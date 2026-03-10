Den krojů v Poslanecké sněmovně. Klempíř zkusil tanec, pak mluvil o jednotě a hádkách

Úterý je pro poslance obvykle dnem cestování. Po víkendu s rodinami a pondělku, který tradičně tráví ve svých regionálních kancelářích, se v úterý ráno zákonodárci přesouvají do Prahy, před polednem se konají porady klubů a ve čtrnáct hodin předseda zahajuje jednání.
Tentokrát ale „ladění not“ a konfrontační tiskové konference ustoupily do pozadí. Poslanci totiž kus svého regionu přivezli do sněmovny, kde se od 12 hodin konala akce nazvaná Den lidových krojů. Šlo již o třetí ročník akce, kterou od počátku zaštiťuje poslanec ANO Radek Vondráček.
Letos se předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura rozhodl dát akci i středoevropský regionální rozměr. Do dne krojů se tedy zapojily i Polsko, Slovensko a Maďarsko. Nejen účastí velvyslanců, ale i výstavou významných regionálních krojů ve dvoraně Poslanecké sněmovny, kde celá akce začala.
Už před dvanáctou se prostor začal plnit poslanci a s nimi i dobrou náladou. Třeba když se ministr kultury Oto Klempíř ve strážnickém kroji pokusil o odzemek.
Mezi moravskými poslanci ale zaujala třeba i Jitka Volfová z klubu ANO, jež si k propagaci tradic svého domovského Českolipska připravila i letáčky, které rozdávala. Libor Vondráček prezentoval chodské tradice jižních Čech, hanácké tradice připomněla Gabriela Sedláčková, a přidal se i doyen sněmovny Josef Váňa.
Mgr. Libor Vondráček
K vidění byla i folklórní skupinka Pirátské strany. Štěpán Slovák ze zlínské ODS, který si z označení „šohaj“ udělal i politický brand při kandidatuře do vedení strany, předvedl i několik velkolepých kroků.
Kroje uvolnily atmosféru, takže docházelo i ke společnému pózování napříč politickým spektrem. Pozorovat třeba setkání Petra Hladíka se Zuzanou Majerovou bylo pozoruhodné.
Krátce před polednem do již zaplněné sněmovní dvorany vstoupil předseda dolní komory Parlamentu ČR Tomio Okamura, který oblékl kroj z Bystřice pod Hostýnem. Zmínil ale, že zatímco dnes si tento oděv spojujeme hlavně s Moravou, byly doby, kdy se tradice držela i kolem Prahy.
Ihned po vstupu se mu dostalo neodolatelné nabídky od klubové kolegyně Lucie Šafránkové, jejíž bohatý kroj je dobře znám už z loňských ročníků. Letos jej doplnila o tác s koláčky, na které si přišli i někteří novináři.
Bc. Lucie Šafránková
„Naše země není velká, co se týče rozměrů, ale jsme obří, co se týče rozmanitosti, kultury a tradic,“ vyznal se ministr Oto Klempíř. A vyjádřil přání, aby pospolitost krojované sešlosti poslancům vydržela i poté, co se obléknou do svého klasického oblečení.
Radek Vondráček, s nímž je krojová tradice spojena, pozdravil všechny hanáckým příslovím, že řeč má být krátká, klobása dlouhá, za nejdůležitější ale považuje, aby si díky akci poslanci uvědomili, že pestrost je krásná a unikátnost našich regionů je solí země. „Naše kroje jsou symbolem našich tradic, naší identity, naše identita nás váže k naší státnosti a dělá z nás to, co jsme,“ zamyslel se.
Do kroje z jihomoravské domoviny se oblékl i kancléř Poslanecké sněmovny Martin Plíšek, který pak spolu s poslanci prošel průvodem přes Malostranské náměstí. Zde se krojované shromáždění setkalo s atmosférou jarního trhu, načež poslanci zamířili Sněmovní ulicí ke společné fotografii na reprezentačním schodišti Poslanecké sněmovny.
(Foto: Jakub Vosáhlo)
Někteří se pak vydali i do sálu Státních aktů, kde program zakončilo vystoupení folklórních souborů z celé visegrádské čtyřky.
Tomio Okamura
Maďarsko reprezentovali tanečníci ze souboru Nyitnikék spolu s hudební skupinou Huzavonó. V další části programu vystoupily děti z Polské školy v Praze. Slovenské tradice pak představil spolek Limbora. Za českou stranu program uzavřel Vojenský umělecký soubor Ondráš, který vyhrával už na počátku ve dvoraně, a několik zákonodárců přiměl i k tanci.
Akce skončila po třinácté hodině. Ve čtrnáct se poslanci shromáždili v jednacím sále a začala klasická sněmovní rutina. Předseda Tomio Okamura však usedl na sněmovní umpire ve svém bystřickém kroji s kloboukem.
Jako první se v řečništi, jak se v tomto volebním období stalo už tradicí, objevil Zdeněk Hřib a obrátil se na předsedu Tomia Okamuru: „U nás se říká, když má někdo klobúk a řídí, tak bacha na něj.“
