„Už vás volit nebudu.“ Fiala, Pekarová a Výborný. Ledová sprcha ve státní svátek

„Volby, které nás čekají, rozhodnou, jaký bude na dlouho charakter naší země,“ řekl při podpisu memoranda o spolupráci s předsedy TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a KDU-ČSL Markem Výborným. Podle premiéra Fialy budou volby soubojem mezi demokratickými silami a populisty a extremisty. K podpisu došlo v pražském Mánesu v den výročí oslav vzniku samostatného Československa. Nyní začnou v koalici SPOLU probíhat rozhovory nad algoritmy zastoupení stran na jednotlivých kandidátních listech.

„Jen SPOLU zabráníme projídání vlastní budoucnosti, ochráníme naši zemi před nebezpečným populismem a udržíme západní směřování naší země,“ komentovala podpis memoranda na síti Facebook předsedkyně TOP 09.

A reakce začaly pršet.

„SPOLU do propadliště dějin! Už jste udělali škod víc než dost!“ zaznělo.

Podle dalšího diskutujícího koalice SPOLU ve Sněmovně jen udržuje strany, které tam voliči nechtějí. „Takže opět ve Sněmovně uměle udržované strany, které drtivá většina voličů ve Sněmovně nechce... Bravo.“

„Dopadneme jako Němci, které už nikdo v některých zemí nevítá. Jako německou političku v Číně. Jste jen banda podřadných řiťolezců. A to jsem ještě slušný,“ ozvalo se do komentáře Pekarové Adamové.

Radostnou zprávu o podpisu memoranda na svém facebooku sdílel i premiér Fiala. „Chceme opět zvítězit a nadále rozvíjet demokratické hodnoty, zlepšovat životní podmínky občanů naší země a zvyšovat respekt České republiky v zahraničí,“ napsal k podpisu Petr Fiala.

A i pod postem premiéra se objevily z větší části kritické komentáře.

Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1645 lidí

A nebyla jediná. Ozval se i další zklamaný volič. „Volil jsem vás hlavně kvůli těmto předvolebním slibům: 1. zeštíhlení státního aparátu o 13 %, 2. konsolidace státního rozpočtu, 3. deagrofertizace, lustrační zákon, prošetření Bečvy, 4. nezvyšování daní. Nesplnili jste nic, stal se naopak pravý opak. Volit vás už nebudu. A ve svém okolí je podobně uvažujících lidí hodně,“ vypočítal bývalý volič Fialovi selhání jeho vlády.

Přišlo i na téma podpory Ukrajiny. „Životní podmínky občanů jsou nejhorší, jaké kdy byly… Díky vám a půjčkám pro Ukrajinu,“ zaznělo.

„Chcete opět zvítězit? Naštěstí o tom, kdo zvítězí rozhodují voliči a ne vy. Už se těším, až příští rok půjdete od válu!!“ zaznělo na adresu koalice.

Novopečený předseda KDU-ČSL Marek Výborný shrnul úspěchy vládní kolice za uplynulé tři roky. „Zvládli jsme spolu covid, válku, energetickou krizi. Máme za sebou i velmi úspěšné předsednictví Rady EU. O Česku se v zahraničí konečně zase mluví pozitivně. Po 30 letech čekání doručujeme zásadní změny a zákony. Třeba důchodovou reformu nebo lesní zákon. Ministři koalice SPOLU taky úspěšně digitalizují státní aparát. Rozpracovali jsme celou další řadu zákonů a chceme je dotáhnout do konce,“ vypsal Výborný.

Pod jeho postem se po dvou hodinách objevil jediný relevantní komentář. „Věřím, že společně Spolu pošleme tam, kam patří, za mě stoprocentně ne už k vládě, škody jste nedělali dost, a přestože hospodaříte za čtyři roky se schodkem daleko přes bilion korun, nestydíte si za to zvýšit výplatu o desetitisíce,“ dočkal se Výborný komentáře.

Podpis pokračování koalice SPOLU je trnem v oku i tradičním voličům ODS. „Pro mě jako dlouholetého voliče ODS jste se tímto stali nevolitelnými. Demokratické a slušné strany tvoří koalice po volbách s těmi stranami, které reálně dostaly mandát ke vstupu do Sněmovny. Tato nedemokratická účelovka a vyčuranost, kterou vám umožnil před odchodem pan Rychetský, vám ve finále dá příští rok cca stejně %. jako získá STAN, a dohromady to nebude ani zdaleka to, co

získá ANO. Smutnej příběh,“ dočkala se ODS vzkazu.

Došlo i na varování, že hlas může u tradičního voliče ODS padnout jiné straně. „Já bych byl taky radši za trochu konzervativnější ODS, která prosazuje SVŮJ program svým jménem. Neříkám, že Spolu volit nebudu, ale budu koukat i kolem a ruka mě bude svrbět,“ zaznělo.