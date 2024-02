„Ty traktory jim poskytli miliardáři.“ Zdechovský protestujícím

V souvislosti s pondělnímí protesty zemědělců je vidět patrná snaha tyto protesty delegitimizovat. Například bývalý ministr zemědělství za ODS, poslanec Petr Bendl, ve svém tiskovém prohlášení uvádí, že „pondělní protest je jen dalším pokusem nelegitimních osob o destabilizaci země“.

„V postoji Česka v požadavcích zemědělců na evropské úrovni shoda již panuje, na národní úrovni probíhají intenzivní koaliční jednání o úpravách nastavení zemědělské politiky. Vláda České republiky v čele s premiérem Petrem Fialou a ministrem zemědělství Markem Výborným vedou se zemědělci konstruktivní diskuse. Koaliční experti se už shodli na některých úpravách pravidel v zemědělství a připravují nutné kroky k odbyrokratizování oboru,“ tvrdí Bendl.

Zastánci současné vlády se také snaží prezentovat protestující jako cokoliv jiného, jen ne zemědělce. Ozývají se výkřiky jako: „To, co přijelo otravovat do Prahy, nejsou zemědělci, ale tupí kolchozníci!“ Protestující byli označeni za „bandu loupežníků“, „jézéďáky“.

Kvůli označení protestujících za zemědělce si někteří dokonce stěžují i na mainstreamová média.

Tak znovu:

To nejsou zemědělci.

To nejsou zemědělci.

To nejsou zemědělci.

To nejsou zemědělci.

To nejsou zemědělci.

To nejsou zemědělci.

To nejsou zemědělci.

To nejsou zemědělci.

To nejsou zemědělci.

To nejsou zemědělci.

To nejsou zemědělci.

To nejsou zemědělci.