Válka v Íránu a šok na pumpách. A to je teprve začátek

Nízké ceny pohonných hmot jsou pryč. Ropa Brent se po zahájení války v Íránu přiblížila k psychologické hranici 100 dolarů za barel a v pondělí krátce vyskočil na 120 dolarů. Růst cen je šokový. Ještě v lednu se ropa Brent prodávala za méně než 60 dolarů. Aktuálně se Brent prodává cca za 91 dolarů. Strmý nárůst cen paliva u čerpacích stanic kopíruje vývoj na světových trzích. Čeští řidiči si v únoru kupovali benzín i naftu za ceny kolem 33 korun a na některých místech i levněji. Aktuální průměrná cena benzínu je 35,71 korun a nafty 37,94 korun. Hodně podražily i státní pumpy Euro Oil a Robin Oil. Euro Oil prodává benzín za ceny kolem 35 korun a naftu za 36,90. U Robin Oilu je běžná cena benzínu 34,90 a nafty 37,50. „Investoři okamžitě spekulují na přerušení dodávek,“ říká ekonomický analytik mbenzin.cz Jan Novák. Zdražila i nejlevnější domácí síť Tank ONO. Benzín tam stojí 34,90 a nafta 37,90.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
„Po začátku ozbrojeného konfliktu, tedy během víkendu 28. 2.–1. 3. se řada motoristů začala předzásobovat a do pondělí v podstatě došlo k vykoupení zásob v čerpacích stanicích. Počínaje úterkem 3. 3. začaly nákupní ceny pohonných hmot, zejména nafty, dramaticky růst. Toto zdražení musejí čerpací stanice samozřejmě obratem promítat do svých prodejních cen. Benzín pumpy aktuálně nakupují (včetně daně) 34,30–34,60 Kč, naftu za 37,40–39,30 Kč,“ uvedl v tiskovém prohlášení Ivan Indráček z Unie českých petrolejářů. Analytici očekávají, že cena nafty v dohledné době překročí 40 korun za litr.
Proč Němci platí nejvyšší cenu? ptá se německý finanční influencer Sparbuchfeinde. V Německu se litr Naturalu 95 prodává za více než 2 eura. České benzínky v pohraničí i přes nárůst cen zažívají nájezdy německých zákazníků, kteří na jednom tankování v Česku ušetří třeba 40 euro. Benzínky na německé straně hranic zejí prázdnotou. Maďarsko se rozhodlo ceny pohonných hmot zastropovat. Špatná situace je v Nizozemsku, kde nafta v pondělí stála přes 2,5 eura za litr. Řidiči houfně jezdí tankovat do sousední Belgie, kde jsou ceny nižší.
Aktuelle Preise für einen Liter Benzin (Super 95) an der Tankstelle.— sparbuchfeinde (@sparbuchfeinde) March 4, 2026
???? Deutschland: 2,05 Euro
???? Italien: 1,82 Euro
???? Schweiz: 1,81 Euro
???? Frankreich: 1,77 Euro
???? Österreich: 1,64 Euro
???? Tschechien: 1,37 Euro
Wieso zahlen die Deutschen den höchsten Preis? ??
Češi za válku v Íránu zaplatí i ve spotřebě dalších statků. „Válka mocně zvedá nejen cenu ropy a plynu, pohonných hmot i vytápění a elektřiny, ale také čpavku, močoviny, kyseliny sírové, hnojiv a potravin, helia, čipů, tedy i mobilů, notebooků či aut. Zvedá výnosy dluhopisů, sazby swapů, tedy cenu dluhu včetně toho hypotečního,“ uvedl ekonomický analytik Lukáš Kovanda. „Už v březnové inflaci uvidíme efekt války v zálivu, protože se nárůst cen ropy na světových trzích velice rychle projevil v cenovkách PHM u čerpacích stanic. Inflaci, která měla zůstat na velmi nízké úrovni, to sice zvýší, ale přesto nejspíš ještě zůstane pod hranicí dvou procent. Další výhled je nejistý, protože na základní dvě otázky týkající se války v zálivu neznáme odpovědi. Jde o dobu a šíři konfliktu. Čím déle bude Hormuzský průliv zablokovaný, tím více se bude inflační výhled zhoršovat, protože do inflace nebude vstupovat pouze zdražování PHM, ale postupně nejspíš i navyšování ceníkových cen plynu a elektřiny,“ uvedl Petr Dufek, hlavní ekonom banky Creditas.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.