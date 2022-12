„To je příklad dětem. Něco nevíš, budem se ti posmívat!“ Juchelka ve studiu zúčtoval s „posměváčky“ Babišovi

reklama

Tománková hned v úvodu druhé debaty znovu položila na stůl data z exkluzivního předvolebního průzkumu agentury STEM pro CNN Prima NEWS, podle něhož by první lednové kolo prezidentských voleb vyhrál Andrej Babiš se ziskem třiceti procent hlasů, druhá by skončila Danuše Nerudová se ziskem 26 procent a třetí by skončil generál ve výslužbě Petr Pavel se ziskem 23 procent.



Průzkum také ukázal, že 34 procent lidí nadále není rozhodnuto, koho bude volit. Podle Jurečky právě těchto 34 procent lidí může zamíchat kartami.

„V té kampani se může ještě mnohé změnit. Vidíme to i za poslední dny, kdy jsou kandidáti vystavováni různým debatám, dokonce i se žáky základní školy, kde potom se ukáže, že někteří kandidáti nemají základní, elementární, ale ani kulturní znalosti o České republice, a to samozřejmě ti lidé také nějak vnímají. Takže já bych nepředjímal,“ upozornil Jurečka na slabé vystoupení Andreje Babiše před žáky základní školy, kterým nedokázal vyjmenovat ani planety základní sluneční soustavy, ani nedokázal říct, kde se v Národním divadle nalézá nápis „Národ sobě“ a na co tento nápis odkazuje.

Juchelka začal šéfa hnutí ANO Babiše ihned hájit.

„Pro mě má Andrej Babiš řadu různých předností, pro které by měl být prezidentem České republiky. Já ho znám jako vynikajícího matematika, který umí čtyři světové jazyky. A mě překvapuje to, co jsem viděl, že když něco neví nebo to zapomene nebo si to nenastuduje, tak i na tom Twitteru v diskusích jsem viděl jistou míru posměvačství, takového nálepkování. A je to příklad pro všechny žáky základních škol, že když něco neví, tak se mu pojďme posmívat,“ kroutil hlavou Juchelka. „Nedělal bych z toho šílený závěr. Spíše mě mrzí to, že se na tom někteří komentátoři točí tak, že tu máme jistou míru posměvačství,“ pokračoval poslanec ANO.

Jurečka nabídl trochu jiný pohled.

„Když já si vezmu, jak o sobě Andrej Babiš říká, že je nejlepší manažer a všechno umí a všude byl, tak mně na tom nevadí ani tak to, že neví, kolik žaludků má kráva, ale spíše to, co říkaly ty děti, s jakou přezíravostí se k nim choval. To pro mě bylo nejvíc. Mnozí, kteří ho známe osobně, tak víme, jak Babiš umí být i k lidem, které má kolem sebe, arogantní a přezíravý,“ konstatoval Jurečka.

Juchelka znovu šéfa ANO bránil a hlásil do kamer, že by Babiše rozhodně neoznačoval za arogantního a přezíravého. Uznal jen, že před kamerami v Poslanecké sněmovně může vypěnit kdekdo. Konstatoval, že Babišovi jako budoucímu prezidentovi neuškodí, když nezvládne vyjmenovat planety sluneční soustavy, protože podle Juchelky voliči dobře vědí, že Babiš má jiné kvality.

„Ty politické zkušenosti jsou tam jasné. On si je nese jako ministr financí i jako premiér, který tady výborně zvládl covidovou krizi,“ pokračoval poslanec v barvách ANO.

„S tím mnozí nesouhlasí,“ ozvala se moderátorka Terezie Tománková.

„Já to vím, ale za mě ano,“ reagoval Juchelka.

Jurečka se tady zastal generála Petra Pavla. S tím se prý setkával jako ministr na Bezpečnostní radě státu a viděl, jaký přehled má v otázkách bezpečnosti, ale i v bodech, které otázky bezpečnosti přesahují, takže lze říct, že i Pavel má politickou zkušenost potřebnou pro vykonávání úřadu prezidenta.

Juchelka si ale trval na tom, že politické zkušenosti Petra Pavla nejsou dostatečné, protože nebyl ani komunálním politikem, a zdůrazňoval, že jen Babiš má politických zkušeností dost.

Tentýž průzkum také ukázal, že Babiš ve druhém kole prohraje jak s Danuší Nerudovou, tak s Petrem Pavlem. Ale i tady platí, že přibližně třetina voličů je stále nerozhodnuta. Podle Jurečky tady rozhodne závěr kampaně, podle kterého se voliči přikloní na tu, či onu stranu.

Připomínal, že na Slovensku se stala prezidentkou Zuzana Čaputová, která neměla předchozí politické zkušenosti, a na Ukrajině se stal prezidentem Volodymyr Zelenskyj, který také neměl předchozí politické zkušenosti a dnes obstojně vede národ, který brání svou vlast proti ruské agresi.

Juchelka vyjádřil naději, že Babiš dokáže oslovit ty voliče, jejichž hlasy v posledních volbách do Sněmovny propadly. Pak by mohl vyhrát.

Jurečka upozorňoval na to, že Babiš dnes nechodí do debat s ostatními kandidáty. „Mně přijde zvláštní, když se kandidát na prezidenta vyhýbá veřejným debatám,“ kroutil hlavou Jurečka.

„On se jim nevyhýbá,“ bránil Babiše Juchelka, který se šéfem hnutí ANO jezdí po debatách, ve kterých Babiš nemá oponenta.

Ale Jurečka hned vyrazil k dalšímu útoku a poukazoval na to, že hnutí ANO a SPD aktivně nepodpořila prodloužení ochrany pro ukrajinské uprchlíky, kteří v důsledku ruské agrese hledají pomoc v Česku.

„I kandidát na prezidenta si musí říct, jestli stojí na straně dobra, nebo jestli stojí na straně zla. Jestli je připraven nést i nějaké nepopulární věci, které se s tím pojí na domácí politické scéně u svých voličů, a zda je připraven pomáhat lidem, kteří dneska mrznou, kteří nemají elektřinu, teplo, kteří nemají zajištěné základní životní potřeby. Andrej Babiš v tom kličkuje a není připraven jednoznačně říkat svůj názor,“ pravil Jurečka.

„To v žádném případě ne,“ jal se Juchelka znovu bránit šéfa hnutí ANO s tím, že hnutí ANO se v tomto konkrétním hlasování zdrželo, protože nemá dobré zkušenosti s postupy ministra vnitra Víta Rakušana. „Ministr vnitra prostě a jednoduše nefunguje, co se týká ukrajinských uprchlíků,“ zlobil se Juchelka s tím, že od něj očekává systematičtější přístup. My dodnes nevíme, kolik přesně uprchlíků v Česku je, případně jaké mají povolání, a to je podle poslance za ANO problém, který vláda musí konečně řešit. „Pořád nelze předvádět to, co tady předvedl ministr Jurečka, že je tady nějaké dobro a zlo. My stojíme na straně dobra, pokud to chcete vědět, ale už je potřeba, aby se ty uprchlíky podařilo nějak zapojit,“ žádal Juchelka.

Jurečka ihned připomínal, že na českém pracovním trhu už pracuje 110 tisíc uprchlíků a odvádějí peníze do českého sociálního a zdravotního systému. To ale nic nemění na tom, že by Babiš podle Jurečky měl říct, zda pomůžeme Putina vypráskat z Ukrajiny.

Juchelka konstatoval, že Česko není ve válce a je načase co nejrychleji spět k míru. V dialogu velmocí. „Pojďme Ukrajinu podporovat v tom, aby to tam co nejrychleji skončilo. Ale ve válce jako takové nejsme,“ řekl Juchelka. „Ale to, že nám rostou ceny energie i v důsledku té ruské války, to je pravda,“ dodal.

Jurečka si však trval na tom, že Babiš v otázce podpory Ukrajiny lavíruje, a navíc ještě okopává kotníky vládě Petra Fialy a tvrdí, že vláda nepomáhá českým občanům.

Juchelka se hned ohradil.

„My říkáme, že pomáháte málo a pozdě. A díky českému předsednictví jste ještě zdražili vytápění dřevem, které možná vůbec nebude od roku 2027. To je taková tečka za tím vaším předsednictvím. A navíc tady chybějí základní léky i pro děti. Chybí tady paracetamol i nurofen. Občané si do Polska jezdí i pro léky. A kdo za to může? Jedině vaše vláda!“ rozjel se Juchelka. Konstatoval, že „vláda je absolutně neschopná v tom, že nedokáže zásobovat lékárny léky pro české děti“.

Jurečka upozornil, že tento problém s léky se projevuje ve více státech. Přiznal, že česká legislativa neumí kontrolovat stav zásob v lékárnách. A hned uvedl, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek už pracuje na legislativní nápravě. Jedním dechem také dodal, že české předsednictví odvedlo kus práce také v tom, aby se výroba některých léků vrátila do Evropy, protože na situaci v Číně či Indii, kde se dnes léky vyrábějí, Evropa vliv nemá.

Juchelku však nepřesvědčil.

„Je to prostě a jednoduše manažerské selhání pana ministra zdravotnictví, a to je celé. Prostě a jednoduše musíme jezdit do Polska nakupovat léky,“ zaznělo od poslance.

Konstatoval také, že opoziční hnutí ANO navrhlo řadu opatření, která vláda nejprve odmítala, jako je zastropování cen energií, aby nakonec kabinet se zpožděním k zastropování energií stejně sáhl.

Jurečka poté sliboval, že už pracuje na zlepšení situace na úřadech práce, především v Praze, kde se nedaří přijmout nové lidi. Trh práce v Praze je podle Jurečky extrémně vyčerpaný. Cestu ministr vidí v tom, že žádosti podané v Praze se zpracují např. v Liberci nebo v Českých Budějovicích. „Klientovi je jedno, kde se to zpracuje, on chce, aby to bylo včas,“ vysvětloval Jurečka. „Já se samozřejmě občanům – klientům za komplikace omlouvám. Teď je to složitá a vyhrocená doba a já děkuji všem pracovníkům úřadů práce, kteří to zvládají,“ řekl Jurečka.

Juchelka připomínal, že hnutí ANO varovalo už celé měsíce, že úřady práce budou přetížené. A teď se to děje.

Jurečka se okamžitě bránil, že stovky lidí na úřadech práce chyběly už v první den, kdy nastoupil na ministerstvo, takže za to mohly i předchozí vlády ANO a ČSSD.

