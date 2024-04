„To jste neměli vědět.“ Fiala v centrále CIA. Toto vyplavalo z minulosti

Když na jaře 2019 zavítal Andrej Babiš coby premiér do sídla CIA, vzbudilo to rozruch. Vyjádřila se k tomu i exministryně zahraničí Spojených států Madeleine Albrightová, podle které se takové věci nestávají. Ale teď, když totéž předvedl premiér Petr Fiala (ODS), je podle ekonoma ticho po pěšině. A to i když byl premiér tak nerozumný, jak se domnívá Šik, a o návštěvě v centrále CIA sám informoval na sociálních sítích.

Během své cesty po Spojených státech navštívil český předseda vlády Petr Fiala (ODS) také centrálu na zahraničí orientované americké tajné služby CIA. Vyrovnal se tak Andreji Babišovi (ANO), který coby premiér navštívil sídlo CIA na jaře 2019.

Ekonom Pavel Šik na sociální síti Facebook připomínal, že Babišova návštěva v CIA vyvolala rozruch.

„V politice jsou všechno signály a vzkazy. Jedná se o podprahové volby míst, odkud politik mluví, kam jde, s kým se setká. Dokážeme si představit, že na návštěvu Česka přiletí hlava nějakého jiného státu a první místo, které navštíví, ještě než se potká s prezidentem nebo s premiérem, je BIS? To, že to není zcela normální, se ukázalo už za Babiše. Dodejme, že Babiš se o tom ani nikde nezmiňoval a v jeho programu to nebylo vyznačeno. Když ten navštívil v roce 2019 jako první český premiér CIA, analyzovala to mnohá média a ptala se, co tam asi mohl dělat. Nebudete tomu věřit, ale i Aktuálně nebo Respekt a další. Respekt se tehdy dokonce v článku ptal, proč tam byl Koudelka a co asi musel v USA tak naléhavého řešit?“ připomínal.

Vzpomněl si i na vyjádření Madeleine Albrightové, někdejší ministryně zahraničí Spojených států, podle které se to takto obvykle nestává, aby premiér jel do sídla tajné služby. Doslova řekla, že „tohle není normální“.

„Nyní tam Fiala šel se všemi třemi šéfy českých zpravodajských služeb a věrným Pojarem ještě před setkáním s Bidenem hned po příletu a já nenašel jediné médium, které by nastolilo otázku, co to jako mělo vlastně znamenat a že to není zcela standardní,“ doplnil Šik.

Ekonom je toho názoru, že šéfové tajných služeb se mohou scházet, jak jim je libo, ale veřejnost by o tom vědět nemusela. Tak to vidí Šik. Nad premiérem Fialou proto kroutí hlavou a vůbec nechápe, proč se předseda vlády chlubil takovou návštěvou na sociálních sítích.

Na závěr své glosy přidal satirickou fotografii.

