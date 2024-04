„Už se jich nezbavíme.“ Farský zkoušel migrační pakt hájit. Nešlo to

O tom, co skutečně přináší schválený migrační pakt diskutovali v pořadu Události, komentáře zástupci vládních i opozičních stran. Převládal názor, že evropský migrační pakt je nedostatečný. Situaci zhorší a místo aby běžence zastavil, naopak je do Evropy pozve. Pře se pak vedly především o to, zda jsou v dokumentu povinné kvóty.

reklama

V pořadu diskutovali místopředsedkyně sněmovny Klára Dostálová (nestr. za ANO), europoslanec Alexandr Vondra (ODS), poslanec bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Radek Koten (SPD), místopředseda hnutí STAN Jan Farský a europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti).

Poslanci ve čtvrtek debatovali tři hodiny o migračním paktu, který má pomoci s řešením migrace v Evropské unii. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) hájí unijní migrační pakt jako nutnou reformu, která pomůže ochránit společnou unijní hranici. Naopak zástupci opozice vytýkají dokumentu, že obsahuje skryté povinné kvóty.

Unijní pakt o migraci je podle Jana Farského krok správný směrem: „Skoro bych použil slova premiéra Fialy, která dnes zmínil, že je to na půl cesty, ale vyrazili jsme správným směrem – přísnější ochrana vnějších hranic, rychlejší azylové řízení...“ zmínil místopředseda hnutí STAN.

Mgr. Jan Farský STAN



zastupitel města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zdůraznil, že v migračním paktu je skutečně výjimka z tzv. povinné solidarity, kterou ministr Rakušan tvrdí, že pro Česko dojednal, dokud zde jsou Ukrajinci. „Plus je tam bonus: To je ta výjimka pro státy pod přílišným migračním tlakem, aby tento tlak byl započten do toho společného řešení,“ uvedl, že je lepší, že byl tento pakt přijat, než kdyby nebyl přijat žádný.

Opačný názor vyjádřila místopředsedkyně sněmovny Klára Dostálová. „Pro Českou republiku určitě nejde o posun k lepšímu,“ komentovala migrační pakt EU. „Do této doby, než to pan ministr Rakušan schválil na radě ministrů vnitra členských zemí EU, tak jsme se kvótám úspěšně bránili,“ zdůraznila.

Trvala na tom že migrační pakt skutečně obsahuje povinné kvóty: „V migračním paktu není sice slovo kvóta, ale je tam stanoven počet, to je to samé. Vadí mi, že se neříká celá pravda,“ uvedla Dostálová.

Člen sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten se obává, že v dokumentu je ještě jedna věc, která migrační krizi může akcelerovat: „Mimo jiné se tam v podstatě říká, že pro ty příchozí migranty – v případě, že se o ně v EU budeme starat – jim musíme zařídit sociální a zdravotní zabezpečení, bydlení, stravu, sociální dávky a právní pomoc, která bude proti státu. Z mého pohledu je tohle pro migranty pozvánka. Oni sem jdou za lepším životem a očekávají, že jim tohle vše nabídneme. Mně to skutečně nepřipadá, že tohle by migranty mělo odradit, ale naopak je to pobídne přijít,“ doplnil.

Ing. Klára Dostálová BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Radek Koten SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa hodnotil balík zákonů, který má řešit migraci, převážně negativně: „Ten migrační pakt je ve skutečnosti balíček asi jedenácti zákonů. Dva z jedenácti jsou dobré, ale zbytek je problém, zbytečný balast,“ hodnotil pirát, co přináší migrační pakt.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Díky migračnímu paktu europoslanec Alexandr Vondra z ODS si myslí, že migrační pakt nezastaví proud nelegálních migrantů, ale bude pokračovat. „Obávám se, že na to je ten pakt slabý, nedostatečný a ten nelegální proud nezastaví. Není tam návratová politika, ta úplně selhává dnes. Pak největší problém je, že některé země lákají do Evropy svými sociálními benevolentními systémy. A pokud tohle neskončí, tak neskončí ani ten proud,“ upozornil.

Nová hraniční pravidla nezajistí, že to ve výsledku nebude pozvánka pro běžence. „Bude to vypadat tak, že stát řekne, že ne, migranti si najmou právníka, ten řekne něco jiného, půjde to k soudu, soud rozhodne jinak,“ popisoval Vondra, jak to bude vypadat v praxi.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dostálová souhlasně přikyvovala s tím, že se v takových případech povede správní řízení a už se takových lidí Česká republika bude jen těžko zbavovat.

„Bude tam celá řada lidskoprávních organizací, které se budou starat o práva těch příchozích. V podstatě se nehneme!“ varoval Radek Koten. „Je tu strašně zásadní věc, aby vůbec nevypluli z výsostných vod těch států, ze kterých emigrují,“ dodal.

Jan Farský se pokoušel tvrzení, že jde o pozvání běženců, v souvislosti s migračním paktem, vyvracet: „Jde jednoznačně o zpřísnění na hranicích, oproti tomu, co platí dnes. Jestli se dnes cítí pozvaní, tak potom, co vzejde v platnost migrační pakt, bude to pozvání o kus slabší a doufám, že to ani pozvání nebude,“ řekl s tím, že je zároveň iluzí, že se podaří jakoukoli migraci zastavit.

Farský následně chytil za slovo Alexandra Vondru, když tvrdil, že v koalici SPOLU byli proti migračnímu paktu, předhodil mu hlasování europoslance Luďka Niedermayera (TOP 09). „Ale vždyť vaše trojka Luděk Niedermayer byl pro migrační pakt. Tak asi to není jenom tak negativní, jak popisujete. Niedermayer je jednička za TOP 09 a migrační pakt podpořil,“ řekl. Vondra přikývl, že Niedermayer se svým hlasováním od zbytku skutečně odlišil.

Psali jsme: „On to nečetl?!“ Migranti do ČR. Eurokomisařka „pomohla“ Rakušanovi. V ČR je zle

„Jednání o migračním paktu jste naprosto nezvládl.“ Rakušan napaden. Zástupcem koalice

„Celý migrační pakt je postaven na špatných základech. Je postaven: ‚Jsem uprchlík na pláži a zachraň mě, Evropo!‘ A to, že budou dostávat právní ochranu, bude přesně o tom, že sice řekneme, že je tu neoprávněně a budeme jej chtít poslat domů, ale on podá odvolání, přezkum a toho člověka se jen tak nezbavíme. Jsou to pozvánky a je to úplně absurdní,“ zopakovala Klára Dostálová, že v migračním paktu chybí efektivnější ochrana hranic, boj proti pašerákům.

Přela se posléze s Farským o to, zda jsou v migračním paktu povinné kvóty, či nikoliv. „Kvóty tam nejsou. Do České republiky to musela vzkázat i eurokomisařka Johanssonová, protože tyto lži a to strašení se tu šíří,“ uvedl místopředseda hnutí STAN, který Dostálovou rozesmál.

Připomněl, že strašení migranty ve volbách funguje: „Viděli jsme to v roce 2018, kdy tehdy kandidát na prezidenta Miloš Zeman polepil republiku plakáty ‚Stop migraci‘, vyneslo ho to až na Hrad. Viděli jsme to i v roce 2021, kdy pan Babiš ve směšném videu strašil lidi, že přijdou migranti. Dnes jsme opět v předvolební kampani. Znovu je to téma, znovu je to strašení, které funguje,“ zmínil.

„My jsme se ale těm kvótám ubránili, pane Farský. Na rozdíl od vás,“ zareagovala Dostálová. Farský zopakoval, že nyní migrační pakt kvóty ruší.

„Kdo umí počítat a přečte si celé souvětí, vidí, že tam kvóty jsou,“ vystoupil proti Farskému i Radek Koten.

„Kvóty tam fakticky vlastně jsou, akorát nejsou tam ty povinné relokace. Když nepřijmete uprchlíka v rámci kvóty, která na nás spadne, tak se z toho lze vykoupit. Ale platí samozřejmě i další možnost, že místo toho nabídnete policisty, stany apod. Ale pokud například Itálie a Řecko řeknou, že o to nemají zájem, tak pokud nebudeme chtít přijmout uprchlíky, budeme muset zaplatit. Čili nejsou tam sice povinné relokace, ale máme povinnost se vyplatit z toho, pokud je nepřijmeme. Tak to je,“ shrnul europoslanec Alexandr Vondra.

Psali jsme: Piráti proti migračnímu paktu. Michálek v ČT osvětlil důvod „To není strašení. Běžte se podívat na Západ, jak začlenili migranty.“ Gregor proti Nejedlové „Normálně požádal o azyl v ČR.“ Babiš sněmovnu zaskočil příkladem Okamura (SPD): Migrační pakt nebudeme respektovat

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE