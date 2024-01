„Už se pomalu stydím. Lidé si to fotí.“ Ceny německého supermarketu se šíří do Česka

Dvoukilové balení jablek, kdy kilo přijde zhruba na 24 korun. Žádné Polsko, jen Německo. Španělská rajčata v akci za něco přes dvacet korun za kilo. Řepkový olej litr za cirka 35 korun. Žádná Ukrajina, jen Německo. Opět jsme se zastavili v marketu ALDI, tentokrát v Regensburgu. A nebyli jsme sami. „Už se pomalu stydím za ty naše nákupní výjezdy. A lidé si to fotí a posílají známým, je to prostě k smíchu,“ řekla Češka, která v Německu žije a může ceny porovnat.

A to jsme si říkali, že zajdeme jen pro několik věcí a pojedeme dál. Jenže ono to nešlo. Při pohledu na regály byl rozdíl cen více než markantní.

Kdepak cizina, ale tuzemsko!

Tradiční značkové čokolády mezi 25 až 50 korunami. S nejrůznějšími, u nás nevídanými příchutěmi a náplněmi. Želatinoví medvídci malé balení do dvacetikoruny, veliké jen o desetikorunu dražší, takže to se vyplatí. Klasické vitamínové bonbony NIMM 2 pod padesátikorunu, ale opravdové „pytle“. Balení různých příchutí, více než pět druhů – plněné, želatinové, žvýkací, klasické.

Vitamíny se skutečnými vitamíny

Ovoce jen se zakousnout – nahnědlé banány obsluha hned vyřazuje, na rozdíl od nás, kdy ovoce zůstává v přepravkách vlhké, nahnilé. Oblíbený červený pomeranč, který je u nás prakticky neznámý, v balení kilo kolem 35 korun. A také stoprocentní šťáva z něj, ne pasterizovaná nebo z koncentrátu, ale pěkně vylisováno ze zralých plodů. Za to těch 60 korun dáte. Zvláště když je obal plastový a průhledný.

Co jsme uvedli o banánech, to samozřejmě platí i o kořenové zelenině nebo bramborách. Neexistuje něco začernalé, naměklé. Na rozdíl od nás to obsluha hned vyhodí. V některých našich supermarketech to rafinovaně otočí – někdo se možná nachytá a koupí to. A než aby zvládl martyrium reklamace, tak si to odnese s sebou domů a pak to stejně vyhodí.

Svazek ředkviček je opravdu velký, nikoliv jen několik bulviček. Stojí sice 25 korun, ale to se dá i u nás.

Fotogalerie: - Střípky z politiky

U nás a tam aneb Ostudy kýbl

„Je to prostě ostuda,“ slyšíme za sebou ženský hlas. Češka, která se sem vdala, má možnost poměřovat. „Už se pomalu stydím za ty naše nákupní výjezdy. A lidé si to fotí a posílají známým, je to prostě k smíchu.“

I zdejší zemědělci mají problémy, kdy se řetězce snaží je tlačit stále níž a níž, pomalu pod náklady. Ale z důvodů toho, aby neprodávaly dráž – na rozdíl od marketů u nás – ty si zase naopak rády zvětšují marži. Na obou stranách hranice ale platí příspěvky na letáky a akce, propagace a podobně. Českým zvykem je ale „zalistování“, tedy uvedení nového produktu na trh, kdy si český řetězec zahraniční matky řekne o nějaký ne zrovna malý peníz, což pro nevelké výrobce je zásadní překážka v tom jít s jejich výrobky na pulty. Zahraničí toto nezná, naopak u nás je tento další zdroj zisků hypermarketů velmi oblíbený a ty se jej jen velmi nerady zbavují.

Nizozemsko? Ne. Raději Polsko…

A jdeme dále. Sýry – to už je stále omílaná klasika. Nizozemská gouda 150 gramů za 60 korun, u nás těžko srovnáte, protože ta z Nizozemska není a nahradí ji totožný druh z Polska, který je u našich sousedů poměrně levný, ale u nás dosahuje nizozemské ceny, ovšem v balení o 50 gramů lehčím. Už i ten v automatu pečený preclík je v ALDI levnější, stojí do jednoho eura a u nás se na trzích či akcích prodává minimálně za 30 korun.

Ceny piva nestouply, víno si drží stabilní částky. To samé je třeba říci o uzeninách, rybách, konzervách, ale také třeba o drogerii, utěrkách, toaletních papírech a tak dále. I ty malé okurčičky stojí v Německu alespoň o pětikorunu méně než u nás. Ale spíše o 10 až 15. Hitem jsou tu nakládané kukuřičky s chilli, medem a česnekem, což k nám ještě nedorazilo.

Ach ty „rozdílné“ chutě

Rovněž u džemů je cena o poznání nižší, alespoň ta desetikoruna je prostě rozdíl – samozřejmě u nás směrem nahoru… Ke všemu nejsou slazeny umělým glukózo-fruktózovým sirupem, ale cukrem. Přidán pektin, žádné chemie, co nahrazují zavařovací klasiku. A ty chutě u nás zcela neznámé. Složení 75 procent ovocného podílu. Druhy jako černé třešně s granátovým jablkem nebo mandarinka s marakujou. U nás v marketech naprosto neznámé, občas se vyskytnou jen na trzích – dovezené třeba právě z ALDI.

Návrat do minulosti aneb Návštěvníci v opačném gardu

A tak můžeme pokračovat. O nutelle psát raději nebudeme, ta už je profláklá dost. Arašídové máslo a další lahůdky jsou cenově porovnatelné, ale to složení.

„Tady by se nekoupila ani paprika z Rumunska nebo Bulharska, natož něco z Ukrajiny. Ještě tak jsme vzali na milost Maďarsko,“ směje se dobře oblečená a usměvavá Češka žijící v krajském Řezně (Regensburgu). „Když jedu k našim do Čech, tak jim vezu plné auto věcí. Jako po sametovce. Vážně, ostuda…“

