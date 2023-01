„Toho když chytil rapl. Brácha mu dělal ochranku.” Mimo Prahu o volbách. Lid se s tím nemaže

Za Babiše bylo líp! Udělal pro lidi hodně. Dřív jsem byl babišovec, ale teď jsem volil generála. Už tam jednoho šaška máme... Ta blondýna je úplně mimo mísu. Čaputová je jinej level. I to zaznělo od voličů v jižních Čechách. Zajeli jsme se podívat do Kaplice, kde před pěti lety vyhrál v prezidentských volbách Miloš Zeman. „Babiš dobrý! Ten jim ale natrhl… co?“ padlo také v reakci na čtvrteční televizní debatu. Mluvili jsme i s lidmi v Českých Budějovicích, kde naopak tehdy získal více voličů Jiří Drahoš. 32letá žena nám prozradila, proč ještě nikdy nevolila.

V městečku Kaplice, které leží nedaleko hranic s Rakouskem, získal v roce 2018 Miloš Zeman ve druhém kole prezidentských voleb 59,29 %. Jiří Drahoš 40,71 %. Volby do Poslanecké sněmovny tady v roce 2021 pak vyhrálo hnutí ANO. Získalo 31,59 %, téměř o 10 % více než Spolu. Někteří lidé, s nimiž jsme v pátek odpoledne v centru města mluvili, řekli, že budou volit tentokrát Andreje Babiše. Své příznivce tady ale má například i generál Pavel. Někteří lidé si chtěli svoji volbu nechat pro sebe.

Babiš je lepší. Udělal pro lidi hodně. A svět se snad zbláznil!

„Volili jsme Babiše, protože je lepší,“ vysvětlila Anna Vaclíková. „Protože za Babiše bylo líp. A už ho známe. Ty ostatní neznáme, nevíme, co od nich čekat,“ doplnila Alžběta Bruckmüllerová, jež ji k volbám doprovázela. „Budu volit Babiše. Pro lidi udělal hodně,“ přidala se i Božena Marková, kterou jsme zastihli při odchodu z volební místnosti.

„Hodil jsem to Babišovi. Mám ho rád, ať si každý říká, co chce. A víte, že se někteří lidi bojí říct, že ho taky volili? To jsme to dopracovali. Ale já vám to říkám. Volil jsem ANO už při parlamentních volbách, a teď jsem volil Babiše. A doufám, že to vyhraje. Jinak budeme ještě asi koukat. A nebude to hezký pokoukání,“ pokýval smutně hlavou muž kolem šedesátky, jenž se představil jako Luboš. A naštvaně dodal: „To přece nejde, co se tady děje. A jsou lidi, kterým to nevadí. Ta strašná drahota. Všechno si dokážou nějak omluvit. Svět se snad zbláznil!“

„K volbám půjdu, ale koho budu volit, neřeknu, to je soukromá věc,“ usmívala se Petra Littová, kterou jsme potkali na kaplickém náměstí i s kočárkem a dvěma dětmi. Ale nikdo ze tří favorizovaných kandidátů prý její hlas nedostane.

Už tam jednoho šaška máme. A ta blondýna, ta je úplně mimo mísu…

Pivo na kaplickém náměstí si u jedné z místních restaurací vychutnával Jaroslav Soukup. „Já už to mám za sebou. Byli jsme u voleb s manželkou mezi prvními. Volil jsem generála. Byl jsem dřív babišovec. Ale už tam jednoho šaška máme a on je kašpar. Brácha mu dělal deset let osobního ochránce. Takže jsem to znal od něj, jak se dovede chovat, když ho chytne rapl,“ prohlásil. A pokračoval: „Generál Pavel… Trošku si to u mě podělal tím lhaním, protože musel vědět, že ho školili na špiona, a to není jen pomluva od spolužáka. Ale je to takovej reprezentativní typ. Lžou všichni, takže jsem mu to odpustil. A ta blondýna, ani nevím, jak se jmenuje, ta je úplně mimo mísu. To vám řekne každej. Ta tam na to nemá, prostě. Snaha byla, ale Čaputová je úplně jinej level. Takže jsem uprostřed tý bídy prostě udělal tohle,“ řekl a zopakoval, že teď by v čele státu chtěl mít nějakého reprezentanta.

„Popravdě řečeno, prezident, takový ty žvásty, jak to všechno všichni napraví... Víte co, prezident má slabé pravomoci. Zeman za ty pravomoce... a stejně je slaboučkej, protože proti parlamentu nic nezmůže. Takže nečekejme, že nám prezident něco někde vybrečí. Ale bude tam alespoň nějakej fešák, co se umí chovat,“ pravil.

Promluvil i jeho parťák na pivu. Představil se jako Jarda Pojsl. I on prý volil generála Pavla. „Je mi sympatickej, má přehled. Nebyl v naší domácí politice, ale má mezinárodní přehled.“ A odpověděl na otázku, proč nevolil třeba Andreje Babiše. „Je mi odpornej od prvního okamžiku, kdy vlezl do politiky. Je podnikatel, tak se měl držet podnikání, a neměl co dělat v politice. Buď jedno, nebo druhý,“ uzavřel nekompromisně.

Před volbami. Foto: Natálie Brožková

Babiš? Ten jim ale natrhl… co?

Někteří lidé v Kaplici se při rozhovoru s námi vrátili i ke čtvrteční televizní debatě prezidentských kandidátů. „Babiš dobrý! Ten jim ale natrhl…. co?“ smál se starší muž. Podle jeho rozesmátého výrazu nebylo těžké si to domyslet. Žena, jež ho doprovázela, s ním ale zas až tolik nesouhlasila. „Babiš? No, to nevím. Připadal mi takovej nějakej schlíplej. Jinej než jindy, jak ho známe. Ale jo, mluvil docela dobře. Ale na zadek jsem z toho nespadla. Vy snad jo?“ hleděla na nás tázavě. „Ale lepší než ti dva další, to teda určitě byl,“ pokývala na důraz hlavou.

„Jo vy chcete jméno? Moje? A k čemu,“ usmíval se muž, jenž expremiéra chválil. „Tak napište Honza, to vám přece musí stačit,“ nechtěl ani za nic prozradit své příjmení. Žena pak pro jistotu nechtěla říct ani své křestní jméno. „To určitě. Vy to někam dáte a já budu mít malér,“ smála se nakonec i ona.

Volby v Kaplicích. Foto: Natálie Brožková

Dycky Babiš! A žena, která nevolí…

Mnohem méně sdílní byli lidé, které jsme oslovili v Českých Budějovicích. Jméno nechtěl prozradit téměř nikdo. Před pěti lety tady více voličů podpořilo Jiřího Drahoše. Ten tu získal přes 53 % hlasů.

„Víte, my jsme s manželem původně chtěli volit paní Nerudovou. Zdála se nám reprezentativní, milá. Manžel se ale nakonec rozhodl pro pana Pavla. Já jí ale hlas dám. Jako žena podpořím ženu,“ usmívala se mladá žena.

„Dycky Babiš!“ zahalekal na nás mladík, který procházel kolem volební místnosti. Jestli expremiéra opravdu volil, to ale neřekl.

„Volit nejdu. V životě jsem tam nebyla,“ překvapila nás 32letá Hana Černá. „Já jim prostě nevěřím. Prostě je nemám ráda, tak tam nechodím, když to řeknu takhle natvrdo. Aby jen hrabali peníze sobě. Ten covid… všechno zpackali. Takže tam prostě nechodím. Na demonstrace taky nechodím, ale ani nevolím,“ uzavřela.

„Koho jsem volila? Volila jsem pana Zimu. Nemá žádný vedlejší firmy, jako ty ostatní. Přijde mi takovej čistej,“ vysvětlila důchodkyně, jež odpočívala před volební místností na lavičce.

