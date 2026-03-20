„To je ostuda, jak o nás píší v zahraničí.“ Jenže zase „paní od Rakušana“

20.03.2026 7:50 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

O tom, že Česká republika připravuje zákon v „kremelském stylu“ už píše i zahraniční server POLITICO. Autorkou je bývalá tisková mluvčí Víta Rakušana, Kateřina Jochecová. Článek začali okamžitě sdílet pracovníci neziskové organizace Člověk v tísni, kteří nyní na X hovoří o „mezinárodní ostudě“ České republiky.

Foto: screen PSP
Popisek: Babiš listuje novinami

Server POLITICO upozorňuje na spor kolem přípravy předběžného pracovního návrhu zákona o zahraničním vlivu na politické neziskové organizace.

V článku POLITICO se uvádí, že ačkoliv jde podle českého premiéra Andreje Babiše o opatření, které má zvýšit transparentnost a přehled o tom, odkud nevládní organizace získávají finanční prostředky, tak opoziční strany, nevládní organizace i akademici vládu obviňují z přípravy zákona „po ruském vzoru“, který má potlačovat nesouhlasné názory právě zpřísněním pravidel pro zveřejňování informací o zahraničním financování nevládních organizací.

Bývalý ministr zahraničních věcí Jan Lipavský označil pracovní návrh za „ruský recept na totalitu“.

Europoslankyně Danuše Nerudová ve vyjádření pro  POLITICO uvedla, že návrh „stigmatizuje občanskou společnost, nevládní organizace, odborníky a média a zavádí do českého prostředí princip, který spíše patří do autoritářských režimů“.

Podobně se vyjádřila také Nadiia Ivanova, ředitelka Centra pro lidská práva a demokracii v organizaci Člověk v tísni. „Když jsou zákony tohoto druhu formulovány tak obecně… extrémní neurčitost těchto legislativních pojmů vždy znamená, že chtějí vytvořit nástroj, který mohou, ale nemusejí použít proti komukoli, koho si vyberou,“ uvedla.

POLITICO dále připojuje krátký komentář k tomu, že Babiš srovnání s ruským zákonem odmítá, ale že Úřad předsedy vlády na žádost o komentář nereagoval.

Krátce POLITICO zmiňuje ministra zahraničních věcí Petra Macinku. Že prý je „bojovnější“ a kritiku připravovaného návrhu zákona odmítá s tím, že přirovnávání k Rusku je podle něj obvyklý argument používaný ve chvíli, kdy odpůrcům docházejí věcné námitky.

Podobný prostor je věnován i předsedovi hnutí SPD a předsedovi Poslanecké sněmovny Tomiu Okamurovi. Zde článek od POLITICO pouze zmiňuje, že Okamura upřesnil, že další postup už nebude v rukou poslanců, ale iniciativu převezme některé z ministerstev.

Autorkou tohoto textu pro anglicky píšící informační server je Kateřina Jochecová. Bývalá bojovnice proti dezinformacím a taktéž bývalá tisková mluvčí někdejšího ministra vnitra, Víta Rakušana, která aktuálně žije v Bruselu a tématu Andreje Babiše se věnuje dlouhodobě. 

Textu Jochecové se na sociálních sítích chopili lidé z Člověka v tísni a šíří ho.

„Zahraniční média začínají informovat o ‚Kremlin-style‘ zákonu, který vláda plánuje přijmout proti neziskovkám,“ sdílel na X odkaz na článek POLITICO mediální koordinátor Centra pro lidská práva Člověka v tísni, Šimon Tratina.

I sociolog Daniel Hůle pracující pro organizaci Člověk v tísni text sdílel a hovořil o „mezinárodní ostudě“, která jde podle jeho názoru hlavně za premiérem Babišem.

„Pane premiére Andreji Babiši, tato mezinárodní ostuda jde bohužel za vámi. Obklopil jste se lidmi s ruskými vazbami. A koaliční partnery necháváte v Česku řádit, jak černou ruku,“ uvedl na X.

A v neposlední řadě odkaz na text od POLITICO sdílela i Adriana Černá z Člověka v tísni.

„35 let těžíme z toho, že nás Západ vzal mezi sebe. Proč se Česko najednou otáčí zády ke svým spojencům a přátelům, je nepochopitelné. Je to ostuda, kterou nám způsobuje vláda Andreje Babiše, kvůli němu vypadáme, že jsme se zbláznili,“ uvedla Černá na X.

