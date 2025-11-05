„Tvrdý papír, ani na to se použít nedá.“ Plakáty opozice drsně zesměšněny

Monitoring

Ve středu probíhá v Poslanecké sněmovně volba vedení Sněmovny, která přinesla novinku v podobě letáků s nominanty lidovců a Pirátů. Plakátky s Janem Bartoškem a Olgou Richterovou se ale podle jednoho z poslanců ANO nehodí dokonce ani na toaletu, protože „je to tvrdý papír“.

Foto: Archiv
Popisek: Novinkou letošní volby vedení Poslanecké sněmovny jsou plakáty kandidátů KDU-ČSL nebo Pirátů

Středeční volba předsedy a místopředsedů Poslanecké sněmovny přináší kromě napětí a ataků na předsedu SPD Tomia Okamuru také úsměvné momenty. Strany končící pětikoalice totiž přišly s novinkou, která doposud nebyla při volbě vedení Sněmovny k vidění – volebními plakátky.

Letáky se povalují v předsálí Sněmovny a snaží se na poslední chvíli přesvědčit poslance, aby v tajné volbě nedávali hlasy nominantům SPD a ANO.

Konkrétně KDU-ČSL prosazuje Jana Bartoška do čela Sněmovny a poslancům vzkazuje, aby volili „dle svého nejlepšího svědomí a vědomí“. Jana Bartoška podle plakátu prý nejlépe vystihují vlastnosti jako „slušnost, spravedlnost, zkušenost a kompetence“.

S letákem přispěchali i Piráti, kteří nabádají ke kroužkování Olgy Richterové, „jediné ženské kandidátky na pozici místopředsedkyně Sněmovny“. O funkci místopředsedy se ucházejí ještě Jiří Barták (Motoristé), Patrik Nacher (ANO) a Jan Skopeček (ODS).

Jeden z poslanců ANO pro ParlamentníListy.cz komentoval plakáty jako novinku, která se vlastně nedá ani na nic použít.

„Je to tvrdý papír, ani na tamtu věc se to použít nedá,“ zažertoval v rozmluvě pro ParlamentníListy.cz poslanec hnutí ANO. „Každopádně tohle je novinka, ty plakátky,“ dodal poslanec ANO.

Letáky komentovala na Facebooku i poslankyně Motoristů Gabriela Sedláčková, podle níž to ve Sněmovně aktuálně vypadá jako na americké střední škole 90. let. „Když jsem byla mladá, moc ráda jsem sledovala teenage seriály z americké střední školy…. jak tam vždycky mají takové ty plakáty na chodbách před studentskými volbami, tak my je tady dneska máme taky,“ uvedla pobaveně.

autor: Jakub Makarovič

