„To je strašný, tohle řekne ministr za ODS!“ Stanjurův posměšek zemědělcům zvedl Schillerovou ze židle

Stínová ministryně financí Alena Schillerová (ANO) hájila protestující zemědělce a ostře kritizovala předsedu vlády Petra Fialu, kterého protesty rozezlily natolik, že pohrozil zemědělcům, že slíbené dvě miliardy budou využity jinde. „Mám tu soupis jejich jednotlivých požadavků a nedobrali se vůbec ničeho, takže co jste jim slíbili? Slíbili jste jim dvě miliardy. Teď ale premiér uraženě řekne: ‚My vám je nedáme, když stávkujete, tak mi to dáme někomu jinému.‘ To je prostě něco tak neuvěřitelného, že takhle mluví premiér. To je neuvěřitelné,“ nevycházela stínová ministryně financí Alena Schillerové z údivu.

Slovy ministra financí Zbyňka Stanjury je vláda připravena na další protesty. Uvedl, že vyložení hnoje před Úřad vlády názor nikomu nezmění. „Každý má právo protestovat, mě to nijak neznervózňuje. Jestli si ale někdo myslí, že změním názor, jestliže tam ta kopa hnoje je, nebo není, to je spíše úsměvné,“ uvedl.

„Druhá strana si musí vybrat: buď se mnou seriózně vyjednáváte, nebo si vezmete klacek do ruky a tlučete mě po hlavě, obojí není efektivní. Pokud by platila představa, že každý, kdo začne protestovat, si vydobude své, tak pak si vytvoříme frontu před úřadem vlády,“ komentoval protesty zemědělců z minulého týdne.

Fialovy vyhrůžky o tom, že dvě miliardy pro zemědělce použije jinam, Stanjura komentoval slovy: „Určitě nebyl rozčílený. Je mimořádně zdvořilý, řekl pravdu. Pokud my nabídneme posílení rozpočtu a někdo na to řekne, že to je málo, to si nechte, no tak pak je logická debata, jestli to má cenu a jestli není lepší peníze daňových poplatníků poslat někam jinam,“ řekl ministr financí.



Neodpustil si poznámku o přehlídce. „Já tu slyším, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Kdybych chtěl být ironický, tak řeknu, že ten protest byl jen přehlídka krásných nových strojů,“ uvedl. Poslankyně Schillerová nevěřícně kroutila hlavou a reagovala. „To je strašný, tohle řekne ministr za ODS, úplně strašné,“ spráskla ruce. „Když jsem to četla v titulcích, nechtěla jsem tomu věřit,“ povzdechla si.

Ministr se obrátil na moderátorku, aby Schillerovou usměrnila, aby hovořila, když jí bude dáno slovo. „Není to strašné, psali mi známí ze zahraničí, kteří viděli ty záběry, a dali přirovnání, že to je jako kdyby podnikatelé v drahých autech protestovali před Úřadem vlády,“ pokračoval Stanjura a přislíbil: „Budeme dál jednat, pokud bude zájem i na druhé straně, pokud nebude, tak jednání probíhat nebudou,“ rozhodil ministr rukama.

Uvedl, že základní požadavek zemědělců na snížení byrokracie má jeho podporu i vlády jako celku. Požadavek, který splnit nelze, je podle něj danění dotací, a problematicky vidí i požadavek na snížení sociálního pojištění.

„Já si připadám, jako kdybych tu opravdu slyšela - i když jsem slyšela premiéra mluvit - mluvit toho vysokého pohlavára ÚV KSČ, jak tenkrát běhala ta nahrávka...,“ pokračovala Schillerová. To už se ozvalo Stanjurovo napomenutí, ať jej neuráží. Schillerové kontrovala, že ji urazil prvním tvrzením, že organizuje protesty.

Následně upozornila, že zemědělci požadují to, co jim bylo slibováno. „Jíme díky zemědělcům, díky jejich práci a dřině, nikdo by to nechtěl z nás dělat! Já vím, že je složité, že prominutí sociálního pojištění udělá díru do systému, proč jim to váš koaliční partner slibuje?“ tázala se Schillerová ministra financí. „To se zeptejte Mariana Jurečky,“ doporučil ministr Stanjura.

