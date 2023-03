„Útok.“ Němcová se zhrozila. Avizovala, co nedovolí

reklama

Anketa Jakou školní známkou hodnotíte prezidentství Miloše Zemana? 1 19% 2 59% 3 6% 4 8% 5 8% hlasovalo: 23426 lidí



Hosté, jimiž byli ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a místopředseda ANO Karel Havlíček, mimo debaty okolo průběhu zmíněné akce zhodnotili i samotné požadavky demonstrantů, u nichž Rajchl uvedl, že pokud na ně vláda Petra Fialy nepřistoupí nebo nepodá demisi, pak Rajchl hodlá na 6. duben svolat další akci, která má odstartovat blokaci určitých vládních budov. „Zůstaneme tam tak dlouho, jak bude třeba. Přes noc i další dny,“ přiblížil Rajchl později na svém facebooku, co nastane, pokud vláda nepřistoupí na požadavky demonstrantů či nepodá demisi.

Rakušan v pořadu uvedl, že vláda se na tento krok připravuje. Počítá prý i s tím, že by se ke straně PRO mohlo v blokaci vládních budov připojit i opoziční ANO expremiéra Andreje Babiše (ANO). „Potom je tady potenciální směr spolupráce s hnutím PRO. My se na to připravíme, že tu hnutí ANO možná podpoří blokaci vládních budov. Dobře,“ vyjádřil se Rakušan a tvrdil, že Havlíček v některých bodech mluví stejně jako představitelé hnutí PRO.

Havlíček pak později v pořadu kritizoval dění, ke kterému došlo po ukončení akce u Národního muzea, kde se část jejích účastníků pokusila sundat z fasády Národního muzea ukrajinskou vlajku. „Jakýkoli pokus strhnout vlajku, která je určená např. k uctění lidí, kteří na Ukrajině padli, je pro mě nepřijatelný,“ pronesl.

Miroslava Němcová ODS



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Místopředseda Poslanecké sněmovny Havlíček pak také upozornil, že dle něj není zásluhou Fialovy vlády, že sem přichází mnoho Ukrajinců za prací, ale pomohla k tomu už vláda Andreje Babiše. „Naše vláda byla ta, která zajistila, že do Česka mohlo přicházet 40 tisíc ukrajinských pracovníků, a to včetně jejich rodin,“ zdůraznil.



Pomoc ukrajinským uprchlíkům je podle Havlíčka nutná, avšak vláda by neměla opomínat ani problémy českých občanů. Varoval, že pokud se podpora pro české občany zanedbá, otočí se to nakonec proti oněm Ukrajincům. „Vina je u té vlády, protože brutálně podcenila tu situaci u nás,“ tepal Havlíček Rakušana.

Psali jsme: Neděle po Václaváku. Moravec se podíval do kamery: Teď vám pustím záběry...

Senátorka Miroslava Němcová (ODS) již po těchto Havlíčkových slovech pojala přesvědčení, že bývalý ministr dopravy, průmyslu a obchodu „podporuje Rajchla“.



„ANO zablokovalo Sněmovnu, Rajchl chce zablokovat vládní instituce. Útok na dva ze tří ústavních pilířů – moc zákonodárnou a výkonnou – má vyústit v zablokování demokracie a svobody v naší zemi a její vyvedení ze západního společenství,“ zhrozila se senátorka a zdůraznila: „Nedovolíme to.“

Havlíček podporuje Reichla. ANO zablokovalo sněmovnu, Reichl chce zablokovat vládní instituce. Útok na dva ze tří ústavních pilířů - moc zákonodárnou a výkonnou - má vyústit v zablokování demokracie a svobody v naší zemi a její vyvedení ze západního společenství. Nedovolíme to. — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) March 12, 2023

Senátorka ve svém příspěvku slovy o „blokaci Sněmovny“ ze strany opozičního hnutí ANO zřejmě mířila na nedávnou sněmovní debatu o snížení mimořádné červnové valorizace důchodů, jež trvala pět dní, a vlastní jednání dolní parlamentní komory bez přestávek trvalo přes 72 hodin.

Omezení mimořádného červnového růstu důchodů nakonec Sněmovnou prošlo a penze by tak měly v polovině roku vzrůst průměrně o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun.



Opozice během jednání o sporném vládním návrhu poukazovala zejména na to, že se tak dělo ve stavu legislativní nouze, což je také věc, kterou dnes v Otázkách Václava Moravce připomenul i Havlíček, jenž varoval, že vláda musí mít stoprocentní jistotu, že to, co dělá, není v rozporu s ústavou – a pokud má sebemenší pochybnosti, tak takový zákon by neměla protlačovat ve stavu legislativní nouze, což se podle Havlíčka zcela nehodilo.

„Vy jste měli možnosti udělat to v řádném režimu a nechat to projít v této chvíli za normálních okolností a pak si nastavit vlastní valorizační vzorec od 1. 1. 2024. My bychom s tím možná nesouhlasili. Ale vy jste ohnuli všechno, co se ohnout dá,“ kritizoval Havlíček.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Těšil se, že nastoupí na Mirku Němcovou. Nebylo nic. Tak to vyklopil na sítích To je radosti. Němcová v noci. Sportovci, Bartoníček... Nevídané Senátorka Němcová: Nejhorší, co bychom mohli udělat, je přistoupit na dělení společnosti Němcová: Putin je tisíckrát horší než zemětřesení v Turecku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.