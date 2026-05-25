Minář v úzkých. Hádají se ti, za které kope

25.05.2026 10:20 | Komentář
autor: Miloš Polák

Spor Václava Moravce a České televize se rozjíždí. Už teď se na tomto sporu prý ukazuje reálná situace kolem ČT. Nelehké spaní prý teď možná má i organizátor demonstrací spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. „Ještě nedávno vybíral peníze a hnal své stádo do ulic jménem falešného boje za nezávislost ČT i na Moravce, jenže teď si bude muset vybrat,“ říká pro ParlamentníListy.cz komentátor Petr Holec.

Foto: screen: Youtube
Popisek: Předák Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář.

Česká televize se pustila do boje s Václavem Moravcem. V oficiálním prohlášení zdůraznila, že bude trvat na konkurenční doložce, kterou Václav Moravec podepsal v roce 2018.

„Dohoda o konkurenční doložce uzavřená mezi ČT a Václavem Moravcem je stále platná a nebyla ukončena. Současné aktivity pana Moravce jsou v rozporu s jeho dobrovolným smluvním závazkem zdržet se konkurenčního jednání, podepsaným v roce 2018. Konkurenční doložka má především chránit zaměstnavatele, nejde o žádný benefit. ČT proto bude postupovat standardním způsobem, zejména uplatněním sjednané smluvní pokuty za porušení závazku,“ zaznělo ze strany veřejnoprávní ČT na sociální síti X.

Tomáš Šalamon, podnikatel a vysokoškolský pedagog spojený s platformou Česko+, tedy frakcí Radima Ivana uvnitř ODS, na jedné straně zdůraznil, že se smlouvy mají dodržovat. Na straně druhé se podle něj na tomto sporu ukázalo, jak se věci reálně mají.

„ČT je evidentně normální ekonomický subjekt soutěžící na trhu, sama se tak chápe. Bylo by dobré, kdyby tedy také byla financována jako ostatní tržní subjekty, tedy nikoliv mandatorními poplatky,“ poznamenal Šalamon.

V podobném duchu se vyjádřil i glosátor Petr Švec.

„Tímto postem České televize končí debata o dvou podstatných věcech:

  1. Zda jsou veřejnoprávní média konkurencí soukromým médiím.
  2. Zda soukromá média mohou zastat práci veřejnoprávních médií.

Na obě otázky dává ČT sama jednoznačnou odpověď – ano. Děkujeme za vyjasnění.“

Programátor David Grudl se České televizi vysmál.

„Václav Moravec se v neděli v poledne pustil do rozhovorů s politiky. Česká televize ho za to chce pokutovat. Důvod je, že to dělal mimo Českou televizi. Konkurenční doložka má přitom normálně chránit obchodní tajemství, takže tím tajemstvím je v tomto případě patrně metoda, jak v neděli v poledne položit politikovi otázku a počkat, než na ni odpoví. Pokud jsou rozhovory novinářů s politiky pro demokracii prospěšné a Česká televize jim chce začít bránit, mám z toho takový pocit, jako by přední ochránce demokracie omylem začal ohrožovat demokracii.“

Jedním dechem doplnil, že z tohoto sporu ČT a Moravce musí teď mít těžkou hlavu organizátor demonstrací Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Milion chvilek totiž na jedné straně vyzývá veřejnost, aby se zastala České televize, ale na straně druhé spolek občas odkazuje i na osud Václava Moravce, který letos v březnu ČT opustil.

A teď je tu tento spor.

„Mikuláš Minář teď musí mít vrásky. Dnes odpoledne vyvedl tisíce lidí do ulic na obranu nezávislé České televize a jako jednu ze tváří obrany občas používá Václava Moravce. Tentýž den se z té samé nezávislé televize ozvalo, že tu tvář bude pokutovat. Klidně bych zaplatil vstupné na pondělní poradu spolku,“ poznamenal Grudl.

Také bývalý šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš Milion chvilek pro demokracii nešetřil.

„Ten spolek Milion chvilek pro demokracii je pěkně proradný. Ještě přednedávnem nedávnem Mikuláš Minář a spol. kvíleli na Letné, jak stojí za moderátorem Václavem Moravcem, když byl kvůli ohrožení své nezávislosti nucen odejít z ČT, a teď pro změnu vyšel do ulic na podporu též České televize hned poté, co oznámila, že bude po moderátorovi vymáhat pokutu kvůli porušení konkurenční doložky, díky které dostal od televize tučné odchodné. Proč včera chvilkaři nedrželi v rukou transparenty ‚Pokuta pro Moravce je ohrožení svobody slova!‘ ‚Vašku, neboj, my se na ni složíme!‘ Sejde z obrazovky, sejde ze srdcí i mysli?“ zeptal se Stoniš.

Česká televize a Český rozhlas se dočkaly označení „nenažrané organizace“.

„Úspěch Moravce bude dalším potvrzením toho, že ČT a ČRo jsou neefektivní a nenažrané organizace,“ padlo. I když příspěvek po chvíli zmizel.

spor Moravce s ČT

Právník Radek Pokorný konstatoval, že Česká televize vlastně Moravcovu novému projektu udělala skvělou reklamu.

„Pro VM super zpráva. Instituce s tisíci zaměstnanci a osmi miliardami rozpočtu se bojí soukromníka. A to nemluvím o příběhu dozorčí komise,“ napsal Pokorný na sociální síti X.

Také marketér Vilém Franěk poznamenal, že Václav Moravec zkušeně využil Českou televizi.

„Václav Moravec zkušeně používá bývalýho zaměstnavatele na promo svýho novýho projektu,“ konstatoval.

Sociolog Vojtěch Bednář namítl, že by od Václava Moravce bylo čestné, aby konkurenční doložku dodržel, pokud na ní ČT trvá.

„Finanční pokuta je něco, co můžete snadno zaplatit, když máte sponzora, který stojí za vámi, či abonenty, kteří si vás předplatili. Pokud ČT trvá na konkurenční doložce, bylo by od Václava Moravce v prvé řadě čestné ji dodržet,“ konstatoval Vojtěch Bednář.

Glosátor Honza Paluska konstatoval, že takhle může vypadat rozvod pravdy s láskou.

„Takhle to vypadá, když se pravda rozvádí s láskou. To by mě zajímalo, kde se bude spát ve spacácích tentokrát…,“ napsal Paluska.

Profesionální volební sázkař Michal Sirový prozradil, že Moravcovi fandí. Prý už si ho i předplatil.

„Moravcovi v novém projektu fandím, už mám předplaceno,“ konstatoval Sirový.

Jenže současně podpořil i Českou televizi. Zdůraznil, že i díky České televizi funguje česká společnost jako jeden celek, byť s výhradami.

„Moravec dělá jen své pořady za 200 CZK měsíčně, přitom za stejnou částku měsíčně tvoří ČT i ČRo celý (!!!) svůj produkt v top novinářské kvalitě. Za 200 CZK měsíčně tak máme všem přístupný zdroj kvalitních informací. Postupně ale mohou odchody dobrých novinářů a politický tlak celou tu službu významně osekat,“ poznamenal Sirový.

„Čím dál větší decentralizace médií nám dává větší nabídku, ale výrazně omezuje hlavní společná vyprávění napříč tématy. A ta společná vyprávění jsou instituce sama o sobě, která pomáhala držet poválečnou demokracii a společnost pohromadě. Těžko si představit, že ta mediální decentralizace povede z hlediska společnosti k něčemu pozitivnímu. I proto je třeba ČT a ČRo nadále podporovat,“ zdůraznil volební sázkař.

Ivo Štika považuje za zvláštní, že Václav Moravec celé roky konkurenční doložku respektoval. A najednou ji zpochybňuje.

„Veřejně dostupné informace zatím působí poněkud paradoxně. Václav Moravec konkurenční doložku dobrovolně podepsal, po léta ji nijak nezpochybňoval a po odchodu z ČT řešil způsob, jak naložit s kompenzací a zda ji případně vracet. To samo o sobě spíše naznačuje, že doložku považoval za existující a účinnou. Teprve ve chvíli, kdy mu začala prakticky bránit v dalším mediálním působení, se objevila argumentace o její údajné neplatnosti kvůli formálním vadám. Samozřejmě může mít právně pravdu a rozhodnout musí případně soud. Z čistě logického a lidského pohledu to ale může působit dojmem, že doložka začala být ‚neplatná‘ až ve chvíli, kdy se mu přestala hodit,“ poznamenal muž, kterému se v minulosti omlouvalo Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Ivo Štika totiž v minulosti působil jako ekonomický náměstek v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Byl stíhán a obžalován v kauze známé jako „provize 17 haléřů z každé jízdenky“. Toto stíhání, které trvalo sedm let, bylo soudem označeno za nezákonné a Ministerstvo spravedlnosti ČR se za něj muselo omluvit.

 

Petr Holec

Ke sporu se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „I po teatrálně kýčovitém odchodu z ČT Václav Moravec dokazuje, že se vždycky cítil být větší než celé Kavčí hory dohromady. Už jako zaměstnanec ČT se choval jako svůj vlastní zaměstnavatel, což vlastně přesně zapadá do situace ve státní televizi: partička politických moderátorů sama sebe přesvědčila, že je ČT jejich, protože šíří evangelium, takže se prostě chovají jako majitelé,“ říká.

A pokračuje. „Moravec nikdy netrpěl žádnou loajalitou k instituci, která z něj v jeho očích udělala taky instituci a slušně ho za naše peníze přes dvacet let živila. Po jeho odchodu z ČT má jeho chování i kontury msty, když svůj pořad přímo namířil proti nedělní debatě ČT, čímž ostřeluje oba. Ale možná má jen nějakou vnitřní fixaci na nedělní poledne, i to se stává. A to samé předvádí, když říká, že konkurenční doložka, kterou v ČT podepsal, pro něj neplatí, za což mu teď ČT hrozí pokutou. Ani to ale není v případě Moravce nic nového, podobně svobodomyslně si předtím interpretoval i kodex ČT nebo vyváženost vysílání včetně zvaní hostů. Nebo v případě vyvolených spíš nezvaní.“

Také Petr Holec se zajímá, na kterou stranu se postaví spolek Milion chvilek pro demokracii. „Jen jsem zvědavý, jaké stanovisko k tomu všemu zaujme bača ulice a vrchní ‚kasičkář‘ Mikuláš Minář, který právě ČT velmi slušně monetizuje, aby už nikdy nemusel pracovat. Ještě nedávno vybíral peníze a hnal své stádo do ulic jménem falešného boje za nezávislost ČT i na Moravce, jenže teď si bude muset vybrat. Anebo, jako ho znám, bude vybírat peníze a demonstrovat za ČT i za Moravce. Za ČT nažene ovce na Staromák, za Moravce na Václavák.“

Alena Maršálková

K tématu se vyjádřila také mediální odbornice Alena Maršálková. „Václav Moravec je přesvědčen o své jedinečnosti a podle toho se chová. Bez pokory a špetky loajality ke svému mnohaletému zaměstnavateli a chlebodárci, díky kterému se zapsal do povědomí široké veřejnosti a dostával tak další angažmá a kšefty, ukončil své působení v České televizi v živém vysílání a dál ve svém pohrdání a nadřazeném jednání pokračuje,“ soudí a poukazuje na to, že Moravec kritizoval a poučoval politiky za nedodržování pravidel, ale teď to dělá sám.

„Spuštěním svého vysílání tak vlastně sám ukázal, že veřejnoprávní média nepotřebujeme, přestože se za ně bil,“ míní mediální odbornice a říká, že se ukáže, kolik lidí bude ochotno za jeho tvorbu platit.

„Jeho počin má ovšem ještě jednu rovinu. Tím, že doslova kašle na dohodu, kterou podepsal, a nedělá si nic z pokuty, která mu hrozí, protože si za působení v České televizi nahrabal tolik, že nebude řešit, kolik nul bude ta případná pokuta mít, se mu podařilo zůstat v mediálním prostoru. Místo toho, aby ho média ignorovala, už je to soukromý novinář, podnikatel, informuje o každém jeho kroku dokonce i ČTK. Pozornému čtenáři neuniklo, že mediální výstupy jsou zpracovány tak, že hlavní ‚postavou‘ je Moravec, kterému hrozí pokuta od ČT, místo toho, aby hlavním aktérem byla veřejnoprávní televize, která musí jednat podle zákona,“ upozorňuje také Maršálková a doporučuje České televizi, aby právní kroky vůči Moravcovi podnikla.

