kterýkoli z předchozích prezidentů, mediální reakce by podle něj byly zcela odlišné. „Představte si, že by Miloš Zeman uzavřel obdobnou smlouvu s nějakým médiem, které by bylo více po jeho vkusu než třeba Seznam Zprávy. Nebo že by totéž udělal Václav Klaus. Představte si ten humbuk, kdyby se některý z těchto prezidentů dopustil úplně stejné aktivity,“ upozorňuje Petr Žantovský, že v případě současné hlavy státu ale podle něj žádný podobný kritický odpor nevidíme.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Anketa
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
K tomu připomíná atmosféru letošního výročí 17. listopadu na Národní třídě, kam prezident Petr Pavel přišel uctít památku. A jak za jeho zády stál přistavený kamion s logem České televize, zatímco dav skandoval jeho jméno. Poté dodává svou klíčovou otázku: „Jak by se asi potázal kdokoliv, kdo by z toho zástupu vystoupil a zeptal se pana prezidenta Pavla, co tak zhruba dělal kolem 11. listopadu 1989,“ pozastavuje se Petr Žantovský.
Reakce by podle jeho slov byla velmi tvrdá. „Obávám se, že by přišlo hodně nadávek, možná i fyzických útoků, protože naši občané, zejména ta mladší generace, která si to nepamatuje nebo nechce pamatovat, nebo je pro ně příliš komplikované přemýšlet o všech souvislostech z listopadu 1989, prostě skáče na nejprimitivnější propagandu, která se jim nabídne. To znamená Petr Pavel jako hrdina, a všichni ostatní, myslím tím zejména z té právě se rodící koalice ANO, SPD a Motoristé, jsou ti satanáši, které je třeba pověsit na vrata,“ dodává.
„Je hrozné, že žijeme ve státě, který je postaven na takto laciné propagandě, a lidé nemají tolik rozumu, aby proti tomu dokázali protestovat,“ říká s tím, že sice voliči ve volbách jasně ukázali, jak si další vývoj představují, ale jejich hlas není brán v potaz, protože jsou zde síly, které ovládají Petra Pavla, síly, které ovládají Fialovu vládu v demisi. „Ta vláda v demisi tu může být klidně ještě v únoru, v březnu příštího roku. Nic není vyloučeno. Všechna pravidla jsou zapomenutá a všechny procedury jsou zrušeny,“ obává se Petr Žantovský. Celou pasáž uzavírá ironickou poznámkou: „Takže, milí občané, těšme se na to, co přijde. Každopádně Seznam Zprávy nás o tom budou jistě velmi ,objektivně‘ informovat.“
Znepokojivé nálezy ve vysílání BBC
Týden v médiích se tentokrát podle Petra Žantovského výrazně dotýká i zahraničí. Připomíná, že v uplynulých dnech zasáhl britskou BBC jeden z největších skandálů posledních let. Dva vysoce postavení představitelé této veřejnoprávní instituce — televize, kterou česká média často uvádějí jako vzor objektivity a nestrannosti — museli odstoupit poté, co se ukázalo, že v pořadu BBC Panorama byl upraven projev Donalda Trumpa tak, aby působil, jako by po Bidenově volebním vítězství v roce 2021 vyzýval Američany k útoku na Kapitol. „Taková manipulace ve zpravodajství je samozřejmě nehorázná a nemá žádnou omluvu,“ poukazuje Žantovský, že ani instituce s dlouholetou mezinárodní reputací nejsou imunní vůči politickému tlaku či manipulaci.
Na tento případ narazil i v souvislosti se zajímavým článkem na serveru iDnes.cz; autorkou je spolupracovnice v Izraeli Dagmar Langová, jež popisuje, že lži a zkreslování se v BBC staly rutinou. Zmiňuje, že list The Times of Israel připomněl studii, kterou sestavil tým výzkumníků pod vedením britsko-izraelského právníka Trevora Assersona. Analýza za využití umělé inteligence vyhodnotila první čtyři měsíce zpravodajství BBC o válce v Gaze. Výsledky byly mimořádně závažné: podle studie veřejnoprávní stanice porušila během této fáze konfliktu více než 1500krát vlastní redakční pravidla.
Naprosto šokující data, která v textu zaznívají, by podle Petra Žantovského měla vést k zamyšlení i české veřejnoprávní novináře. „Mohlo by to podnítit i naše mentory z České televize, aby se zamysleli nad tím, jestli dělají ještě svou práci, nebo jenom propagandu,“ podotýká mediální analytik.
Nejde podle jeho slov o jediná fakta, která „nahánějí husí kůži“ a ukazují, jak odlišně BBC přistupuje ke stranám konfliktu. Stanice například odmítá označovat hnutí Hamás za teroristickou organizaci s tím, že jde o předpojaté označení. Současně ale její vlastní redaktoři při popisování aktivit Izraele nebo izraelské armády používají výraz „teroristický“ zcela běžně.
Langová také připomíná mimořádně znepokojivé vyjadřování aktivistů, kteří se objevují ve vysílání BBC s otevřeně antisemitskými výroky. Upozorňuje například na aktivistu napojeného na Hamás, který označil Izraelce za „podlidi“ a Židy za „ďábly“. Tento člověk se objevil ve vysílání BBC během pouhého půl roku celkem 522krát. Další z citovaných reportérů, rovněž známý pro antisemitské postoje, prohlásil, že by navrhoval upalovat Židy „jako to udělal Hitler“. I tento muž se v programech BBC objevoval opakovaně, celkem 244krát.
„Myslím si, že s těmito čísly můžeme skončit. Jsou to tak neuvěřitelná data, která vypovídají o tom, že BBC už zdaleka není ten mediální etalon pravdivosti, nezávislosti a nestrannosti. Dnes je to stejná bašta liberalistické a skoro až propalestinské propagandy. Není to jednoduchý problém, ale aby BBC jako instituce, kterou jsme považovali za příklad, deformovala a manipulovala myšlení svého publika takto strašidelně, to překvapí i velkého kritika,“ zakončuje toto téma Petr Žantovský.
Nová celoplošná stanice: TV Roma vstupuje do éteru
Třetí téma Týdne v médiích zůstává v televizní oblasti, tentokrát ale přináší zcela nový fenomén na české mediální scéně. Server Borovan.cz jako jediný informoval podrobněji o tom, že od tohoto víkendu začíná vysílat celoplošná televize TV Roma, prezentovaná jako romská televize „nejen o Romech“. Podle dostupných informací má jít o všeobecně zábavný a informační program zaměřený na romské etnikum. Vysílat se mají i formáty, které diváci znají z minulosti, tedy kombinace klasické zábavy, magazínových prvků a komunitního obsahu.
Mezi moderátory nové stanice se mají objevit i poměrně známé osobnosti českého mediálního prostoru. Patří mezi ně například Richard Samko, někdejší tvář zpravodajství České televize, a také hudebník Vojtěch Lavička, dříve z kapely Gipsy.cz. Za projektem stojí zapsaný spolek TV Roma, jehož předsedkyní je podle obchodního rejstříku Miroslava Tulejová. V radě spolku figurují také Emil Ščuka a již zmíněný Vojtěch Lavička. Televize má vlastní studio v Praze a licenci od RRTV získala v prosinci 2024.
K projektu však Petr Žantovský přistupuje s jistou ambivalencí. „Na jednu stranu si říkám: proč ne, je to dobře, ať se kreativní lidé spojují do takových projektů. Ale na druhou stranu, mám z toho takové mrazení, protože vznikem etnicky orientovaného média se opět nepřispěje k tomu takzvanému ukončení rozdělování společnosti,“ uvádí s tím, že si dokáže představit, že tato nová televize může narazit na řadu problémů. Podle něj není česká společnost zcela prostá svých dlouhodobých fobií. „Máme své fobie a romofobie k nim patří celé dlouhé desítky let,“ obává se, že podobný projekt může spíše prohloubit vzájemnou vzdálenost komunit, než je přiblížit.
Vzpomněl i na vlastní zkušenost. „Před pár lety jsem provozoval etnické rádio Rádio Ethno v Brně a v Praze. Měl jsem tam pět moderátorů a z toho byli čtyři romského původu. Dělali jsme to ve spolupráci s nadací, kterou tehdy vedl Ivan Veselý. On nám v uvozovkách ‚dodával‘ talentované romské moderátory, se kterými byla skvělá spolupráce. Byli pracovití a dobře vybavení,“ popisuje Petr Žantovský, že tento projekt podle něj působil jako smysluplné propojování komunit, které se běžně příliš neznají. U nové televizní stanice si ale není jistý, zda se podaří dosáhnout podobného efektu. „Proč to ti Romové chtějí a dělají, chápu. Ale nejsem si jistý, jestli jim to pomůže k lepší komunikaci s většinovou společností. Uvidíme, přeju jim hodně štěstí,“ uzavírá.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Novotný