„Ukliďte po sobě Letnou.“ Příkaz Minářovi těsně před demonstrací

21.03.2026 8:41 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Demonstrace na Letné začne už za pár hodin. A zakladatel iniciativy Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář před ní zrekapituloval, proč se na Letnou jde. Demonstraci považuje za reakci na ohrožení demokracie, bezpečnosti České republiky a jejích veřejnoprávních institucí. Lidé se mu ovšem na sociálních sítích rozhodli sdělit své vlastní důvody, proč na demonstraci nepůjdou a co si o něm myslí.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Podle odhadů a přání Mikuláše Mináře by mělo na demonstraci na Letnou dorazit 200 až 400 000 lidí

Na demonstraci na Letné nebude chybět ani novinář Radek Bartoníček. Už v pátek se mu podařilo vyzpovídat zakladatele Milionu chvilek Mikuláše Mináře; krátký rozhovor sdílel na sociální síti X.

V první z otázek určených Minářovi novinář Bartoníček připomněl velké demonstrace z roku 2019 namířené předně proti Andreji Babišovi a zajímal se proto, zda i současná demonstrace je v tomto podobná.

„Kdyby Andrej Babiš nezneužíval moc, užíval ji jen k tomu, k čemu mu byla svěřena, a ne k obrovské privatizaci a oligarchizaci této země, kdy na všechny místa dosazuje svoje lidi… Škrtá kde se dá, ale sype si do vlastní kapsy, tak by lidi neprotestovali. Asi by nebylo proč,“ uvádí Mikuláš Minář.

Premiér Andrej Babiš se dle jeho mínění během posledních sedmi let radikalizoval. „Víc se posunul k Tomiu Okamurovi,“ říká Minář s tím, že Babiš ve vládě s ČSSD byl jiný než dnes. „Dneska mi až přijde, že ho postihuje konspirační myšlení. Mluví o deep state, útočí na neziskové organizace a novináře, útočí na všechny.“

Aktivisty spolku Milion chvilek znepokojuje a vnímají i to, že Babiš následuje cestu slovenského premiéra Roberta Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána.

Minář během rozhovoru připustil, že i voliči Andreje Babiše mají starost o budoucnost České republiky a zajímají se o ekonomické a sociální otázky. Kvůli těmto otázkám však podle Mináře nejde zapomenout na bezpečnost a obranu Česka ve chvíli, kdy stále probíhá válka na Ukrajině.

Podle odhadů a přání Mikuláše Mináře by mělo na de...

Extremisti, provokatéři a Babiš

„To je hazard s naší bezpečností,“ tvrdí Minář a kritizuje, že Česká republika nedostojí závazku zemím NATO, Babišovu údajnou snahu o zestátnění veřejnoprávních médií i přípravu návrhu zákona o zahraničním vlivu na neziskové organizace.

Premiéra Andreje Babiše během rozhovoru vyzval k setkání, kde by se Babiš mohl pokusit vysvětlit, jak to všechno doopravdy je a zda Česko přeci jen připravuje „ruský“ zákon. „Pokud to všechno není pravda, pane Babiši, tak není nic snazšího, než abychom se potkali. Vy byste mi to řekl. Argumentoval byste fakty a lidi se uklidní. Kdybyste ukázal, že tu demokracii nechcete zničit, tak nebude proč protestovat. My neprotestujeme proti výsledku voleb – dostali jste moc a můžete s ní nakládat. Ale nemůžete ji zneužívat,“ vyjádřil se Minář.

„Neprotestujeme proti tomu, kdo vládne, ale jak vládne a co s tou zemí dělá,“ dodává zakladatel Milionu chvilek. A že ve vládě je nyní jedna extremistická strana, jedna provokatérská strana a Babiš.

Na rozhovor novináře Bartoníčka s Mikulášem Minářem reagovali uživatelé X převážně kriticky. Zpochybňují Minářovu motivaci k organizaci demonstrací a obviňují ho z nerespektování výsledku demokratických voleb.

„Nechutný rozhovor… tady pan Mikuláš si hraje na demokrata a pak půl republiky blokuje i za slušné, byť kritické názory, on je falešný zlatokop a je mně z něj na blití!“ vyjádřil se jeden z uživatelů.

„Profesionální demonstrant, 4 roky zalezlý, když se objevila možnost vydělat, tak je zpět. Prý demokracie,“ přisadil si další uživatel a opřel se i do Bartoníčka. „A vy mu ještě dělejte reklamu…“

„Obyčejný podvodník," dodal další uživatel k Minářově osobě.

Někteří diskutující kritizovali i Minářovu argumentaci, kterou označovali za nelogickou. Nevyhýbali se osobním urážkám.

„Děláte agitaci hajzlovi, který nechce uznat výsledek demokratických voleb. Minář je dobytek a zloděj,“ uvedl uživatel X.

„Jeho argumentace je naprosto stupidní a logicky rozporná, prostě má tlačenku a peníze na Antibabiš akce a bohužel je tu dost stupidních občanů, kteří ho využijí jako platformu na vyjádření svého názoru,“ souhlasil další.

Jiný uživatel seznal, že Minář musí být evidentně „mdlého rozumu“.

Ještě v pátek večer pak Minář zveřejnil příspěvek na svém účtu X, kde shrnul nejdůležitější body demonstrace a připomněl, proč dle jeho názoru není čas mlčet, nýbrž je čas ukázat sílu.

„Vidíme, že to jde rychle. Vidíme, že si neberou servítky. Vidíme, že nás čekají krušné časy,“ postrašil Minář.

„Můžeme si říct, že už je to ztracené, nám na demonstraci něco chybí nebo na Milionu chvilek něco vadí. Můžeme si říct, že jedna demonstrace nic nezmění. Jenže ono to není ztracené. Budoucnost je otevřená. A jestli tato extrémní vláda zlikviduje instituce a rozloží demokracii v naší zemi – to závisí také na nás občanech – na tom, co jim dovolíme a nedovolíme. Jestli se budeme bát, mlčet, jestli dáme přednost cestě na chatu. Anebo jim důrazně ukážeme, že je nás hodně a že naši zemi budeme bránit,“ sdělil Minář.

Znovu připomněl, že demonstrace na Letné je reakcí na kroky vlády Andreje Babiše, které mají údajně ohrožovat demokracii a fungování státu. Upozornil také na obavy ze snahy ovládnout veřejnoprávní média, ze snižování výdajů na obranu, z připravovaného zákona o zahraničním vlivu na neziskové organizace a z kroků vůči kultuře, přírodě a státní správě. Hlavním důvodem protestu má však podle Mináře být obava, že se Česká republika vydává podobnou cestou jako Slovensko a Maďarsko.

V závěru svého příspěvku Minář uznal, že ačkoliv demonstrace na Letné nevyřeší „celý problém“, tak dle jeho názoru lidem minimálně dodá naději a ukáže sílu.

Jeden z uživatelů sociální sítě posměšně uvedl, v jakém případě je Čechům účast na demonstraci povolená. „Jedinou přijatelnou omluvou za neúčast na zítřejší Letné je potvrzená přítomnost na východní frontě. Na té správné straně!“ uvedl uživatel.

Uživatel Josef Hudeček s Minářem souhlasil minimálně v jedné věci. „Ano jde to rychle, vláda u moci 100 dní a vy už 3 demonstrace,“ napsal.

„Jestli poslední volby nic nezmění, tak byly zbytečné. Pěknou rýmičku přeji,“ neodpustil si posměšný komentář ani další uživatel X a odkázal na nepříliš příznivé sobotní počasí, které účastníky demonstrace čeká.

Uživatel Tonda pak nebojácně Minářovi vzkázal, že on na chatu jede. „Ahoj Mikuláši, nebojím se jet na chatu a tam rozhodně nebudu mlčet, miluju tam každou z těch milionů chvilek... nenechte po sobě na Letné nepořádek...“ vzkázal demonstrujícím.

