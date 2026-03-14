„Trojský kůň Witowská.“ Nora Fridrichová začala zatápět

14.03.2026 13:00 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Odchod Václava Moravce z České televize spustil slovní přestřelku známých tváří domácí žurnalistiky. Zatímco Světlana Witowská nabádá k návratu debaty do racionální polohy, Mirka Šimková mluví o „shnilém podhoubí“ a Nora Fridrichová rovnou obviňuje bývalou kolegyni, že hraje roli trojského koně a snaží se ladit noty se současným vedením ČT.

Foto: Repro ČT
Popisek: Moderátorka Světlana Witowská ohlašuje předání anticeny pro Českou televizi

Moderátor Václav Moravec po více než 21 letech ukončil své působení v České televizi, což oznámil v neděli 8. března v závěru vysílání svého dlouholetého pořadu Otázky Václava Moravce (OVM). V přímém přenosu prohlásil, že jeho čas v ČT se naplnil a že za současných podmínek již nemůže garantovat nezávislost redakční práce ani kritickou reflexi událostí v souladu s kodexem České televize, přičemž nechce zklamat důvěru diváků posunem k pseudovyváženosti. 

Učinil tak bez předchozího informování vedení ČT, které jeho odchod označilo za nešťastný a zpochybnilo tvrzení o ztrátě nezávislosti. Po dohodě o ukončení pracovního poměru platí půlroční konkurenční doložka, která Moravcovi brání pracovat v jiných médiích.

Moravcovo prásknutí dveřmi v ČT stále rezonuje na sociálních sítích. „Vraťme prosím debatu o ČT do racionální polohy. Osobní útoky vůči aktérům nic neřeší. Všichni jsou to lidi, mají svoje životy, rodiny. Přejme Václavu Moravcovi, ať je spokojený jinde, televizi, ať tyhle turbulence zvládne a udrží si pověst důvěryhodného média veřejné služby,“ požádala na síti X Světlana Witowská, moderátorka Českého rozhlasu a bývalá tvář Událostí České televize.

„Že právě Vy, Světlano, nevidíte, jak shnilé je podhoubí ČT a kolik lidí tam má máslo na hlavě? A budete to schovávat za ‚rodinu a klid na práci‘?“ namítla publicistka Mirka Šimková.

Moderátorce napsala prostřednictvím sítě X: „Já si Vás vážím pro spoustu věcí a za práci, kterou jste dělala a děláte, třeba pro UA, ale tady, tady cítím velké zklamání. Jde sakra o budoucnost naší země a to, co dělá vedení ČT a spolu s nimi někteří vaši bývalí kolegové – to je neodpustitelné a bude to mít obrovské důsledky. Pro naši zemi, pro svobodu, pro demokracii. Všichni máme své rodiny a životy, ale také máme nějaké morální principy a hodnoty a za těmi si musíme stát, pokud to s naší svobodou myslíme vážně. Všichni tu vzdycháme nad filmem Vlny, ale když dojde na ČT, jde osobní statečnost a morálka hezky rychle stranou.“

Witowská prý hraje roli trojského koně

Vyjádřila se i Nora Fridrichová, bývalá redaktorka pořadu 168 hodin, která byla před časem z ČT „odejita“ a nyní vytváří vlastní publicistický, investigativní obsah pod značkou Nora.

„Světlana ohledně ČT hraje trojského koně a už dlouho. V případě zastavení pořadu 168 hodin tento konec okamžitě přispěchala podpořit zde na X, a dokonce konec pořadu obhajovala i v odpovědích politikům (!), upřímně něco takového jsem od novináře nikdy nezažila. Nelze si nevšimnout, jak se snaží ladit noty se současným vedením ČT, vůči kterému nikdy neadresuje jedinou výtku, zatímco jeho kritikům a odcházejícím novinářům neustále ‚nastavuje zrcadlo‘ a poučuje nás o jakémsi vyšším principu,“ publikovala na síti X.

 

