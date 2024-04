„U slušných lidí se tomu říká kolaborace.“ Vyoral zvolil ostrá slova, když jde o Fialu

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA - „To je otázka na politického eunucha a nikoliv našeho premiéra Fialu,“ soudí Vyoral o tom, proč čeští politici zemi nepřipravují, když nevěří Putinovi, že nepodnikne útok. Vůči šéfovi ODS pak použil i ostřejší výrazy. „Vláda koná jen to, co je jí sděleno befélem ze zahraničí. Jinak se jedná o bandu absolutních diletantů, přičemž si z hlavy nevzpomenu na žádnou pověstnou výjimku potvrzující pravidlo,“ opřel se do kabinetu.

Na Slovensku se bude rozhodovat mezi Petrem Pellegrinim a Ivanem Korčokem. Sledujete tento zápas, nebo je to po klausovsku „pod vaši rozlišovací schopnost“?

Generál Andor Šándor položil zajímavou otázku. Pokud Petr Fiala a jeho vláda nevěří Putinovi, když říká, že Česko a země Baltu nenapadne, proč neprobíhají žádné přípravy? Když o tom tak přemýšlím, není to zase to samé, jako když Fiala tvrdil, že jsme ve válce, aby nakonec z Úřadu vlády vylezlo, že to myslel metaforicky?

To je poměrně zajímavá otázka. Ale je to otázka na politického eunucha a nikoliv našeho premiéra Fialu. Je důležité si uvědomit, že onen stínový ukrajinský premiér neudělá nic bez posvěcení svých pánů ze zahraničí – z Washingtonu, Bruselu, Berlína či z města, o němž se nemluví. Respektive zřejmě ani nic moc, co mu zrovna oni nenařídí, nedoporučí či neporadí. U slušných lidí se tomu říká kolaborace. V tom pejorativním smyslu. Obdobné tomu je u Fialových proklamací a prefabrikovaných prohlášení. Ne podle slov, ale podle činů poznáte je. A jejich činy jsou dle mého prakticky zločiny.

Když jsme tak v tom vzpomínání, vzpomínáte si, jestli vláda v únoru 2022 podnikala nějaké přípravy na příval ukrajinských uprchlíků? Nebo také tehdy nevěřili, že Putin zaútočí?

Jak jsem říkal, vláda koná jen to, co je jí sděleno befélem ze zahraničí. Jinak se jedná o bandu absolutních diletantů, přičemž si z hlavy nevzpomenu na žádnou pověstnou výjimku potvrzující pravidlo.

Po Pardubicích si to štrádoval jistý Pavel Křivka se zetkem na prsou a ruskou vlajkou na rukávu. „Chodím takto ven už nějakou dobu. Zatím mi nikdo nenadával. Jenom jednou mi chlap povídal, co to tady máme za ‚rusáka‘. Přiznám se však, že do Prahy bych v této mikině nejel,“ uvedl. Jak odhadujete, že dotyčný dopadne? Bude to jako se slavnou aférou chlebíčky?

Docela mě překvapuje, že onen pán už není popotahován po soudech, tak jak je běžné v naší soudobé totalitě zvoucí se orwellovsky demokracií. Jinak žádný extrém v tomto ohledu většinou není k dobru, a tedy ani tento. Extrémy často dělají medvědí služby jakýmkoliv postojům, myšlenkám, ideologiím, náboženstvím…

Poněkud se nám štěpí kulturní fronta. A to na tématu Izrael. Na jedné straně máme Emmu Smetanu, Tomáše Kluse a podobné mladší umělce nebo „umělce“, kteří chtějí okamžité příměří, na druhé zase ty zasloužilé, kteří Izrael podporují bezpodmínečně. Není to v podstatě přesná ukázka toho, jak odlišné představy tady mají tito lidé o Západu?

Částečně možná ano. U tohoto tématu je ovšem onen rozkol v kulturní sféře o to zajímavější, že většinou stojí ti nejhlasitější, nejukřičenější, nejprotěžovanější a neuvědomělejší umělci na jedné straně barikády. Ať už jde o řízenou migrační invazi, podporu koronafašismu, zaslepenou rusofobii a další, vždy šlo a jde až skoro o sektářství. Čest výjimkám, kterých je naštěstí také řada. Takže v případě izraelsko-palestinského konfliktu jde z pohledu názorů kulturní fronty dost o raritu.

Na ČRo „ověřovali“, jestli Evropská unie zakázala kotle na tuhá paliva, plyn a lehké topné oleje. A došli k tomu, že ne. „Myšlenkou směrnice EPBD je podporovat postupné vyřazování kotlů na fosilní paliva, nikoli zakazovat plynové kotle ve stávajících budovách.“ A konec kotlů na fosilní paliva je prý nevyhnutelný. Zdá se mi to, nebo je to zase chytristika ve stylu „My jsme to nezakázali, jenom jsme nastavili podmínky tak, aby to nešlo“?

Předně ČRo je stejně jako protičeská ČT pouze trubadúrem a hlásnou troubou Bruselu. Mimo jiné již výše zmíněné tři hlavní města. Tedy jakékoliv „ověřování“ čehokoliv z Evropské unie ze strany všech mainstreamových médií slouží pouze k propagandistickému schválení, posvěcení, omlouvání všeho, co bruselské politbyro koná. A ano bruselské politbyro nikoliv nepodobné tomu tehdejšímu sovětskému by rádo poroučelo větru i dešti, zakazovalo, cenzurovalo, korumpovalo a trestalo za neposlušnost a nepravověrnost.

