„Ukrajinská armáda může být už letos poražena.“ Bývalý velitel britských sil tuší

Ukrajinská armáda se potýká s nedostatkem lidí, munice i obranných systémů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stále naléhavěji žádá své západní partnery o dodávky systémů protivzdušné obrany, především amerických systémů Patriot, protože Rusové svými raketami a drony soustavně devastují ukrajinskou energetickou síť.

Server německého listu Bild teď Zelenskému poslal dobrou zprávu, když hned v titulku jednoho ze svých článků napsal, že Německo dodá Ukrajině třetí systém protivzdušné obrany Patriot. „Na podporu boje proti Rusku dodává spolková vláda další systém protivzdušné obrany Patriot. Je třetím svého druhu, oznámilo v sobotu spolkové ministerstvo obrany. Spolková vláda opatření zdůvodňuje ‚dalším nárůstem ruských leteckých útoků‘ na Ukrajinu. Děje se tak ‚na žádost ukrajinské vlády a v koordinaci s našimi spojenci‘,“ napsal server deníku Bild.

„S naší podporou pro Ukrajinu jdeme s ohledem na naši vlastní operační připravenost tak daleko, jak jen můžeme. Ještě předtím, než bylo učiněno toto rozhodnutí, jsem se zavázal, že co nejrychleji pořídím nový a usilovně pracujeme na jeho nahrazení,“ poznamenal k tomu německý ministr obrany Boris Pistorius s tím, že Německo bude se svými vlastními obrannými systémy schopno plnit všechny své alianční závazky.

Ve stejné době hlásí nejvýše postavený ukrajinský voják generálplukovník Oleksandr Syrskyj, že východní ukrajinská fronta stále čelí velkému ruskému tlaku. Agentura Reuters k tomu poznamenala, že Syrského prohlášení jen podtrhlo ponurou náladu v Kyjevě. „Situace na východní frontě se v posledních dnech značně vyhrotila. Souvisí to především s výraznou aktivizací útočných akcí nepřítele po prezidentských volbách v Rusku,“ napsal Syrskyj na online platformě Telegram.

Zpomalení vojenské pomoci ze Západu způsobilo, že Ukrajina je více vystavena leteckým útokům a na pozemních bojištích čelí stále výraznější ruské převaze. Syrskyj zmínil, že ruské obrněné útočné skupiny útočí na frontách Lyman i Bachmut a používají desítky tanků a obrněných transportérů, aby se pokusily prorazit linie na frontě v Pokrovsku.

Bývalý velitel britského velitelství společných sil generál sir Richard Barrons v rozhovoru pro britskou veřejnoprávní BBC varuje, že ukrajinská armáda může být rychle poražena. Už během letošního roku. Důvodem je podle něj to, „že Ukrajina může mít pocit, že nemůže vyhrát“. Pak se může ve společnosti rozšířit pocit, že jakýkoli další vzdor je zbytečný a může přijít rychlé podvolení ruským silám.

V tuto chvíli Rusové shromažďují své jednotky a nechávají Ukrajince tápat v tom, kam své síly v létě vyšlou. Ukrajinská fronta je dlouhá a podle odborníků není tamní armáda schopna pokrýt ji celou. Možná přijde úder na Charkov. „Myslím, že prvním cílem letošní ofenzívy bude prolomení Donbasu,“ dodává generál Barrons, „a jejich pohled bude upřen na Charkov, který je asi 29 km [18 mil] od ruských hranic, což je hlavní. Ukrajina jako stát by prý mohla fungovat i bez Charkova, ale ztráta druhého největšího města země by byla velkou ranou pro všechny Ukrajince, pro jejich morálku.

Dalším cílem může být Záporožská oblast. „Ale impozantní obrana, kterou Rusko loni vybudovalo jižně od Záporoží, ve správném očekávání ukrajinského útoku, by nyní zkomplikovala ruský postup. Takzvaná Surovikinova linie, sestávající z trojitých linií obrany, je protkaná největším a nejhustěji obsazeným minovým polem na světě. Rusko by to mohlo částečně rozebrat, ale jeho přípravy by byly pravděpodobně odhaleny,“ napsala BBC.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.