„Tvrdý papír, ani na to se použít nedá.“ Plakáty opozice drsně zesměšněny

Středeční volba předsedy a místopředsedů Poslanecké sněmovny přináší kromě napětí a ataků na předsedu SPD Tomia Okamuru také úsměvné momenty. Strany končící pětikoalice totiž přišly s novinkou, která doposud nebyla při volbě vedení Sněmovny k vidění – volebními plakátky.
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
Anketa
Konkrétně KDU-ČSL prosazuje Jana Bartoška do čela Sněmovny a poslancům vzkazuje, aby volili „dle svého nejlepšího svědomí a vědomí“. Jana Bartoška podle plakátu prý nejlépe vystihují vlastnosti jako „slušnost, spravedlnost, zkušenost a kompetence“.
S letákem přispěchali i Piráti, kteří nabádají ke kroužkování Olgy Richterové, „jediné ženské kandidátky na pozici místopředsedkyně Sněmovny“. O funkci místopředsedy se ucházejí ještě Jiří Barták (Motoristé), Patrik Nacher (ANO) a Jan Skopeček (ODS).
Jeden z poslanců ANO pro ParlamentníListy.cz komentoval plakáty jako novinku, která se vlastně nedá ani na nic použít.
„Je to tvrdý papír, ani na tamtu věc se to použít nedá,“ zažertoval v rozmluvě pro ParlamentníListy.cz poslanec hnutí ANO. „Každopádně tohle je novinka, ty plakátky,“ dodal poslanec ANO.
Letáky komentovala na Facebooku i poslankyně Motoristů Gabriela Sedláčková, podle níž to ve Sněmovně aktuálně vypadá jako na americké střední škole 90. let. „Když jsem byla mladá, moc ráda jsem sledovala teenage seriály z americké střední školy…. jak tam vždycky mají takové ty plakáty na chodbách před studentskými volbami, tak my je tady dneska máme taky,“ uvedla pobaveně.
autor: Jakub Makarovič