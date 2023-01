„To je prasárna!“ Zatímco lidé volí, na internetu to vře. TV Nova obviněna. Kvůli Babišovi

I krátce před počátkem hlasování občanů u volebních uren se prezidentské klání odráželo na sociálních sítích a mnozí tak stále poukazují na to, co jednotliví kandidáti řekli v uplynulých debatách. Pozornost tak budí reakce generála Petra Pavla na nařčení, že bude chtít společně s Vítem Rakušanem omezovat svobodu slova. Či si lidé všímají, že expremiér Andrej Babiš ve včerejší debatě označil za větší „katastrofu pro české občany“ – namísto současného zdražování zboží a služeb – to, že je pro rodiny těžší dosáhnout na hypotéky. „Kašle na to, aby měli lidi levnější potraviny,“ sneslo se na expremiéra.

„Když připočítám vaše názory, co se týká cenzury, utahování šroubů, jak byste určoval s ministrem (vnitra Vítem) Rakušanem, jaké informace jsou pravdivé a jaké nepravdivé, tak toho já bych se jako občan děsil,“ mínil Diviš, že má Pavel v plánu spolčit se s ministrem Rakušanem a omezovat svobodu slova.



Pavel se proti tomu tvrdě ohradil. „U Divišů asi zase sněžilo,“ odvětil směrem k Divišovi. Ten si to však nenechal líbit a Pavlovi vrátil: „Já jsem z České Lípy, tam už sníh není.“

Petr Pavel: "U Divišů asi sněžilo."

Karel Diviš: "Já jsem z České Lípy, tam už sníh není." — Filip Rožánek (@rozanek) January 13, 2023

Reakce budí také pozvání expremiéra Andreje Babiše (ANO) do Snídaně s Novou těsně před volbami. „Andrej Babiš byl dneska ve Snídani s Novou. Ať to vydávaj za cokoliv, to se prostě nesmí, ne?!“ ohradila se proti tomu spisovatelka Markéta Lukášková.

Novinář Čestmír Strakatý s ní však nesouhlasil. „Včera tam byl Pavel. Já rozumím, ale zrovna tohle mi nepřijde tak šokující,“ odvětil jí.

Vcera tam byl Pavel. Ja rozumim, ale zrovna tohle mi neprijde tak sokujici. — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) January 13, 2023

„V den voleb po včerejší debatě mu dát takovej prostor? To je podle mě prasárna,“ trvala však na svém. To se ale ohradil již i moderátor Televizních novin Martin Čermák. „V průběhu dnešního vysílání jsem měl stejně dlouhý rozhovor se všemi 8 kandidáty. Se všemi jsem řešil jejich kauzy, nebo negativní aspekty kampaně a všichni dostali prostor pro uvedení pozitiv. Slyšela jste všechny? Kde přesně byla ta prasárna?“ tázal se. Spisovatelka mu na to však již neodpověděla.

V průběhu dnešního vysílání jsem měl stejně dlouhý rozhovor se všemi 8 kandidáty. Se všemi jsem řešil jejich kauzy, nebo negativní aspekty kampaně a vsichni dostali prostor pro uvedeni pozitiv. Slyšela jste všechny? Kde přesně byla ta prasárna? Díky — Martin Čermák (@cermam) January 13, 2023

Mnoho lidí si povšimlo též názorů kandidátů k aktuálnímu zdražování. Vysoká inflace se promítla i do včerejší debaty trojice nejfavorizovanějších kandidátů. Zatímco Nerudová s Pavlem mínili, že je třeba aktuální zdražování zkrotit restriktivní politikou centrální banky, Babiš tvrdil, že větší „katastrofou pro české občany“ je – namísto zdražování zboží a služeb – především to, že si lidé nemohou dovolit půjčky a je těžké dosáhnout na hypotéky na bydlení. Navyšování úrokových sazeb tak i přes více než 15% inflaci kritizoval. „Mladé rodiny už si nemohou koupit byt,“ namítal.

Český rozhlas v této souvislosti připomíná, že Babiš v debatě „operoval s nesprávnými čísly“. „V debatě na Nově uvedl, že základní úroková sazba Evropské centrální banky je nyní 1,75 %. Realita je ale jiná: s účinností od 21. prosince 2022 se úroková sazba pro hlavní refinanční operace zvýšila na 2,50 %, úroková sazba mezní zápůjční facility na 2,75 % a úroková sazba vkladové facility na dvě procenta,“ upozornil ČRo.



Nerudová Babišovi v debatě oponovala, že nízkou úrokovou sazbu dle ní potřebují Babišovy firmy, protože jsou „silně zadlužené“. „Berete si jako rukojmí všechny občany, kteří mají úspory v bankách, kde je žere inflace,“ dodala.

Fotogalerie: - Poslední debata před volbou

Vše mělo dohru i na sociálních sítích. Přesto, že Babiš oponoval, že Agrofert si půjčuje v eurech, začala se po sociálních sítích šířit výroční zpráva Agrofertu z roku 2020, kde se uvádí, že by se tehdy při nárůstu o půl procentního bodu holdingu snížil zisk o 158 milionů.

K Andrejovu obratnému boji za nižší úrokové sazby.

Výroční zpráva Agrofertu uvádí, že konkrétně při nárůstu o půl procentního bodu holding v roce 2020 vyčíslil snížení zisku o 158 milionů. pic.twitter.com/wiOA9zpjCr — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) January 12, 2023

„Babiš chce nízké úrokové sazby, protože jeho firmy využívají hojně úvěry. Znamenalo by to pro něj problém, z toho důvodu kašle na lidi, aby měli levnější potraviny,“ obořil se na expremiéra komunální politik Matěj Hlavatý.

Pan Babiš všude byl. Dokonce i pana Želenského zná, toho neznám. — Matěj - starosta z Tetína ????????????? (@matej_hlavaty) January 12, 2023

Shoda Pavla a Nerudové, že by se úrokové sazby měly při současné vysoké inflaci zvýšit, pak přiměla i bývalého ministra financí Miroslava Kalouska netradičně s Pavlem souhlasit.

„Musím uznat, že pan Pavel se pečlivě připravil na téma inflace. To, co řekl, bych podepsal,“ ocenil Kalousek kandidáta, do něhož se většinou pravidelně tvrdě strefuje a veřejně prohlašuje, že aktuálně svůj hlas vhodí Nerudové.

Musím uznat, že pan Pavel se pečlivě připravil na téma inflace. To, co řekl, bych podepsal. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) January 12, 2023

Nečekaný souhlas od Kalouska nebyl pro Pavla jediným překvapením. Veřejně se přihlásil s odhadem Petra Pavla coby vítěze prezidentské volby komentátor Petr Honzejk.

„Tady je moje prognóza. První kolo vyhraje Babiš, druhý bude Pavel. Překvapí Bašta na čtvrtém místě. Vysmát se mi můžete již v sobotu kolem půl čtvrté,“ sdílel svůj odhad pro první kolo a značně tak oproti průzkumům favorizoval i kandidáta SPD.

Tady je moje prognóza. První kolo vyhraje Babiš, druhý bude Pavel. Překvapí Bašta na čtvrtém místě. Vysmát se mi můžete již v sobotu kolem půl čtvrté;) https://t.co/cR7kvHzYoo — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) January 13, 2023

Že bude Pavel dle jeho odhadu novým českým prezidentem, pak stvrdil i deseti tisíci korun. Na celkovou výhru Petra Pavla si totiž tuto částku vsadil. „Aby někdo neřekl, že nejsem na svoje odhady ochotnej vsadit aspoň kus vejplaty,“ dodal a sdílel odkaz na svoji sázku, která mu může přinést zisk více než čtyř tisíc.

Aby někdo neřekl, že nejsem na svoje odhady ochotnej vsadit aspoň kus vejplaty:) https://t.co/4TksMwcd2p — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) January 13, 2023

Pavla nakonec „volil“ i matematik Karel Janeček, jehož účast do voleb nebyla připuštěna. Byť si volební lístek značně upravil tak, že kromě jmenovky Pavla nese i tu jeho.

Jak volit ve volbách spravedlivých i těch druhých? ?? pic.twitter.com/nB9BwzQ6v6 — Karel Janeček (@janecek252) January 13, 2023

