„Už by mu tu pochodovali důchodci.“ Schillerová odhalila, co premiéra zachránilo

„Petr Fiala nám představil 70 úspěchů své vlády. A víte, jaký je ten jeho úplně největší úspěch? Že nejsme Francouzi. Jinak by mu už dávno pochodovali důchodci v jednom šiku s mladými maminkami a živnostníky s řehtačkami pod okny Úřadu vlády. Zemědělci by s traktory zablokovali Nuselák a oranžové vesty by zaplnily Letnou i Václavák najednou. Jenže jsme Češi a překousneme spoustu věcí. Snad je to naše skromnost a mírnost,“ započala Schillerová svůj komentář.

Sedmdesát úspěchů své vlády předestřel Fiala poslancům ve Sněmovně během pokusu opozice vyslovit vládě nedůvěru. „Za řečnickým pultíkem ve Sněmovně, tam je ve svém živlu. Tam k němu nedoléhají hlasy lidí z praxe a lidí, kteří každý den bojují o chleba. Tam se může obklopit jen svými vyvolenými, pro které nechal vytvořit nová pracovní místa. Využil naše hlasování o nedůvěře vládě, aby přečetl několik stran, které mu napsali poradci,“ pokračuje Schillerová.

Šokovalo ji, že Fiala mezi všemi těmi „70 úspěchy své vlády“ zmínil silnice, dálnice a obchvaty. „Je to něco tak nehorázného, že to slušného člověka prostě nenapadne,“ podotkla s tím, že je postavila Babišova vláda a za ní se i vyprojektovaly. „Dokonce si dovolil jmenovat naše konkrétní stavby a počet kilometrů, které jsme rozestavěli a jeho vládě připravili. ‚Je to rekordní číslo,‘ řekl pan Fiala. A měl pravdu. Opravdu jsme rekordně rozjeli stavby. Fialův ministr dopravy se má kde fotit a přestřihávat pásky,“ nevychází Schillerová z údivu.

„Když měl premiér pětikoalice říct tu nejlepší věc, tu největší pecku na začátek, vybral si projekty ANO. O něco dál se zase pochlubil tím, že jiné projekty ANO zničil: „Zrušili jsme EET.“ To je opravdu skvělé. Znamená to, že pan premiér Fiala je schopný označit za úspěch i roční únik na daních 22 miliard,“ hrozí se exministryně financí.

A závěrem k Fialovu sněmovnímu výstupu dodává: „Každého napadne slovo sprosťárna. Co bychom ale čekali od člověka, který s lehkým úsměvem tvrdí v televizi, že daňový balíček bude mít na průměrnou českou rodinu dopad ‚několik stovek korun‘, zatímco mu moderátor jasně ukazuje, že to budou desítky tisíc. Petr Fiala. Premiér, kterému stačí k spokojenosti, že má 108 poslanců ve Sněmovně, i když za jejími dveřmi mu věří jen dvě procenta národa. Takovému dva roky na sebereflexi stačit nebudou,“ zakončuje Alena Schillerová.

