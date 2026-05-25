Co to? Čára přes rozpočet pro Milion chvilek přišla od ČT

25.05.2026 14:45 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Spolek Milion chvilek pro demokracii na pondělí svolal další demonstraci před Úřad vlády. Zatímco v neděli ještě dokázal předseda spolku Mikuláš Minář přilákat pár tisíc demonstrantů, v pondělí už byla čísla o poznání horší. Spolek sice tvrdí, že přišly stovky lidí, podle dostupných záběrů to ale byly spíše jen desítky, což potvrdila dokonce i Česká televize.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Mikuláš Minář na shromáždění Milionu chvilek pro demokracii na Staroměstském náměstí před pochodem na Úřad vlády

Na Staroměstské náměstí se v neděli odpoledne sešly tisíce lidí na demonstraci na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestující vyjadřovali nesouhlas s návrhem zákona o médiích veřejné služby, který by podle předlohy ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé) změnil způsob financování veřejnoprávních médií. Demonstranti kritizovali především plán převést financování ČT a ČRo z koncesionářských poplatků na pravidelnou platbu ze státního rozpočtu. Vedle samotného návrhu zákona zaznívaly i výzvy k rezignaci ministra Klempíře.

Akci organizoval Milion chvilek, který už na začátku května uspořádal obdobný protest pod názvem „Ruce pryč od médií“. Podle pořadatelů se tehdy do akce zapojily desítky tisíc lidí a protesty se následně rozšířily i do dalších krajských měst.

Předseda spolku Mikuláš Minář během vystoupení ostře kritizoval působení ministra kultury a vyzval k jeho odchodu z funkce. „Místo, aby českou kulturu chránil, ji opakovaně poškozuje,“ prohlásil před demonstranty. Dav reagoval hlasitým skandováním „Oto, zabal to“, které se následně opakovalo i během pochodu městem. Organizátoři zároveň zahájili sběr podpisů pod novou petici požadující Klempířův odchod z funkce. Podle pořadatelů šlo o další krok v tlaku na vládu a ministerstvo.

Minář v neděli také vyzval účastníky, aby přišli také před pondělním jednáním vlády. Podle organizátorů nejde pouze o spor kolem médií, ale o širší otázku fungování veřejných institucí a zásahů do kulturní politiky státu. Protestující během celé akce opakovaně zdůrazňovali, že změny v systému veřejnoprávních médií považují za nepřijatelné.

„Dnešní generálka před Úřadem vlády dopadla na výbornou! Vidíme se zítra v 11:00 na stejném místě před Úřadem vlády. Ať to můžeme říct politikům pěkně zblízka právě ve chvíli, když budou v práci,“ pochvaloval si Minář.

Účast na pondělní demonstraci ale byla již poměrně mizivá. Podle organizátorů dorazily stovky demonstrantů před Úřad vlády, kde na rozdíl od neděle byli přítomní vládní politici. „Stovky demonstrantů před Úřadem vlády mají jasno. Pokud máte ohledně výkonů ministra Klempíře také jasno, podepište výzvu ´Oto zabal to´ Už je nás víc než 25 000,“ tvrdí Milion chvilek.

Podle dostupných záběrů ale bylo demonstrujících na místě poměrně málo. Dokonce i Česká televize ve zprávě o konání akce uvedla jen desítky protestujících. „Před Úřad vlády dorazily desítky protestujících. Členům kabinetu předají petici proti připravovanému návrhu zákona, který počítá s převodem financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Zároveň vyzývají ministra kultury Otu Klempíře, aby rezignoval. Protestujícím totiž vadí, kam resort pod jeho vedením směřuje,“ informovala na síti X Česká televize.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Michprdi , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskusePutin z Putimi , 25.05.2026 14:55:09
To už je dnes snad čtvrtý článek, co se týká toho zrzavého šmejda. Nepřeháníte to trochu PL ? Ve světě se toho děje tolik zajímavějšího, ale hlavně důležitějšího než je tohle individuum a jeho problémy.

|  6 |  0

