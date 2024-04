„To chci vidět, až Fialovi zůstanou v ruce granáty.“ Macinka se vysmál vládě. A kopnul EU

reklama

Politolog Macinka reagoval na slova papeže Františka. Ten ve Vatikánu přednesl každoroční poselství Urbi et orbi (Městu a světu), v němž řekl „válka je vždy porážka, mír nevybojujete zbraněmi“. „Zdá se, že papež je pořád pacifista, což je v pořádku, jelikož papež by pacifistou být měl, i když to dnes není už příliš politicky korektní. Naopak dneska je potřeba harašit zbraněmi a označovat nepřátele a zlořád. Papež se stává disidentem v tomto moderním a postmoderním světě a dovoluje si zastávat stále pacifistické pozice,“ uvedl v pořadu Podtrženo, sečteno.

Militantního papeže si podle svých slov představit neumí, i když v jisté představě, i to je možné: „Pokud by třeba Fiala jmenoval papežem Jurečku, který je souputník v jeho harašení zbraněmi, pak nevylučuji, že by se z toho ,miluj bližního svého' stane ,miluj některého bližního svého a ty ostatní klidně nenávidíme',“ přemítal Macinka.

Papež dříve mluvil směrem k Ukrajině o vyvěšení bílé vlajky. „Papež tím samozřejmě myslí, že vyvěšení bílé vlajky je symbol pro to, aby se přestalo střílet, zabíjet a vraždit. To, že si to válkychtivý lidé překládají tak, že papež volá po kapitulaci Ukrajinců... schytal to od té části, která chce, aby Ukrajina válku vyhrála tím, že vystřelí poslední náboj do posledního vojáka. Ale řekl bych, že ta cesta by měla být jiná,“ pokračoval politolog.

„Mír je velmi problematické slovo. K míru se dá těžce dostat, ale za dané situace by bylo možné se dostat k příměří, to by nemusel být takový problém, znamená to zastavit zabíjení a začít jednat,“ říká Macinka. Situace, kdy mohl být přijat mír, byla podle něj nejblíže před 24. únorem 2022 a bezprostředně po zahájení ruské invaze.

„Situace se zhoršuje, zhoršuje a já bych chtěl opravdu vidět, jak se bude tvářit náš nejlepší premiér a světový lídr Petr Fiala, až bude mít v rukou těch několik stovek tisíc granátů a mezi tím se stane něco tragického a válka se dostane do situace, kdy už tam nebude nikdo, kdo by ty granáty od něj převzal, protože vidíte ty zprávy z frontové linie, kdyby dnes zaútočili Rusové na kterémkoli místě, tak ji prolomí a Ukrajina bude mít velký problém,“ řekl Macinka.

Ukrajinský prezident apeluje na Spojené státy, že potřebuje další zbraně a granáty, protože očekává další ruskou ofenzivu. Podle Macinky o důvod víc, aby zavolal do Kremlu. „Jestli by nebylo na místě v této situaci volat po nějakém tom příměří. Měl by volat Vladimiru Putinovi. Naši Evropané se s ním nebaví a když se někdo baví s jeho členy vlády, jsou to hned ruští agenti.

Kdyby měl náš ministr zahraničních věcí pan Lipavský (Piráti) subjektivní pocit, že kdyby dnes zavolal svému ruskému protějšku Lavrovovi s tím, že může něco změnit. Udělal by to, nebo by to neudělal? Já se bojím, že by to neudělal, protože s nimi se nemluví a dokud bude jediný Ukrajinec žít, tak se s nimi bavit nebude. Takže na nás to není, je to na těch větších hráčích,“ doplnil Petr Macinka.

Hovořil také o tom, že se Češi začínají bát projevovat své názory a zažíváme určitý návrat do totality. „Jsme na cestě zpátky, užili jsme si cestu svobody a dnes jsme v některých ohledech na tom tak, jako jsme byli v pozdním komunismu. Když si to uvědomíme, můžeme se k té svobodě rychle vrátit. Pokud si to ale neuvědomíme a necháme si tu dál vládu Rakušanů, Pirátů, pak nás to může posouvat zpět v čase, až se možná dostaneme do budování komunismu v 50. letech, kde to bylo o zabíjení, týrání, věznění každého, kdo byl nepohodlný," věří politolog Macinka.

