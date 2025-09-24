„Učitelé se mají líp? Jen těch osm, co sedí ve vládě“. ANO dorazilo do Liberce v plné síle

Andrej Babiš přivezl do Liberce v úterý 23. září silnou sestavu hnutí ANO. Byli tu Karel Havlíček, Adam Vojtěch i Robert Plaga. Tedy bývalí ministři Babišovy vlády a pravděpodobně i ministři budoucí. „Jsem překvapen, kdo k nám všechno do Liberce přijel, vždyť nejsme z hlediska voleb moc důležitý kraj,“ pochvaloval si jeden z příznivců hnutí ANO.
Těch se v prostoru u libereckého Domu kultury sešlo poměrně dost. Přišla i dvacítka mladých odpůrců. Byli to ti samí, kteří halekali na jarmarku SPD. Tady nebyli tak hluční, nepískali ani nevykřikovali. Jen drželi protibabišovské transparenty typu že „S Burešem nebude líp“. Tím ovšem vytáčeli některé návštěvníky akce, kteří je posílali někam. „Ať jdou do hajzlu. Nebo za Fialou. Jenom tady provokujou,“ rozčilovala se jedna z přítomných dam. Když jí mladý muž opáčil, že můžou diskutovat, sdělila mu, že s ním bude diskutovat, až bude mít něco odžito. „Jsou slepí, hluší a pitomí,“ mínil další. Babiš, když je viděl, tak zažertoval. „Tak nás navštívil Milion chvilek pro nenávist. Myslel jsem, že máte demonstraci až v neděli,“ řekl.
Nikdy se tak nekradlo
Mezitím se na pódiu řečnilo. Jako první Andrej Babiš. Pochválil se, že dosavadní činnost hnutí ANO ve dvou vládách sepsali. „ODS nenapíše nic. O kupónce, proč je ČEZ napůl privatizován, proč prodali uhlí? Poláci mají uhlí v majetku. Proč prodali vodu, cukrovary a cementárny. Proč zničili naše banky a potom je socani prodali za půlku,“ konstatoval.
„Jejich program jsou jen prachy a moc. Vždyť se podívejte na Dozimetr. Rakušan měl už dávno rezignovat. Brali prachy pražskému dopravnímu podniku pro TOP 09 a STAN. Už dávno měli být pryč,“ sděloval za potlesku přítomných. Zmínil i kampeličku a opět Dozimetr. „Kde je pět mrtvých. A pak ty bitcoiny,“ připomněl. „Babiš nekrade. Babiš maká. Nevzal si ani korunu z politiky a vždycky bojoval za české zájmy. Pokud tam budeme, tak hned na první vládě řekneme, že nesouhlasíme se zelenými daněmi, které si zelení šílenci na vás připravili a Fiala je odsouhlasil,“ uvedl.
O současné vládě prohlásil, že jsou to zoufalci, kde není žádný ekonom, ale politolog, elektrotechnik, učitel. „A taky se nikdy tak nekradlo. Podívejte se, co tam Černochová nakupuje. Teď na dnech NATO tank zboural celou ohradu. Proč nekoupili protidrony či patrioty? Tahle parta, co tam je, se bojí, protože pokud se na vládu vrátíme, budeme dělat audity,“ upozornil. „Oni nemají žádný program. Jen nenávist k Babišovi,“ domníval se.
Vláda od rána do večera lže
Mikrofonovou štafetu pak převzal Karel Havlíček. „Proč myslíte, že lidé přestávají věřit státu a státním institucím? Je to proto, že vláda od rána do večera lže. Je extrémně nekompetentní a nálepkuje. Každého, kdo s ní nesouhlasí, zařazuje do ruské kolony. Říkali nezvýšíme daně, a prásk, zvýšili je všechny. Nezměníme valorizace seniorům, buch, za pár měsíců je změnili,“ upozornil a jmenoval ještě zákaz výroby aut se spalovacími motory či emisní povolenky pro domácnosti, které byly schváleny za českého předsednictví EU.
„V listopadu 2021 byly tyto povolenky kategoricky odmítnuty vládou Andreje Babiše, aby pak následně byly potvrzeny při hlasování pod taktovkou České republiky při jejím předsednictví za vlády Petra Fialy. Čeští ministři hlasovali pro zavedení emisních povolenek pro domácnosti, nechali si za to ještě zatleskat a vyznamenat, a Marian Jurečka 19. 12. 2022 sdělil, že českému předsednictví se podařilo zpřísnit trh s emisními povolenkami,“ podivil se Havlíček.
Česká republika by nyní měla tento systém emisních povolenek zavést do svého právního řádu. Co by to znamenalo? „V tuto chvíli zvýšení cen pohonných hmot o šest a osm korun za litr, podle agentury Bloomberg půjdou tyto ceny ještě výrazně výše. Co se teď děje. Petr Fiala, když pochopil, že šlápli do louže, začal tvrdit, že to má pod kontrolou a že zajistil zastropování povolenky ve výši 45 eur za tunu. Záhy se začalo obchodovat za cenu 87 eur. Tady vidíte, že vůbec neví, o čem mluví. Je to tržní nástroj, který se nenechá zastropovat a nenechte si prosím nabulíkovat, že nyní pracuje na tom, že se zastropuje,“ vysvětlil.
„Kdyby se zastropovala, tak ztrácí smysl. Emisní povolenka je tržní a spekulativní nástroj, aby mobilizoval k tomu, aby byl dražší a dražší. Kdyby ji zastropovali, tak nemusí být. To je úplný nesmysl,“ sdělil s tím, že další nápad z vládní dílny o odložení zavedení emisních povolenek o rok či dva nemá smysl. „Jediná možnost je nezavést je do české legislativy a neprohnat Parlamentem. Pokud budeme u vlády, tak je nepustíme dál. Ano, bude to tvrdý střet s Evropskou komisí, ale jsme připraveni do něj jít,“ slíbil.
Mluvil pak také o neúměrné ceně energií, zvláště elektřiny, kterou přestože vyrábíme, máme pak dražší než ti, kteří ji od nás kupují. Upozornil, že máme na kupní sílu obyvatel nejvyšší cenu elektřiny v Evropské unii. „Musíme pracovat na tom, abychom cenu snížili,“ uvedl Havlíček a vysvětlil kroky, které k tomu povedou.
Zdravotnictví za této vlády nevzkvétá
Adam Vojtěch se věnoval zdravotnictví, které podle něj za této vlády nevzkvétá. „Po čtyřech letech vlády Petra Fialy se dramaticky snížily rezervy na účtech zdravotních pojišťoven. Zdravotnictví reálně chybějí peníze, dvacet miliard, protože si je nechal ministr zdravotnictví Válek vzít od ministra financí Stanjury. Dovedli to tam, že reálně se dostáváme do situace, kdy zdravotním pojišťovnám mohou chybět finanční prostředky na úhradu zdravotní péče pro vás, pacienty. Vláda toto absolutně ignoruje. Pokud budeme u vlády, navýšíme platby za státní pojištěnce, abychom stabilizovali systém zdravotního pojištění, protože nedopustíme, aby nebyly peníze na péči pro vás jako pacienty,“ přislíbil.
Připomněl nedostupnost zdravotní péče na některých místech České republiky. „Čekací doby se v posledních letech zhoršily. Opět něco, co ministerstvo ignoruje. Chceme zavést národní monitoring čekacích dob, abychom v reálném čase sledovali, jak se kde čeká na jakou péči. To je něco, co skutečně chybí, protože pak se těžko plánují nové kapacity, které jsou potřebné v regionech, kde je péče nedostupná,“ řekl. Podporovat rovněž chtějí primární péči, aby praktičtí lékaři byli ti nejdostupnější, protože je lidé potřebují nejvíce.
Dalším tématem, které v posledních letech rezonovalo, byla dostupnost léků. „Kdy ministr Válek jako radu pacientům, pokud hledají nějaký lék, řekl, obvolejte si sto lékáren a pak možná někde ten lék najdete,“ podivil se Vojtěch. „My máme jiný recept. Chceme zavést robustní zásoby léků, abychom je měli tady u nás. Takže pokud by došlo k výpadku, abychom ho mohli díky těmto rezervám překlenout. Chceme podpořit domácí farmaceutický průmysl, už jsme jednali se Zentivou, která u nás stále vyrábí léky. Pokud s nimi budeme někdo jednat, dá jim ekonomický podnět, jsou schopni rozšířit výrobní kapacity, tak abychom byli soběstační a vyráběly se léky tady v České republice. Budeme také tvrdě postihovat reexporty léků, kdy jsou k nám dovezeny, ale nedostanou se k pacientům. Jsou vyvezeny do zahraničí, někdo za to shrábne peníze a k našim pacientům se nedostanou,“ upozornil Vojtěch.
Lépe se má jen těch osm učitelů ve vládě
Robert Plaga se rozhovořil o školství. „Tato vláda vykřikovala, že má školství jako prioritu a že se učitelé budou mít líp. Ale zapomněli říci, že tím mysleli asi těch osm učitelů ve vládě,“ zavtipkoval s tím, že se slíbených finančních prostředků pracovníci ve školství nedočkali. „Přece chceme, aby naše děti či vnoučata učili ti nejlepší z nás. První podmínkou k tomu je, aby byli dobře zaplaceni. Vrátí se nám to mnohonásobně,“ myslel si bývalý ministr školství. Ještě větší problém je u nepedagogických pracovníků. „Troufnu si říci, se jedná o průser této vlády. Sedmdesát tisíc lidí, bez kterých se školy neobejdou – kuchařky, uklízečky, školníci – hodila tato vláda přes palubu. Od 1. ledna přechází jejich financování na obce, což možná hezky zní. Zeptáte-li se na jakémkoliv městě či kraji, tak jim chybějí finanční prostředky, zhruba dvacet procent. Tyto peníze pro už tak špatně placené lidi tam nejsou a nebudou. Takže první krok, pokud budeme na Ministerstvu školství, je narovnání tohoto odměňování,“ slíbil.
Představila se i lídryně hnutí ANO v Libereckém kraji Jitka Volfová, která je starostkou České Lípy, a také současná poslankyně profesí záchranářka a zdravotní sestra Jana Pastuchová. „Co vám říkala tato vláda, než byla zvolena. Nebudeme zvyšovat věk odchodu do důchodu. Co se stalo? Zvýšili ho. To není všechno. Oni zvýšili i odchod do předčasného důchodu. Takže se to týkalo i současných důchodců, protože když je někomu dnes šedesát, tak do předčasného důchodu jít nemůže, ale až v šedesáti dvou letech a je potrestán tím, že tři roky do pětašedesáti mu důchod nebude valorizován, a ještě ho bude mít nižší do konce svého života. Takže dvě penále,“ vysvětlila. Věnovala se i náročným profesím, kde ze zkušeností zdravotní sestry si nedovede představit, jak některé budou vykonávat lidé v šedesáti sedmi letech.
S těmi zločinci ve vládě nepůjdeme nikdy
Následně se ptali i návštěvníci akce. Na dotaz, zda po volbách vytvoří jednobarevnou vládu či s kým, Babiš odpověděl: „Pořád to opakuju. Dejte nám padesát procent. To je jediná jistota, abychom vyhnali organizovaný zločin, co sedí ve vládě.“ V další diskusi opět současnou vládu nešetřil. „Jako jediná na světě vyprala prachy drogovému dealerovi.“ A pak opět, když jeden z příznivců ANO vyjádřil obavu, že nebudou mít dost hlasů na jednobarevnou vládu a že by byl velice zklamaný až znechucený, kdyby vytvořili koalici s některou ze současných vládních stran. „S těmi zločinci ve vládě nepůjdeme nikdy,“ sdělil Babiš.
Otázky pokládali i Babišovi odpůrci. Jednalo se o mnohaleté evergreeny, jako je Čapí hnízdo či StB. „Vyhrál jsem tři soudy. Podniky zahraničního obchodu byly sledovány StB. Já jsem nikdy nic nepodepsal, moje jméno není nikde. O tom to ale není. Pokud mě lidé nebudou volit, nebudu v politice. Politikou se neživím. V životě jsem toho dosáhl celkem dost. Přeju vám, abyste byl stejně úspěšný,“ popřál mladému muži z protibabišovské party.
Na paškál přišla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, zda by se nedala kriminalizovat. „V České republice máme policii, státní zastupitelství a soudy. My určitě nikoho nebudeme kriminalizovat. Ursula von der Leyenová je podporována pětikoalicí, proto tam je. Byl pokus ji odvolat, protože ničí Evropu, průmysl má obrovský problém. Nepovedlo se to,“ konstatoval Babiš. „My z Evropské unie vystupovat nechceme. Patrioti pro Evropu, si myslím, příští evropské volby vyhrají a převálcují zelené šílenství, lidovce a socialisty. Pokud Evropa bude pokračovat tak, že se večer v Hamburku či Berlíně bojí lidé vyjít ven nebo na předměstí Paříže se bojí přijet francouzská policie, v Nizozemsku máme velká města, kde je víc muslimů než původních obyvatel, tak ta Evropa nedopadne dobře,“ domníval se.
Provedení muniční iniciativy je všivárna
Nadšený podporovatel muniční iniciativy pro Ukrajinu se ptal, proč rušit něco, co je podle něj skvělé a pro Českou republiku super. „Donald Trump řekl, že NATO by mělo prodávat americké zbraně. My říkáme, že muniční iniciativa je něco, kde někdo vydělal třicet miliard, a je to sprosťárna, protože na válce se nemá vydělávat. Pokud je tolik mrtvých a někdo vydělává tyhle peníze a někteří čeští politici si asi mastí kapsy. Kupovali staré plesnivé náboje, ještě ruské, z jednoho členského státu NATO, aby to přeprodali. Pomáhejme Ukrajině, ale bez toho, aby je někdo vlastně okrádal,“ konstatoval Babiš s tím, že některé členské země dodávají Ukrajině zbraně napřímo. „Nemáme problém s tím, když čeští zbrojaři prodávají zbraně přímo na Ukrajinu. Problém je, když si na tom někdo asi mastí kapsy, a ne málo,“ doplnil.
„Průšvih je v tom, že my vidíme do toho systému, a co všechno v něm nastává. Podstata není v tom, že je to chybně myšleno, ale v provedení. Logická otázka by měla být, proč si to Ukrajina nedělá sama, proč je to přes prostředníky. Druhá věc je, proč se to kupuje a kdo to kupuje a zpracovává a jakou na to dává marži. A také co se fakticky zpracuje a co se jako zpracuje a posílá se na Ukrajinu v různé kvalitě. Kdybyste to viděl, tak byste se z toho zhrozil. Je to nejen netransparentní, ale je to opravdu všivárna v mnoha směrech, jakým způsobem se to dělá,“ zdůraznil Havlíček.
Po debatě se ještě Babiš podepisoval přítomným. „Postavil jsem se na výhodné místo přímo za sedícími lidmi, abych viděl dobře na pódium. Bohužel se přímo za mě přesunula skupinka Babišových odpůrců, takže jsem byl v místě takové frontové linie. Ne že by docházelo k nějakým fyzickým střetům, ale slovním ano, takže jsem sice výborně viděl, ale kolikrát špatně slyšel. Vlastně tu protistranu moc nechápu, stejně jsou lidé rozhodnutí, jak budou volit. Leda že by to dělali pro média, která pak ty jejich transparenty rozmáznou,“ postěžoval si Liberečan Tomáš. „Myslím, že volby jsou rozhodnuté a po nich získá ANO podporu některých dnešních opozičních stran a sestaví jednobarevnou vládu, jak si přejí,“ domníval se. Dá se předpokládat, že by si tuto variantu přála většina přítomných podporovatelů hnutí ANO.