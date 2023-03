„To si nikdo nedokázal představit.“ Ukrajina dostala těžkou techniku z USA a Německa

Anketa Má vláda zvýšit základní sazbu DPH z 21 % na 23 %? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 996 lidí informuje agentura Reuters.



Šéf vojenské správy metropole Serhij Popko ubezpečil, že ukrajinská protivzdušná obrana všechny íránské drony vypuštěné na Kyjev zničila. Jeden ze sestřelených strojů měl dopadnout na nebytové prostory ve Svjatošynské čtvrti, vše se však obešlo bez zranění.



Mnohem horší bilancí skončil ruský raketových útok na východoukrajinský Slovjansk, jelikož mělo být při něm podle šéfa doněcké regionální vojenské správy Pavla Kyrylenka zraněno až 29 lidí a dva lidé měli v důsledku ruského útoku zemřít.

Kyrylenko též již dříve dle CNN uvedl, že byla poškozena nebo zcela zničena řada výškových budov ve Slovjansku.

„Další den, který začal terorismem ze strany Ruské federace. Agresorský stát ostřeloval náš Slovjansk,“ komentoval útok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle britského serveru The Gurdian.



Dodal, že by nepřítel měl vědět, že Ukrajina „neodpustí mučení našich lidí, neodpustí tato úmrtí a zranění“. „Všichni ruští teroristé budou poraženi. Každý, kdo se podílel na této agresi, bude pohnán k odpovědnosti,“ řekl.



Ukrajinský prezident se v také již potřetí během necelého týdne vydal poblíž frontové linie a navštívil vojáky v Záporoží. Server The Independent pak doplňuje, že se Zelenskyj ve městě setkal též se šéfem Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafaelem Grossim.



Grossi během setkání shrnul, že situace v okupované elektrárně zůstává napjatá, a to zejména kvůli silné vojenské přítomnosti kolem ní a také kvůli nedávnému výpadku dodávek elektřiny.

I met ????@ZelenskyyUa today in Zaporizhzhya City & had a rich exchange on the protection of the #Zaporizhzhya NPP and its staff. I reiterated the full support of the @IAEAorg to #Ukraine’s nuclear facilities. pic.twitter.com/fSPIMnYfhL