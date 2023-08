„Ukrajinci jsou zlatí, že?“ Holec po znásilněních značně přitvrdil

Komentátor Petr Holec zase jednou usedl před kamery a rozehrál slovní kanonádu. Pár ran zasadil soudci Robertu Fremrovi a prezidentovi Petru Pavlovi. Fremr podle Holce páchal justiční zločiny. „Všichni víme, že to byly svinský procesy, že to byly justiční zločiny, nic jinýho,“ vypálil Holec. Poté popsal, proč asi prezident Pavel nenavštíví dvě nedávno znásilněné ženy a dívky, u nichž jsou ze spáchání tohoto zločinu podezřelí Ukrajinci. Ale to se v Česku nehodí, a proto prezident zřejmě zůstane stát stranou.

„Fremr to zabalil sám, jak jsme všichni čekali. Pochopitelně na něj Petr Pavel jako zkušený operativec zaklekl, aby ho zbavil toho reputačního flastru. Ale to, co předvedl Robert Fremr a lidi kolem něj a lidi kolem Pavla, to nezmizí hned tak a já doufám, že aspoň ti lidi, co si oblékli flanelku, jako Petr Fiala, zahleděli se do dálky a viděli tam Petra Pavla jako skvělého kandidáta na prezidenta, tak že ti rozumnější, kteří se míň opili Petrem Pavlem, tak že prozřou, protože Robert Fremr, jeho kandidát, to, co předvedl, nemá obdoby,“ nešetřil kritickými slovy Petr Holec.

„Všichni víme, že to byly svinský procesy, že to byly justiční zločiny, nic jinýho. A stejná obrana jako u Petra Pavla: Bylo to normální, a tak dál,“ pokračoval ve slovní palbě do dnes již bývalého kandidáta na ústavního soudce a do prezidenta Pavla komentátor. A hned si rýpl také do těch zástupců justice, kteří preferovali, aby se Fremr nakonec ústavním soudcem stal. „Mě děsí, že zástupci justice vůbec tohleto (Fremrovo chování před rokem 1989) nechápou,“ ozval se Holec.

Upozornil také na to, jak se ke jmenování – nejmenování Fremra vyjádřila bývalá moderátorka ČT Světlana Witowská.

„Robert Fremr byl nejlepší trestní soudce, kterého jsem jako studentka práv i jako novinářka zažila. Třicet let jsme ho nechali profesně růst a před vrcholem jsme ho shodili ze srázu. Myslím, že to vypovídá víc o nás, než o něm,“ napsala Witowská na sociální síti X, dříve Twitter.

„Tak prosím vás, tohle je mentalita do nedávna předních tváří ČT a předních tváří médií. … Ten člověk prostě nemá na Ústavním soudu co dělat. A já považuju Světlanu Witowskou za inteligentní ženu a mě děsí, že nevidí ten rozdíl, že někdo může být dobrý vyučující, ale pokud má za sebou takovouhle minulost, tak s touhle morálkou nemá na Ústavním soudě co dělat. Ten člověk to přece dotáhl až do mezinárodního soudu, což je ukázka, že na západě taky nemají žádnou morálku,“ vypálil Holec.

Ostře se vymezil proti serveru Seznam Zprávy, který označil za nositele „pochodně hlouposti“. Holce k tomu dovedl komentář Jakuba Kuneše na tomto serveru, který prý Holcovi připadal, jako kdyby ho sepsal někdo v 50. letech minulého století na obranu komunistů:

„Uvědomte si, jaké štěstí máme s Petrem Pavlem. Chybám navzdory. Naprosto učebnicový a příkladný přístup. Pochybení, sebereflexe, omluva a náprava. Žádné relativizování situace nebo útočení na média za ‚rozmazávání‘ přešlapu. Petr Pavel je zkrátka muž na svém místě,“ stálo v textu.

Holec byl původně přesvědčen, že šlo o satyru. „Ale fakt to není satyra, tohle solej na Seznam médium,“ podotkl. „A já doufám, že alespoň pár lidí teď odloží flanelky, po tom, co jsme zažili s Robertem Fremrem, a možná trochu otevřou oči a proberou se z té opice z Petra Pavla, která byla a ještě je velmi nezdravá,“ vyjádřil svůj názor Holec.

Poté si položil otázku, zda Petr Pavel navštíví dvě znásilněné ženy a dívky, které měli znásilnit dva muži ukrajinské národnosti.

„Vidíte, navštíví Pávek znásilněné holky? On je takový populista,“ poznamenal na konto prezidenta, kterého označil jeho zpravodajskou přezdívkou z dob minulého režimu. „Ale tam je problém u Ukrajinců, a to se přece nehodí, protože Ukrajinci jsou zlatí, ale Češi ne,“ ohodnotil situaci Holec.

V souvislosti s případy znásilnění okomentoval také výrok ministra vnitra Víta Rakušana, který na sociální síti X, dříve Twitter, uveřejnil post, v němž napsal, že vůči Ukrajincům nelze uplatňovat kolektivní vinu, protože zločinu znásilnění se podle policie dopustili dva jednotlivci, ale uplatňovat kolektivní vinu proti Rusům je podle Rakušana v pořádku, protože většina Rusů podporuje vpád na Ukrajinu, který nařídil ruský prezident Vladimir Putin, takže tady je uplatnění kolektivní viny na místě.

Holec nad tímto postojem kroutil hlavou.

„On není jenom hlupák, on je opravdu fanatik. Já si myslím, že on skončí podobně nešťastně jako podobní fanatici,“ nechal se slyšet komentátor. „Proboha, takže my musíme potrestat všechny Rusy. I ty, kteří neměli s Putinem nic společného. Třeba i ty, kteří proti Putinovi protestovali. Všechny musíme potrestat. Proboha, kdy tohle skončí?“ ptal se Holec.

Doporučil prezidentovi Petru Pavlovi, aby si Rakušana pozval na Hrad a vysvětlil mu, že se jako ministr zachoval jako blázen. „Ale Vít Rakušan to dotluče až do konce volebního období, přežije všechno a tuhle nenávist tu bude šířit dál,“ konstatoval Holec.

Poté upozornil, že podle průzkumu CVVM vládě Petra Fialy určitě důvěřují jen 2 procenta lidí a spíše důvěřuje 23 procent lidí. 73 procent lidí dalo najevo, že Fialově vládě nedůvěřuje, což naznačuje, že vládní pětikoalici už nevěří ani někteří její vlastní voliči.

