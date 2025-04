„Tohle přinesl Rakušan, Fiala neudělal nic a zaměstnal Foltýna.“ Macinka drsně o vládě

Jan Jakob, předseda poslaneckého klubu TOP 09, řekl v pořadu Téma týdne TV Barrandov, že máme štěstí, protože žijeme ve svobodné části světa. Hovoří o tom podle něj všechny statistiky.

„V žebříčku svobody slova jsme opravdu na špici. Česká republika je před Spojenými státy, před Spojeným královstvím a před celou řadou západních zemí, to je dobrá zpráva. Samozřejmě svoboda slova má i své hranice. To určuje naše legislativa a nepřísluší politikům říkat, který konkrétní čin už je za tou hranou. Působím téměř na všech sociálních sítích a člověk musí být otrlý. Ať už tam dám cokoliv, tak ta smršť bývá velká. Politik se s tím musí umět vyrovnat. Na druhou stranu – nedal jsem ani jedno trestní oznámení. Opravdu si myslím, že žijeme ve světě, kde je svoboda slova, každý má právo říkat svůj názor, jaký chce, samozřejmě nemůže tím ohrožovat svobody druhého nebo podstatu demokratického uspořádání,“ řekl Jan Jakob.

Lidé stojí před soudem za to, co řekli nebo napsali

„My nepoužíváme výrazy jako novodobá totalita. To je možná příliš silný výraz. Svoboda slova je důležitá a musí být zachována, i kdyby měla být pro někoho nebezpečná," soudí Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě.

Svoboda slova by podle něj neměla být řešena politiky ani omezována. „Svoboda slova je omezována existujícím právním rámcem. Máme dlouhodobě zažité trestné činy, jako jsou pomluva nebo šíření poplašné zprávy, podněcování nenávisti. To jsou jednoznačně popsané trestné činy, které jsou v našem právním řádu dlouhodobě a jsou uplatňovány. Není důvod, aby docházelo k nějakým dalším úpravám. Posun trošku nastává. V dnešní době stojí lidi před soudem za to, že někde něco řekli nebo napsali a vybočuje to z trestných činů, jako je třeba pomluva. Určitě jich je mnohem více než kdy dříve. Ani za minulých vlád takových lidí nebylo mnoho,“ řekl Macinka.

I když lidé píší na sociální sítě naprosté pitomosti, kdy si každý normální člověk musí zaťukat na čelo, tak to podle něj pořád ještě není důvod pro to, aby stáli před soudem. „Vidíme, že soudy, nedávno dokonce Ústavní soud, se těchto lidí zastávají, že jejich svoboda slova byla narušena a že to nebylo v pořádku,“ řekl šéf Motoristů.

Soudy nastavují hranici

Na přetřes přišlo také prohlášení amerického viceprezidenta J. D. Vance, že se v Evropě omezuje svoboda slova. „Přijde mi to absurdní, když J. D. Vance něco takového říká,“ podivil se Jakob a připomněl, že podle loni zveřejněného žebříčku je Česká republika ve svobodě slova na světě sedmnáctá. „USA jsou někde kolem padesátého místa,“ zdůraznil předseda poslaneckého klubu TOP 09.

Je podle něj přirozené, že je víc soudních sporů. Klade to do souvislosti s rozvojem sociálních sítí. Zdůraznil však, že politici nemají soudit. Vítá prý věcnou diskusi, ve které padají argumenty. „Je správné, že rozhodují soudy. Tím, jak rozhodují, nastavují hranici. Nepřísluší to politikům, ale soudní moci,“ pravil Jakob a dodal, že má důvěru v české soudnictví.

Honiči dezinformátorů mají slušný byznys

Macinka vzápětí oponoval, že naposledy stáli lidé před soudy za to, co někde řekli nebo napsali, v minulém režimu. „Když se dostáváme do stejných situací nyní, určitě to není dramatickým nárůstem sociálních sítí. Podobné tu byly i před pěti lety, kdy k ničemu podobnému nedocházelo. Došlo ke zbytnění honu na dezinformace, z čehož si řada různých struktur udělala docela slušný byznys – takoví ti honiči dezinformátorů, ovlivňovači toho, co je oficiální pravda. To je špatně, stát by s tím měl něco udělat,“ míní hlava Motoristů.

Hon na vnitřního nepřítele

Ke zbytnění této agendy podle něj došlo za covidu, kdy každý, kdo nesouhlasil s tím, jaká byla nastavená opatření, byl rovnou označován za dezinformátora. Za dezinformátora byl na webu ministerstva zdravotnictví označen i bývalý prezident. „To je hledání vnitřního nepřítele,“ podivuje se Macinka.

„Přijde mi až nehorázné srovnávat období komunistické totality, kdy právní systém byl zneužíván k tomu, aby byli pronásledováni lidé za názor, s dnešní dobou, kdy jsme sedmnáctí na světě ve svobodě slova. To mi přijde absurdní,“ zdůraznil Jakob.

Je podle něj dobře, že pokud se někdo cítí poškozen, že o něm někdo něco řekl, tak že to řeší soudy. „To je přece v pořádku. Soudy rozhodnou. Je to správně,“ domnívá se politik TOP 09. Dodal, že exprezident Václav Klaus se v poslední době staví do oportunistické role, je téměř proti všemu.

Až do Fialova nástupu nebyli lidé souzeni za to, co řekli nebo napsali

„Sociální sítě jsou taková nástěnka, kde si každý může napsat, co chce, dostane za to deset lajků. Nemá to být důvodem k tomu, aby se zaváděla nějaká univerzální pravidla,“ řekl Macinka. A zdůraznil, že až do nástupu vlády Petra Fialy nebyli lidé souzeni za to, že někde něco řekli nebo napsali.

„Možná si o nich ostatní mysleli, že jsou blbci, ale nikdo nebyl souzen za zjevnou hovadinu, kterou někam napsal,“ sdělil šéf Motoristů. „Tohle přinesl až Vít Rakušan, Petr Fiala neudělal nic a zaměstnal Otakara Foltýna. Vláda se nemůže divit, když někdo mluví o novodobé totalitě. Šermujete tady průzkumem zpracovaným neziskovkou Reportéři bez hranic – mohli bychom se na to dívat s rezervou. Souhlasím s tím, že svoboda slova u nás je, ale zároveň varuji před tím, že tato vláda to posouvá někam, kde by to být vůbec nemělo,“ domnívá se Macinka.

Kdo se vymezí vůči nesmyslům, je považován za dezinformátora

„Chápu, že svým učitelem jste naočkován proti všem neziskovkám, ale průzkumy dělají i jiné instituce. A vycházíme z těch průzkumů dobře,“ řekl Jakob a dodal, že vliv sociálních sítí není možné bagatelizovat.

„Takže vy byste je reguloval? Já ne,“ zdůraznil Macinka. „Když hovoříme o úpadku hodnot, tak to nemůžeme předat soudům. Soudní moc není ta, která určuje hodnoty. Jediná cesta je vzdělanost. Jedině vzdělaný člověk má kapacitu na to, aby sám pochopil souvislosti, jestli to, co se někde píše, je blbost, nebo pravda. Proto bych se zaměřil na školství. Jestli tady máme dnes zmocněnkyni vlády Petra Fialy, která říká, že děti by se dnes neměly učit o Zlaté bule sicilské, ale o historii klimatických hnutí, pak lidé si budou vyrábět, že žijeme v nějaké krizi. Potom je snazší, aby ten systém každého, kdo racionálně argumentuje vůči těmto nesmyslům, považoval za dezinformátora. Povede to k tomu, že represe budou blíž a blíž. A k tomuto nás současná vláda posouvá,“ řekl Macinka.