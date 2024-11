„To na tom budou tak mizerně?“ Lidé si Fialova slova o Německu přebrali po svém

17.11.2024 17:48 | Monitoring

Premiér Petr Fiala (ODS) v Otázkách Václava Moravce řekl, že jeho vláda je nejúspěšnější od listopadu 1989. A že, pokud lidé zvolí jeho vládu i na příští volební období, do několika málo let budou mít Češi platy jako jsou v Německu nebo v Rakousku. A už se ozývají reakce. „Německo má velké problémy, ale zas tak tragicky bych to s Němci za pět let neviděl,“ ozvalo se.