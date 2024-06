„Útočíte na mou zesnulou matku? Nechutné.“ Nerudová cílila na rodinu Turka. Ten se neudržel

reklama

Vít Rakušan, lídr hnutí STAN, dnes řekl, že opravdu nechce, „aby nás tento xenofobní motorista reprezentoval v Evropském parlamentu“. Hovořil tak o panu Turkovi. – „Neodpovídám na to. Přijde mi, že je to poměrně nenávistná kampaň, která mi spíš připomíná úplně jiné politické subjekty. Beru to tak, že nám to zvedlo brutálně dosah,“ poznamenal Turek a podotkl, že sociálními sítěmi kolují rok i více stará vyjádření, a zejména vytržená z kontextu.

„Nejsem xenofob ani homofob. Jsem bytostný demokrat, mám rád černý smysl pro humor a svobodu slova. Jsem kluk z paneláku, tak je pravda, že se občas vyjádřím drsněji,“ sdělil k tomu Turek.

Názor Nerudové na Turka toto jeho vyjádření nic nemění. „Dlouho jsem to nechávala bez povšimnutí, myslela jsem si, že to je parodie. Když jsem se dívala na sociální sítě a viděla jsem traktoristy a motoristy, tak jsem si myslela, že to je strana, která je parodie. Pak jsem se začala na Instagram dívat blíže a přišla jsem na to, že je plný nenávisti, očerňování, urážek, vysmívání se komukoliv jinému, který má jiný názor. A proto jsem to nemohla nechat být. Jsou to věci, proti nimž bojuji celý život a myslím si, že toto na sociální sítě a do společnosti nepatří. Máme jeden velký příklad vedle nás, a to je Slovensko. Kam až ta nenávist ve společnosti zašla. Myslím si, že je třeba respektovat druhý názor, neznevažovat jej,“ řekla Nerudová. A vytáhla proti Turkovi také s fotografií zveřejněnou v Hospodářských novinách, jak je zvěčněn doma, kde má svícen s hákovým křížem.

„Mám doma spoustu starožitností. Máte pocit, že patřím do NSDAP? Nebo že jsem pravicový radikál?“ zeptal se a dodal, že se za tyto artefakty a dary nestydí. – „Normální lidé se neobklopují doma svastikami,“ pravila Nerudová, a že se obává prohlubování příkopů a událostí, které se staly na Slovensku.

A co v minulosti například řekla Danuše Nerudová o Filipu Turkovi? „Chová se jak velký machr. Filip Turek chce Evropu bořit. Mně je špatně z jeho demagogie a proruských narativů, které šíří," pronesla Nerudová CNN Prima News.

Ani Filip Turek svou soupeřku nešetřil. „Pro mě je urážka od levicového progresivisty v podstatě poctou, takže si to užívám. Paní Danuše je opravdu kvalitně blbá. V žádném případě bych si s ní netykal, ani bych si ji nepouštěl blíže k tělu,“ zmínil v minulosti Turek.

„To, co říkáte o paní Nerudové, si opravdu myslíte?" zeptala se Turka moderátorka. – „Já se omlouvám, ale když někdo řekne, že je třetí, čtvrté, páté pohlaví, tak je to podle mě dezinformace, nebo to, co jsem řekl, nebo to, na co jsem reagoval. A myslím si, že to je přibližně rok starý citát,“ oponoval Turek. „Určitě má své jiné kvality,“ dodal Turek a odmítl, že by mezi ním a Nerudovou šlo o osobní nevraživost.



To, že by to bylo mezi nimi osobní, odmítla i Nerudová. „Jen neuznávám styl té komunikace. A myslím si, že každý politik by měl mít nějakou odpovědnost, ale já ji tam nevidím, vidím tam skutečně jen prohlubování těch příkopů. A když někdo nemá politický program a celý jeho politický program spočívá v tom, že očerňuje svoje oponenty politické na síti a udělá si z toho politiku, tak to jen svědčí o tom, že je tedy asi chabého úsudku. I vyjádření o tom, že by si se mnou pan Turek rozhodně netykal, je poměrně úsměvné. Asi nemá správné vychování, ale tykání vždy nabízí žena,“ podotkla Nerudová.

Turek namítl, že to bylo vytrženo z kontextu.

„Jakákoliv věta nebo citát, které tu slyšíme, tak říkáte, že je vytržen z kontextu. Tak stojíte si za tím, co říkáte? Co mohou vaši voliči od vás očekávat?“ nakladla otázku Nerudová.

Turek jí to však vrátil. „Nejdříve říkáte, že tady migrace není; pak říkáte, že je skvělé přijmout migrační pakt – takže vy se snažíte za každou cenu se zbavit těch témat těchto voleb. Protože v těch tématech, kdykoliv jste se vyjádřila, tak z mého pohledu ta vaše vyjádření byla až nebezpečná. Takže jsem se bohužel k vám několikrát vyjádřil tak, jak mi to přišlo přirozené,“ podotkl Turek.

„Když se podíváme na ty sociální sítě, tak ti traktoristi, motoristi mají v podstatě jediný volební program: Ne Green Deal, ne migrace, a ne Nerudová,“ řekla Nerudová. – „Už jenom tím, že to nazýváte traktoristy, je klasická urážka Roberta Šlachty. Vy prostě urážíte úplně všude,“ opáčil Turek, že STAN natáčí nenávistná videa.

Nerudová podle svých slov přijala pozvání do duelu proto, že je podle ní nutné se postavit za skupiny, které Turek podle jejího názoru uráží. „Není standard vysmívat se duševně nemocným, nazývat sprostě ženy, urážet jiné názory. Máte zřejmě nějakou obsesi pohlavím. Mně toto bytostně vadí. Byť mi to na začátku připadalo jako parodie na politiku, musela jsem to vzít vážně,“ předestřela Nerudová.

„Paní Nerudová se bohužel snaží mě urážet a měnit témata. Asi nejsem ten lepší člověk, možná se chovám trochu hruběji. V politice jsem tři měsíce a všechny ty výroky, které jste citovali, jsou několik let staré a vytrženy z kontextu. A dělat ze mě někoho, kdo je proruský a homofobní... Je to trapný, to, co děláte, proto dostáváte na sociálních sítích takovou bídu,“ podotkl Turek, co on očekává od debaty.



„Vy si nestojíte za tím, co jste řekl před pěti lety?“ zeptala se Nerudová. Turek však řekl, že stojí, ale... „V patnácti jsem namaloval kosočtverec na výtah, taky bych to nevytahoval,“ sdělil Turek.

„Vám skutečně přijde v pořádku psát, že Petr Kellner přijde do plynu?" naléhala se Nerudová.

„Vy jste jak paní Bobošíková, přebíráte její agendu. To si nepamatuji... Opravdu si nepamatuji, že bych v roce 2014 psal něco na Twitter, a co to konkrétně bylo. Ale vůbec nevylučuji, že jsem něco takového napsal,“ poznamenal Turek, že když by se na sebe podíval v době, kdy mu bylo 25 let, dal by si pár facek. „Možná bychom mohli najít i nějaké vaše vyjádření, když vám bylo 25 let,“ dodal Turek.

Ostrá slovní přestřelka se následně odehrála kvůli slovu deviant, ale také kvůli Green Dealu či migračnímu paktu. Když se Nerudová do Turka pustila kvůli jeho vyjádřením vůči Prague Pride či ke Green Dealu, pronesl mimo jiné také toto: „Predátorské časopisy, rychlotituly, vy jste celá fejk,“ řekl Turek.

V závěru pak došlo na ostrou slovní potyčku, kdy dokonce byli zmiňováni členové rodiny. Nerudová totiž rýpla do knihy, kterou Turek vydal po smrti své matky – v publikaci byly zveřejněny různé ezoterické postoje. Turka však rozlítila slova, která Nerudová použila a bral to jako útok na svoji zesnulou matku. „To je nechutné,“ opáčil. A dodal, že on např. nesděluje, co se dozvěděl o synovi Nerudové.

Shoda mezi těmito dvěma kandidáty tak nebyla nalezena ani po více než třičtvrtěhodinové diskusi. Ani jeden z nich nedokázal v závěru říct, zda by se v Evropském parlamentu „spolu dokázali bavit“ a nalézat konsenzus.

