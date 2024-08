„Tohle dělali komunisti.“ Nový úder ČT. Fridrichová se objevila v dalším studiu

Nora Fridrichová, bývalá moderátorka zrušeného pořadu České televize 168 hodin, poskytla rozhovor pro server Blesk. Tam se vyjádřila v tom smyslu, že nevidí žádné natolik zásadní provinění, které by mělo vést ke zrušení pořadu 168 hodin. „Myslím si, že ty chyby, které nám jsou vytýkány a které údajně měly vést k ukončení pořadu 168 hodin, jsou tak malé, že těm důvodům vůbec nevěřím. Omlouvám se, že to říkám takhle jasně, ale takhle to cítím,“ řekla Fridrichová na svou obhajobu.

Poukázala i na to, že o konci pořadu se dozvěděla dva dny před odjezdem na dovolenou do Chorvatska, kterou trávila se svými dcerami. „Ta dovolená byla naplánovaná a já netušila, že mi nadřízení dva dny před odjezdem na dovolenou, mně a mým kolegům, zruší práci. To nemohl nikdo tušit,“ řekla, ale okamžitě dodala, že šuškanda v České televizi už jela naplno a o konci 168 hodin se vědělo. „Ono se to už vědělo předtím, my jsme slyšeli signály, že se tohle chystá, ale oficiálně nám nikdo nic neřekl a upřímně řečeno, takhle se prostě pořady nezavírají, takže na dovolené jsme byli všichni, koneckonců i moji nadřízení,“ tvrdila pro Blesk Fridrichová.

Poslední kapkou byl pro generálního ředitele Jana Součka únik SMS, které si mezi sebou přeposílala Nora Fridrichová se svým někdejším nadřízeným Markem Wollnerem. SMS byly plné profesního humoru, který se mezi kolegy používá běžně. Generální ředitel Souček je při pondělním zasedání Rady ČT, která byla svolána právě ke zrušení pořadu 168 hodin, nazval lascivními, intimními a ve výsledku masturbačními.

Poukázala na to, že únik SMS dostal pod velký tlak Marka Wollnera, který byl dotlačen k odchodu z České televize na počátku minulého roku. „Únikem téhle zprávy došlo k tomu, že Marek Wollner se dostal pod ohromný tlak. Umím si to představit a začal zase rozdávat rány kolem sebe. No, a tentokrát jsem to schytala já,“ vzpomněla svého bývalého kolegu, na jehož vyštvání z České televize se podílela.

Poté přešla Fridrichová k „holčičí cti“, kterou jí Česká televize pošlapala, a zachovala se tak jako komunisté za minulého režimu. „Já tohle považuji za informační mlhu ze strany České televize, já jsem si tím úplně jistá a považuji to za naprosto faulový a podpásový postup i z toho důvodu, že přesně tohle je věc, kterou snadno ostřelujete holčičí čest, tohle je něco, co prostě u nás dělali komunisti, kdy takhle shazovali ženy, které se jim nelíbily,“ tvrdila zapáleně Fridrichová.

Mince feministické otázky se stále točila, tak Nora Fridrichová pokračovala v dovysvětlení. „Já nechci říkat, že vedení České televize jsou komunisti, ale chci říci, že tohle útočení na holčičí integritu, na holčičí čest, je něco, co v Česku prostě funguje. Je to tady pořád zakořeněno a vlastně teď toho využívá můj zaměstnavatel, kterým je Česká televize, a je mi to vlastně strašně líto a i se za to stydím,“ uzavřela své vyprávění Nora Fridrichová.

V pondělí 19. srpna se konala mimořádná schůze Rady ČT, kterou svolalo osm z osmnácti radních. Ti, stejně jako Nora Fridrichová, tvrdili, že veřejnost nechápe, proč byl pořad zrušen, a že se dožaduje odpovědí, do toho jí pod oknem Kavčích hor dělal orchestr oživlý spolek Milion chvilek pro demokracii. Na svolanou demonstraci Chvilek přišlo několik málo desítek lidí, kteří se dožadovali na transparentech odpovědí. Jinak veřejnost zmizení pořadu 168 hodin nikterak výrazně nepobouřilo.

Moderátorka Nora Fridrichová má při veškerých svých krocích významnou oporu. „Ano. Je to pravda. Zastupuji paní Fridrichovou ve všem,“ potvrdil pro ParlamentníListy.cz advokát Aleš Rozehnal, jeden z největších expertů na mediální právo u nás, že je Nora Fridrichová jeho klientkou. O její budoucnosti na Kavčích horách zatím jasno není, ale prvotní nabídka ze strany zaměstnavatele na další uplatnění očividně nebyla podle jejího gusta. „I když si vážím uznání České televize za mé aktivity ve prospěch samoživitelů, pracovní nabídka od vedení zpravodajství a publicistiky ČT, abych se věnovala pouze sociálním tématům, posiluje podezření, že pořad 168 hodin byl zastaven z politických důvodů. V pořadu 168 hodin jsme se hodně věnovali i právům zvířat, tak třeba přijde ještě lepší nabídka – na chovatelský magazín,“ ironicky na sociální síti X zhodnotila předloženou nabídku.

