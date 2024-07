„To nás budou lidi milovat.“ Nové stavební řízení. Stavební úřady zažijí peklo

Starostové a obecní a městské úřady jsou v šoku. Takový amatérismus se jen tak nevidí. Nechat běžet vedle sebe starý i nový zákon. Samozřejmě, že se každý snažil poslat podklady ještě podle toho „starého“, do 30.6. Je to obdobná situace, jaká nastala třeba s dotacemi na solární elektrárny.

Uchvátané, nedomyšlené…

Jedním z mnoha nespokojených starostů je i František Trhlík, starosta Kostelce u Stříbra. Byť obec nemá stavební úřad, za kterým lidé jezdí do zhruba 15 kilometrů vzdáleného Stříbra, nebere si servítky, Vždyť se to dotýká i občanů Kostelce.

„Není to dokonalé, to tedy rozhodně ne. Myslím, že se to klidně mohlo odzkoušet na vybraných úřadech. Pak by se řeklo – ano, takto by to mohlo fungovat, máme to odzkoušené, lidi jsou vyškolení,“ stýská si starosta. „Ale to mělo být. Takto to spustit takříkajíc na syrovo, to bude problém. Ministr měl svolané lidi z úřadů, ti přijeli zpátky úplně hotoví. Projektanti si musí udělat osobní identitu, to také nějakou dobu trvá, a taky z toho mají dilema. Nevěřím, že to bude dobře fungovat,“ uvádí starosta Trhlík pro ParlamentníListy.cz

A dodává: „Mohlo se vzít pár takzvaných trojek, neboli obcí třetího typu, se stavebním úřadem, po krajích to v klidu odzkoušet, jaké to má porodní bolesti, a pak se věc mohla spustit. Navíc, v půlce roku to je sice hezké, ale je to před dovolenými, prázdninami, klidně to mohlo být od září.“

Až odejdou lidé, nahradí je AI?

„Všichni se toho obávali, odzkoušeno to nebylo, tak se pak divte, že jsou úřady zahlceny, protože do 30. června se jelo ještě postaru. Kdo to stihl, tak má menší starosti. Jenže se toho nakupilo moc. Řada lidí z toho měla obavu, co bude po 1. červenci následovat, jestli to takzvaně nespadne, takže každý, kdo měl nějaký projekt, jej tam nacpal. I kdyby to byly jen záměry, tak jsou tam. Jsou v čase a budou se dělat a posuzovat podle starého zákona. A vedle toho poběží nový zákon, od 1.7., to je ta rychlokvaška. Všichni vědí, že není ideální ani kádrové obsazení stavebních úřadů. Tam jsou mezery, a taky někteří lidé odcházejí z principu, protože v téhle situaci nechtějí být první na ráně,“ říká František Trhlík.

„Máme z toho zamotanou hlavu, my využíváme městský úřad ve Stříbře, jsme malá obec, ale taky z toho máme obavy. A což pak ti velcí hráči!“ dodává.

Profíci už toho mají dost

K problematice se vyjádřilo i Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. Ty trpí absencí klíčových funkcí, není to propojeno s ekonomickými systémy či s lokálními spisovými službami. Tyto nedostatky podle sdružení mohou vézt k právním sporům a ke komplikacím v soudních řízeních.

Pro laiky a ještě více pro odborníky je neuvěřitelné, že nelze vyhledávat podle katastrů, ulic, čísel popisných. Chybí proškolení pracovníků a informační brožurku dostaly úřady jen pár dní před spuštěním nového zákona. Sdružení neobdrželo ani odpovědi na četné vznesené dotazy.

„S námi se přestávají bavit, ale vyžadují plnění. Tak jsme mezi dvěma mlýnskými kameny,“ konstatuje starosta Trhlík.

… a šoky pokračují…

Další „lahůdkou“ a překvapením je vyžadování stavebních záměrů a plánů, které si mají úřady vynucovat až drakonickými pokutami v řádech statisíců korun. „Chápu lidi, kteří si třeba před řadou let dělali garáž nebo svépomocí nějakou malou stavbu, že měli jen nějaký papír a mnohdy ani to ne.“ Neexistuje nějaký pardon.

„Oni budou sekerničit jak to jde,“ konstatuje muž středního věku, který se právě zaobírá stavebním řízením. „Co máme dělat, když nemáme plánek na kůlnu. To ji budu muset zbourat? Vytahujou z lidí jenom další a další peníze. Tohle už opravdu není možné. A nikdo vám neřekne, zda vám něco prominou, nebo ne. Jak si to mám po těch letech nechat udělat? A bude to stát za dnešní drahoty desetitisíce!“

A to ještě není (zdaleka) konec!

„To raději ani nechci domýšlet,“ konstatuje Trhlík. „To nás tedy budou lidi milovat... Jsme první na ráně. A když to stavební úřad nevymůže, budou exekuce? Nebo se nařídí odstranění stavby? Nebo dokonce obojí?“

Shodujeme se, že tento problém se příliš neventiluje, že jej právě překrylo nešťastné digitální řízení. Se starostou Kostelce u Stříbra pak zavzpomínáme na velké plány o superúřadu v Praze, na jeden největší, gigastavební moloch. To je také otázka, zda tento megalomanský návrh je už definitivně pohřben, nebo zda se ještě zjeví.

„Třeba když nepůjde pořádně současný zákon a nebudou lidi, vyroste v pražských Letňanech nikoliv rezidenční, ale úřednická čtvrť plná tisíců dobře placených klotových rukávů,“ říká nešťastně stavebník, který se marně snaží přihlásit do systému. „A musíte mít chytré telefony. A basta, přes to nejede vlak. Nemáte? Pořiďte si ho! Nechcete? Nezájem!“