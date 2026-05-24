Nejste vítaní. Ani za tisíc let. Rozpustit! Brněnská smršť proti landsmanšaftu

V neděli odpoledne protestovaly na Dominikánském náměstí v Brně tisíce lidí proti sjezdu sudetských Němců, který se od pátku do neděle konal vůbec poprvé na území České republiky. Protest svolalo hnutí Obrana národa společně s brněnskými komunisty, mezi organizátory byli také zástupci brněnské SPD.
Mezi řečníky vystoupila i herečka Jaroslava Obermaierová, která hned v úvodu svého vystoupení ocenila počet lidí, kteří na Dominikánské náměstí dorazili.
„Mám radost, že je ještě takových tolik dobrých lidí. A jakkoliv jsem v duši smutná z toho, co se tu děje, tak dneska mám tedy velikou radost, že je vás tolik,“ řekla k publiku Obermaierová.
Obermaierová sáhla po Nerudovi: „V svém domě už dosti těch bohů“
Obermaierová následně politiku na chvíli odsunula stranou a publiku řekla, že jim chce připomenout jednu starou básničku, a začala recitovat báseň Jana Nerudy Naše pohostinství.
„Vše v Čechách je, čeho jen třeba, je masa a piva a chleba; nu všechno, co k chrstu a k hryzu; jen jedno nám schází, to: sůl. A přece k nám sousedstva půl jak do žlabu žene se k lizu! Cizinec přišel. Honem sem židli! ‚Abyste spaní nám nevynešli!‘ díme. Sedí. My usneme. Do běla spíme, a když se konečně přec probudíme, ejhle — pan cizinec jak když tu bydlí! Všechno se hodí mu, všechno mu sluší, všechno nám vyjedl z komory, sklípku, uzené z komínu, z kurníku slípku, leží nám v peřinách, z dýmky nám kouří, po nás jen panácky očima mhouří. A my tu stojíme, drbem si uši. ‚Host do domu, bůh do domu.‘ Ach neříkej to nikomu! My máme, čert naši vem vlohu, v svém domě už dosti těch ‚bohů‘!“ přednesla herečka před shromážděnými lidmi.
Rajchl: Dialog mezi pachatelem a obětí nelze vynutit
U mikrofonu ji poté vystřídal poslanec a předseda hnutí PRO Jindřich Rajchl. Vystoupení zahájil ironickou poznámkou o Berndu Posseltovi a sudetoněmeckém landsmanšaftu.
„Místo toho, abyste je vítali a byli rádi, že sem dorazili do Brna, tak proti nim protestujete. No že se nestydíte,“ vtipkoval Rajchl směrem k publiku.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Následně zmínil i debatu s poslancem Markem Ženíškem (TOP 09), který se ho podle jeho slov v televizi ptal, kdy už budou moci sudetští Němci přijet do Česka bez podobných protestů. „Němci a sudetští Němci, kteří respektují Českou republiku, sem mohou přijet vždycky, kdykoliv, a my je tu rádi uvidíme. Ale politická organizace Bernda Posselta, která je nepřátelským sdružením vůči českým národním zájmům, sem nesmí přijet nikdy. Ani za tisíc let,“ pokračoval Rajchl za potlesku lidí na Dominikánském náměstí.
Ve svém projevu se tvrdě vymezil i vůči kritikům demonstrace, kteří podle něj účastníky protestu označují za extremisty nebo odpůrce dialogu. Zmínil přitom i transparent připomínající Lidice, který si protestující přinesli. „Říkají nám, že jsme nahnědlí náckové, kteří nechtějí dialog. Já bych chtěl každého jednoho politika z opozice vyzvat, ať se jde podívat do očí pozůstalým a přeživším z Lidic, a řekne jim, že jsou to nahnědlí náckové. Myslím si, že v tu chvíli dostanou pár facek,“ řekl Rajchl.
Podle něj by se politici za podobná označení měli stydět. „Hanba vám,“ dodal směrem ke kritikům protestu.
JUDr. Jindřich Rajchl
Následně odmítl i výzvy ke smíření, pokud podle něj znamenají tlak na zapomínání historické zkušenosti. „Dialog mezi pachatelem a obětí nelze vynutit. To není smíření, to je snaha o to, abychom zapomněli, abychom rezignovali na naši národní paměť,“ uvedl Rajchl.
Podle něj nejde v takovém případě o skutečné prostředníky smíření, ale o lidi bez empatie k obětem nacismu. „Každý, kdo se tváří, že mu jde o to smíření, není ve skutečnosti žádným mediátorem. Je to diktátor, který nemá ani špetku soucitu a empatie s lidmi, kteří zde zažili nacistickou okupaci, nebo s dětmi, které přišly o své rodiče právě kvůli německému nacismu. Tyto diktátory my tu prostě nechceme,“ dodal.
Dodal, že právě proto se podle něj někteří snaží historii přepisovat a mluvit o vzájemném odpuštění nebo vzájemné vině. „Nic takového nesmíme akceptovat. Tady je jasný pachatel a jasná oběť. Obětí je Česká republika, naši předkové, naši občané a pachatelem je německý nacismus, z jehož kořenů sudetoněmecký landsmanšaft vzrostl,“ uvedl Jindřich Rajchl.
Paroubek: Záštity Pavla a Vystrčila jsou fackou českému národu
Po Jindřichu Rajchlovi na Dominikánském náměstí vystoupil také bývalý premiér Jiří Paroubek. Připomněl, že část česko-německých otázek podle něj už byla v minulosti vyřešena. Zmínil česko-německou deklaraci z roku 1997 i gesto vůči německým antifašistům, které přijala vláda pod jeho vedením v roce 2005.
„To byli ti lidé, kteří zůstali z německé menšiny věrni Československé republice až do poslední chvíle její existence. Jen tak mimochodem, poté, co byly zabrány Sudety počátkem října 1938, bylo zatčeno a odvezeno do koncentračních táborů 30 tisíc německých antifašistů. Tak tyhle lidi jsme ocenili, ale tím ten výčet skončil,“ uvedl Paroubek.
V té souvislosti se ptal, koho dalšího by podle něj česká strana měla oceňovat. „Koho máme oceňovat z těch dalších, těch 92 procent Němců, kteří volili velkoněmeckou myšlenku Sudetendeutsche Partei v červnu a v květnu 1938 ve svobodných komunálních volbách? To si musíme být vědomi a musíme to také připomínat,“ prohlásil bývalý premiér.
Současně kritizoval záštitu prezidenta Petra Pavla a předsedy Senátu Miloše Vystrčila nad sudetoněmeckým sjezdem. „Pokud jde o smíření, já jsem smířen, nevím, jak vy, dávno jsem. Německo je demokratickým státem. To, co dělá prezident Petr Pavel se záštitou a náš Tchajwanec Vystrčil s další záštitou, to jsou věci, které jsou fackou českému národu. Myslím si, že to je hanba, která nemá v dějinách národa období,“ řekl Paroubek za skandování lidí hesla „hanba“.
Paroubek se zastavil také u zpravodajství České televize. Narážel přitom na případ z Pohořelic na Brněnsku, kde někdo před Poutí smíření pomaloval hákovými kříži památník pochodu smrti.„Česká televize, já jsem její zpravodajství pozoroval velmi bedlivě, nehovořila o ničem jiném, pokud jde o Brno, o akci sudetských Němců, nežli o zhanobení toho památníku v Pohořelicích. A už vůbec, a to je hanebné, se nezmínila o zhanobení pomníku druhého československého prezidenta Beneše,“ uvedl Paroubek za potlesku a pískotu publika.
Podle bývalého premiéra šlo o útok na českou suverenitu i státnost. „To byl políček české suverenitě, české státnosti a také současné české vládě, která se distancovala od toho sjezdu sudetských Němců. Takže Česká televize zcela neobjektivní ve svém zpravodajství, pokud jde o tuto záležitost,“ konstatoval.
Zároveň uvedl, že nejlepším krokem pro česko-německé vztahy by podle něj bylo rozpuštění landsmanšaftu: „Pokud jde o sudetské Němce, o celý ten landsmanšaft, nejlépe by udělali tihleti lidé, kdyby landsmanšaft rozpustili. To by prospělo česko-německým vztahům nejlépe,“ doplnil.
Závěrem připomněl také české a slovenské oběti nacismu. „Ty oběti, které tady byly na straně českého a slovenského národa, se počítají na tři sta šedesát tisíc lidí. Byly to ohromné počty. Ti lidé umírali často za drastických okolností. A my si musíme uvědomit, že v té době, kdy tu byla okupace, tak desetitisíce, vlastně statisíce sudetských Němců bojovalo v barvách Wehrmachtu a Waffen SS,“ řekl Paroubek s tím, že desetitisíce z nich položilo životy za velkoněmeckou myšlenku. „Takže oni by měli zpytovat své vlastní svědomí,“ dodal bývalý premiér.
Ing. Jiří Paroubek
Skála: Nevolit ty, kdo kolaborují s touto špínou
Dalším řečníkem byl ředitel Institutu české levice a zakladatel spolku Magistra Vitae. Hned v úvodu prohlásil, že setkání „stovek antifašistů“ mu vždy dobíjí baterky.
Podle něj není sjezd sudetských Němců v Brně výsledkem dlouhodobého oslabování české suverenity. „To přece není tak, že z ničeho nic se tu mohli sejít členové a papaláši sudetoněmeckého landsmanšaftu. Byly doby, kdy by se jim to nikdy nepodařilo. Teď tu vrcholí nějaká vlna, která trvá roky a ořezává, kastruje českou suverenitu ze všech stran,“ uvedl.
„Já si myslím, že my musíme nejenom nevolit ty, kdo kolaborují s touto špínou, ale musíme nazvat pravým jménem všechno to, co přivedlo tuto zemi až k takové nehoráznosti,“ hřímal od mikrofonu a nešetřil kritikou směrem k Hradu a představitelům opozice.
Poté vyzval k tomu, aby se podobné situace už v budoucnu neopakovaly. Mluvil o potřebě posílení české suverenity v zahraniční politice, armádě i ekonomice a kritizoval přepisování českých dějin zahraniční optikou.
Zároveň odmítl, že by protestující byli podle něj nepřáteli Němců jako národa. Zdůraznil, že problém vidí v překrucování historie a v politických organizacích, nikoliv v lidech zastávajících antifašistické postoje. „My nejsme šovinisté. My nemáme sebemenší problém s Němci, kteří stojí na demokratických antifašistických pozicích,“ uvedl Skála s tím, že je podle něj potřeba spojovat síly s lidmi, kteří odmítají překrucování dějin. „Děláme vše pro to, abychom s těmito lidmi spojili síly a společně se vyjádřili proti demagogii, která naše dějiny překrucuje, hanobí, mrzačí,“ doplnil.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku