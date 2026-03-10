„Vraždí děti a vy to chápete?!“ Blaha vyštval Vondru ze studia

K vyhrocenému střetu došlo v diskusním pořadu Téma z europarlamentu na slovenské televizi TA3, kde oba politici debatovali o bezpečnostní situaci ve světě a dopadech konfliktů na Evropu.
Debata mezi europoslanci Ľubošem Blahou (Smer) a Alexandrem Vondrou (ODS) se vyostřila při tématu konfliktu kolem Íránu. Blaha ostře kritizoval Spojené státy a Izrael za útoky na íránské cíle a tvrdil, že Západ používá dvojí metr. „Amerika a Izrael bezprecedentně zaútočily nevyprovokovaně na Írán, suverénní stát. Dokonce vybombardovaly školu, kde zemřelo 165 malých dětí. A toto nikdo neodsoudí,“ prohlásil Blaha.
Podle něj evropské státy podobné kroky přehlížejí, zatímco v případě Ruska reagují mnohem tvrději. „Když se něco děje na Ukrajině, tak tu máme rezoluce každý den a zakazují se ruské zmrzliny. Ale když přijde americký a izraelský útok, tak jsou všichni ticho,“ dodal.
Na jeho slova reagoval Alexandr Vondra velmi ostře a obvinil ho z obhajování autoritářských režimů. „Lézt do zadnice Rusům a Číňanům by bylo to nejhorší, co bychom mohli udělat,“ prohlásil. Připomněl ruskou invazi na Ukrajinu a zdůraznil, že právě Vladimir Putin podle něj rozbil dosavadní mezinárodní pořádek.
„Nikdo Íránu nekrade území. Na Ukrajině je čtyři roky válka, umírají statisíce lidí a jediná překážka míru je Putin, který chce sežrat ještě víc území,“ uvedl Vondra.
Slovní přestřelka se postupně vyostřovala. Blaha se k tématu Íránu vracel a vyčítal Vondrovi, že nedokáže odsoudit zabíjení civilistů.
„Vraždí malé děti a vy jste chápající? Posloucháte se vůbec?“ reagoval.
Vondra následně přešel do útoku na slovenskou vládu Roberta Fica a její zahraniční politiku. „Slovensko za Ficova vedení vlezlo Rusku do zadnice. A to my v Česku nechceme,“ prohlásil. Dodal také, že slovenská politika je podle něj rozporná, protože se současně snaží sbližovat i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
„Jednou lezete tam do zadku, podruhé zase jinam. Pokud povede Slovensko takové řeči, tak já říkám: my Češi s vámi nic,“ vzkázal Blahovi.
Napětí ve studiu dál rostlo a oba politici si začali skákat do řeči. Blaha reagoval stejně ostře.
„Nikdo neleží v prdeli Netanjahua a Trumpa víc než vy. V čase, kdy tam probíhá genocida, vy říkáte, že to chápete,“ řekl směrem k Vondrovi.
Po další výměně názorů už český europoslanec debatu ukončil. „Nezlobte se, já tyhle vaše kecy poslouchat nebudu. S tímhle pánem se bavit nebudu,“ prohlásil.
Následně se zvedl ze svého místa a odešel ze studia ještě během vysílání. Moderátorka pořadu poté pokračovala v debatě s ostatními hosty.
