„To bych nikdy neschválil!“ Předvolební zásek. Rakušan potopil kampaň ODS

Do kampaně před evropskými volbami se vložil už i prezident republiky Petr Pavel, jenž uvedl, že antikampaň Spolu je nefér a nebezpečná. Ministr vnitra Vír Rakušan v nedělní Partii prohlásil, že jeho hnutí STAN by do takové antikampaně nešlo. „Tato vláda se rozhodla, že s každým svým oponentem po bolševicku zatočí. Přitom do Ruska jezdili zejména politici ODS jako do sámošky,“ řekl v pořadu místopředseda Sněmovny a hnutí ANO Karel Havlíček. Rakušan poznamenal, že příliš „fňuká“.

Za měsíc budeme spolurozhodovat o nové podobě europarlamentu. Už nyní se předvolební kampaň vyostřuje.

Vicepremiér Vít Rakušan ale odmítá, že se z voleb do Evropského parlamentu může stát referendum o vládě, jak slibuje opozice. „Tohle nebude referendum o vládě, někdo se o to samozřejmě pokouší, zanáší do toho mnoho strachu a obav. Kampaň určitě tvrdá bude,“ řekl ministr vnitra.

Uskupení Spolu zparodovalo slogan hnutí ANO „Česko, pro tebe všecko“ na „Rusko, pro tebe všecko“, což místopředseda Sněmovny Karel Havlíček (ANO) odmítl: „Útok v době, kdy je zde válka a kdy jsme Rusko odsoudili jakožto agresora a podpořili celou řadu věcí spojených s Ukrajinou, je něco, co zde historicky nebylo v takové míře,“ řekl opozičník.

Svědčí to podle něj o tom, že minimálně v tomto je Spolu vyprázdněné: „Spolu nemá osobnosti, témata a není autentické, oni umí Antibabiše, umí vytáhnout kartu ruskou a domnívají se, že jim to bude stačit. Jsem přesvědčen, že jim to stačit nebude a voliči jim to sečtou,“ pokračoval Karel Havlíček.

„Tato vláda se rozhodla, že s každým svým oponentem po bolševicku zatočí, a to tím způsobem, že na něj ukáže, že je to proruský šváb,“ poukázal Havlíček, že hnutí ANO se nenechá vytočit a nepůjde podobnou cestou dehonestace.

Reagoval tak na obrázky billboardů kolující po sociálních sítích, které mají být parodií na volební hesla hnutí ANO. Ve velkém je sdílejí právě příznivci koalice Spolu. Jsou na nich společně šéf hnutí Andrej Babiš a jednička kandidátky hnutí ANO do evropských voleb Klára Dostálová, na tvářích mají namalované ruské vlajky místo českých a doprovází je heslo „Rusko, pro tebe všecko“, namísto původního hesla „Česko, pro tebe všecko“.

Následně upozornil, že hnutí ANO používalo v kampaních také tvrdé metody. „Lehce komicky se mi poslouchá, že hnutí ANO se v kampani chová vždy hezky a čestně. Tyhle metody ANO používá dlouhodobě, v kampani se naváží a útočí a potom jen fňukají, když někdo udělá něco podobného. Fňuk, fňuk ze strany ANO mi přijde trošku legrační,“ poznamenal Vít Rakušan.

„Je to úplně něco jiného, než když někoho přirovnáváte k válečnému agresorovi, když se jasným způsobem vyjádřil proti tomu,“ hájil Havlíček předešlé kampaně hnutí ANO. „Že máme jiný pohled na konec války, neznamená, že jsme proruští,“ upozornil.

První místopředseda ANO Havlíček připomněl, že do Ruska jezdili zejména politici ODS „jako do sámošky“. „V Rusku byli všichni premiéři za ODS. Paní Němcová, ta se tam cpala kaviárem jako žena za pultem. A ještě u toho všichni juchali. My jsme nejednali s žádným ruským prezidentem nebo premiérem, já jsem se nikdy nepotkal s žádným ruským ministrem. Byli jsme to my, kdo vyhostil desítky ruských diplomatů,“ připomněl exministr Havlíček.

Rakušan ocenil, že do ostré kampaně vstoupil i prezident republiky Petr Pavel, jenž odsoudil slova Andreje Babiše, že podněcuje nálady vůči Ukrajině. Prezident zároveň zkritizoval antikampaň kalice Spolu a označil ji za nefér. „Je v pořádku, že je zde nadstranický prezident, po kterém jsme volali. Je dobře, že máme prezidenta, který se atmosféru ve společnosti snaží uklidňovat,“ podotkl vicepremiér Rakušan.

