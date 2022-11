„Tohle všechno může zaplnit Václavák!“ Vláda chce šetřit. Schillerová ve varu, když viděla jak

reklama

Poslanci se budou muset znovu zabývat státním rozpočtem na letošní rok. Novelu s navrženým schodkem 375 miliard korun prezident Miloš Zeman vetoval. Vládní většina věří, že prezidentovo veto i přes odpor opozice svými hlasy zvrátí. „Vnímám to jakou malou osobní mstu Miloše Zemana a Hradu za to, že v té novele byl ponížen rozpočet Kanceláře prezidenta republiky o 30 milionů korun pro lánskou lesní správu,“ komentovala to předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Premiér Petr Fiala (ODS) se nechal slyšet, že „na veto má prezident právo“.

Veto Miloše Zemana je zejména výrazem jeho nespokojenosti se škrty v rozpočtu Lesní správy Lán.



Její ředitel Miloš Balák byl za manipulace s veřejnými zakázkami odsouzen a prezidentem omilostněn. Proto jsme se rozhodli využít peníze smysluplněji. Veto přehlasujeme. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 3, 2022

Prezidentské veto novely rozpočtu stínovou ministryni financí Schillerovou nepřekvapilo, jeho důvody čte následovně: „Vnímám to tak, že by prezident chtěl konsolidaci veřejných financí. Myslím, že nebyl spokojen s tím nárůstem zadlužení,“ uvedla s tím, že to nevnímá jako politické gesto či mstu, jak tvrdí vládní politici. „Takovou malichernost bych v tom nehledala, nemám ráda, když se tímto způsobem vyřizují ideologické spory,“ podotkla.

Následně místopředseda Sněmovny Skopeček odmítl, že by prezidentovo veto mělo ratio, i on trvá na osobní rovině. „Je to významnější, než se na první pohled zdá. Je to vůbec první veto prezidenta vůči rozpočtu. V minulosti prezidenti byli šílení z rozpočtů, které museli podepisovat, ale dodrželi politickou dohodu, kulturu a do takto významného zákona prostě prezident republiky nezasahuje.

Takže je to na konci mandátu pana prezidenta další překročení jistého rubikonu. Právo na to má, ale jsou politické principy, které nemusejí být psané, a tohle je výrazné překročení hřiště, na které jsme byli zvyklí. Jsem si skutečně jistý, že to je políček za to, jak hlasovala koalice směrem ke snížení rozpočtu lánské lesní správy,“ konstatoval.

V kontextu s vetem kritizoval, jak státní kasu šéfovala Schillerová a Babiš: „Kdyby panu prezidentovi tak záleželo na udržitelnosti veřejných financí, tak nemohl podepisovat rozpočty tady exministryně Schillerové a exministra Babiše, protože ty byly v době růstu a nízké nezaměstnanosti možná v daleko horším stavu,“ doplnil Skopeček.

Nad jeho slovy se Schillerová pousmála a dodala: „Já jsem hrozně zvědavá, jak teď bude pan Skopeček obhajovat ty rozpočty, které připravuje vláda Petra Fialy a konkrétně jeho stranický kolega pan Stanjura, protože to je podle mě opravdu velmi špatné. Ta konsolidace, o které tak často mluvil u veřejných financí, ta tam není zatím ani za mák,“ mávla opoziční politička rukou.

„Pokud chceme zabezpečit ekonomický růst, tak veřejné finance konsolidovat musíme. To, že nám nepomáhá současná válka na Ukrajině a energetická krize, je jasné,“ zdůraznil s tím, že věří, že se k tomu vláda brzy odhodlá. „A inflace vám pomáhá,“ poznamenala na to Schillerová. „Ta nám nepomáhá vůbec. Naopak,“ zamračil se Skopeček. „Velmi, velmi vám pomáhá v rozpočtech,“ kontrovala Schillerová, její slova Skopeček opakovaně důrazně odmítl.

Národní ekonomická rada vlády (NERV) předložila celkem 25 návrhů vedoucích ke zpomalení rychlého zadlužování státu. „Téměř každý ten bod má ambici zaplnit Václavské náměstí. To jsou velmi zásadní věci,“ hrozila se Schillerová. Podle expertů NERV by mělo jít například o snížení podpory v nezaměstnanosti a úspor v oblasti daní nebo důchodů, které by měly pomoct snížit schodky státního rozpočtu. Rada mezi své návrhy začlenila také úpravu valorizace důchodů.

Naopak, co by Schillerová ze seznamu opatření vítala, by bylo zvýšení spotřebních daní u tvrdého alkoholu, tabákových výrobků, přidala by i hazard, který není v návrzích uveden. Diskuse by podle ní mohla být i o poplatcích z těžby surovin či globálních zdanění nadnárodních firem.

„Budeme si muset přiznat, že konsolidace veřejných financí prostě bude bolet, jinak to nejde. Jsme země s velmi nízkou mírou nezaměstnanosti a zkrácení dávek by nebylo žádnou tragédií. A snižovat důchody? Potřebujeme především komplexní reformu, nechci vybírat jednotlivá opatření. Myslím, že budeme muset ale dojít k tomu, že se bude prodlužovat věk odchodu do důchodu.

Jakékoliv opatření, které v tom seznamu projde, se prostě někoho negativně dotkne, buď nějaké zájmové skupiny, nebo nějaké sociální skupiny,“ dodal v reakci na slova exministryně Jan Skopeček.

