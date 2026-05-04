Ferčíková Konečná (Zelení): Nezaměňujme nutnost druhé práce za svobodu

Pracovat 40 hodin týdně a stejně nedosáhnout na minimální důstojnou mzdu? To není v pořádku. Reklamy na „snadný přivýdělek“ nám normalizují realitu, kde jeden příjem prostě nestačí. Nezaměňujme nutnost druhé práce za svobodu. Skutečným problémem je systém, ve kterém se z jedné mzdy nedá vyžít.
Minimální důstojná mzda má umožnit žít obyčejným, ale materiálně důstojným životem a cítit se plnohodnotným členem společnosti. V Česku činí 48 336 Kč, v Praze a Brně z důvodu vysokých nákladů na bydlení 56 912 Kč.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku