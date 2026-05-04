Vláda schválila novou EET. Moderní a bez byrokracie, ujistila Schillerová

Schillerová na dnešní vládní tiskové konferenci uvedla, že vláda po čtyřech měsících práce připravila nový zákon o evidenci tržeb, který byl projednán se všemi připomínkovými místy a dnes jej kabinet jednomyslně schválil.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Ministryně zdůraznila, že nejde o návrat k původní EET, ale o její modernizovanou verzi, která má odstranit dřívější nedostatky.
Schillerová uvedla, že v rámci EET 2.0 se ruší povinnost tisknout účtenky, nejmenší podnikatelé získají zdarma jednoduchý software bez dodatečných nákladů a evidovat se bude jen minimum údajů, konkrétně celková částka, místo a čas tržby bez detailů o zákaznících či nákupech.
Pro nejmenší podnikatele by měl být zaveden režim „EET off“ určený předně pro OSVČ s příjmy do jednoho milionu korun, kteří si mohou vybrat, zda tržby evidovat. Pokud se rozhodnou pro tento režim, zaplatí vyšší paušální daň z příjmu ve výši 1 500 Kč měsíčně místo dosavadní symbolické částky.
Důležitou součástí návrhu je ochrana spolkového života. Takže běžné komunitní akce, například dobrovolných hasičů, nebudou do EET spadat. „Nechceme za žádnou cenu komplikovat život na vesnici,“ zdůraznila ministryně financí.
Cílem EET 2.0 je dle slov Schillerové narovnání podnikatelského prostředí.
Za návrh se postavila Hospodářská komora ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR i Svaz obchodu a cestovního ruchu.
„Cílem EET 2.0 je posílit důvěru mezi podnikateli, vůči veřejnosti i ve stát samotný. Bude moderní. Bez byrokratické zátěže pro podnikatele. Pravidla budou platit pro všechny stejně,“ uvedla Schillerová.
Návrh nyní poputuje do Poslanecké sněmovny. Ministryně vyjádřila ochotu diskuse se všemi politickými parlamentními stranami. „Všem by mělo jít o férové podnikatelské prostředí, které by nemělo být předmětem politických střetů. Zvláště když návrh podporují sami podnikatelé a jejich zástupci,“ dodala.
Zavedení EET 2.0 má dle slov Schillerové umožnit návrat některých daňových úlev zrušených vládou Petra Fialy. Jde například o na studenta, školkovné či limity zaměstnanecké benefity
„Současně chceme pomoci zaměstnancům restaurací, kaváren a hospod. Proto nastavujeme jasnější a férovější režim pro dobrovolné spropitné, které osvobozujeme od daní a pojistného. Servírkám, číšníkům i barmanům tak otvíráme snadnější cestu k a bankovní bonitě. Je to až do 7 procent celkových tržeb daného restauračního zařízení,“ řekla ministryně. Dodala také, že se sníží DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách na 12 procent.
Analytici se shodují, že znovuzavedení EET je krok správným směrem, který může pomoci narovnat podnikatelské prostředí, upozorňují ale na to, že odhadovaný přínos pro veřejné rozpočty je nadsazený.
Petr Dufek z Banky Creditas pro ČT24 označil očekávaný roční přínos přes 14 miliard korun za ambiciózní, i když podle něj se systém státu vyplatí a přispěje k férovějším podmínkám mezi podnikateli.
Podobně Martin Kron z Raiffeisenbank zdůraznil, že hlavní výhodou EET je vyšší transparentnost a cenná data pro stát, zejména v krizových obdobích. I on však považuje odhady přínosu za spíše optimistické a připomněl, že v minulosti EET přinesla do rozpočtu méně, než ministerstvo financí očekávalo.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku