Ferčíková Konečná (Zelení): Nezaměňujme nutnost druhé práce za svobodu

04.05.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výši minimální mzdy

Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Pracovat 40 hodin týdně a stejně nedosáhnout na minimální důstojnou mzdu? To není v pořádku. Reklamy na „snadný přivýdělek“ nám normalizují realitu, kde jeden příjem prostě nestačí. Nezaměňujme nutnost druhé práce za svobodu. Skutečným problémem je systém, ve kterém se z jedné mzdy nedá vyžít.

Minimální důstojná mzda má umožnit žít obyčejným, ale materiálně důstojným životem a cítit se plnohodnotným členem společnosti. V Česku činí 48 336 Kč, v Praze a Brně z důvodu vysokých nákladů na bydlení 56 912 Kč.

Mgr. Irena Ferčíková Konečná, Ph.D.

  • SZ
  • poslankyně
