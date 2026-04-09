„To se mi nelíbí.“ Babiš přitlačil pumpaře. Tvrdě

Premiér Andrej Babiš uvedl, že si vzal čtyři pracovní dny dovolené, přesto podle svých slov pracuje více než obvykle. „Dal jsem si čtyři pracovní dny dovolené, ale jak mě všichni znají, tak protože nemám žádné schůzky, tak pracuju ještě víc než obvykle,“ řekl. Dodal, že od úterý řeší společně s ministryní financí Alenou Schillerovou otázku zastropování cen pohonných hmot.
Babiš připomněl, že vláda rozhodla o omezení marže čerpacích stanic na maximálně 2,50 koruny za litr a zároveň snížila spotřební daň z nafty o 2,30 koruny. Babiš tvrdí, že toto opatření pomohlo stabilizovat ceny na českém trhu v době napětí na světových trzích. „Výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o zničení celé civilizace se projevily na trhu navýšením ceny, která by se v průměru v Česku dostala na 57 korun. My jsme jako první oznámili cenu 49,59 koruny, takže jsme to trefili přesně,“ uvedl.
Mgr. Andrea Babišová, MBA
Premiér zároveň kritizoval velké hráče na trhu s palivy, kteří podle něj zvýšili velkoobchodní ceny i poté, co cena ropy na světových trzích klesla. „Ti hlavní hráči jako
MOL a Orlen nepochopitelně navýšili velkoobchodní ceny i poté, co šla cena ropy dolů o 15 procent. To se mi nelíbí,“ řekl. Dodal, že očekává, že jde pouze o dočasnou situaci a že ceny by měly v nejbližší době opět výrazně klesnout.
Babiš také mluvil o dalších tématech, kterým se vláda podle něj věnuje. Jedním z nich je zdravotnictví, kde se připravuje konference zaměřená na kardiovaskulární onemocnění. Podle premiéra již některé iniciativy přinesly konkrétní výsledky. „Moderní léky na tato onemocnění už může předepisovat i praktický lékař. To byla jedna z mých iniciativ,“ uvedl.
Dalším projektem je snaha umožnit českým fakultním nemocnicím výrobu radiofarmak. Podle Babiše se však celý proces zdržuje kvůli pomalému postupu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. „Čeká se na SÚKL, který pracuje bohužel pomalu,“ uvedl premiér. Vláda podle něj plánuje také další odborné konference, například o duševním zdraví dětí nebo o problematice kratomu.
Ing. Andrej Babiš
Premiér zároveň prosazuje vytvoření specializovaných center pro léčbu některých závažných onemocnění. Podle něj by například operace rakoviny slinivky měly být soustředěny do omezeného počtu vysoce specializovaných pracovišť. „Jsme druzí nejhorší na světě v rakovině slinivky. To by měli operovat jen ti nejlepší doktoři ve čtrnácti centrech. Nemůže to dělat sto nemocnic,“ řekl.
Dalším tématem je podle Babiše dostupnost nové léčby Alzheimerovy choroby, která se nedávno objevila na trhu. Premiér vyjádřil naději, že ji SÚKL v brzké době schválí. V pondělí má také proběhnout jednání o rozpočtu zdravotnictví na příští rok, kterého se mají zúčastnit ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministryně financí Schillerová.
Babiš zmínil také demografickou situaci v zemi a upozornil na klesající porodnost. Podle něj by se měla stát jedním z hlavních témat veřejné debaty. „Řešíme nedostupné bydlení nebo daně, ale nízkou porodnost ne. Pojďme se o tom bavit a ne o tom, jestli někdo pojede na nějaký summit nebo ne,“ prohlásil Babiš.
Premiér rovněž zmínil plánované změny v armádě. Podle něj ministr obrany Jaromír Zůna připravuje novou koncepci fungování armády, která by měla být hotová do konce května. Babiš zároveň uvedl, že se od pondělí plánuje vrátit k plnému pracovnímu režimu. „Už se na to těším,“ dodal.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku