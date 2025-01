,,V Bruselu nebude jednou na výplaty, Trump vše urychlí.” Advokátka Hustáková nad dotazy čtenářů

Kdekdo mluví o konci Evropské unie, ale neumím si představit, jak to lze technicky provést. Přece si sami europoslanci nerozhodnou, že se zruší. Vždyť mají platy 300 000 Kč měsíčně a doma v jejich zemích je také potom nikdo moc vítat nebude.

Bude to podobné jako s jinými velkými celky. Nespokojené obyvatelstvo členských zemí vymění své politiky a ti odmítnou dále platit bruselskou hydru. Ta žije z peněz členských států. Když nebudou finance, nebude v Bruselu na výplaty, nebude na nic. Tak se rozpadl i SSSR, když členské země přestaly odevzdávat daně do Moskvy. Zvolení Trumpa všechno urychlí, protože on systémovou destrukci společnosti odmítá. Už prvními dekrety zrušil prosazování nenormálnosti. EU se na světě stává jediným ostrovem tolerance perverze na veřejnosti. Vnucují nám nesmysly o devadesáti pohlavích, umožňují přešívání pohlavních orgánů u lidí, kteří potřebují léčit svoji psychiku a ne tělo. Trump se správně chce starat o svoji zemi USA. Vedení EU i vlády členských zemí se chovají opačně, nejvíce je zajímá Ukrajina, a ti co je platí ze svých dani, jsou na vedlejší koleji. Taková organizace nemá právo dále existovat, ničí občany členských zemí.

Německo čekají volby a Alternativa pro Německo silně podporována nejbohatším člověkem světa Muskem. Je to první hnutí velké země, které to reálně může udělat. Pokud dopadnou volby výrazně jinak v některých spolkových zemích, tak není vyloučeno, že se Němci částečně vrátí do uspořádání v 19. století. Některé země se pro svoji záchranu odtrhnou. Vývoj Německa je zatím nejasný, cest má více, snad se všechny obejdou bez občanské války.

O Zelenském jste řekla, že už není podle legislativy Ukrajiny prezidentem. Jak je ale možné, že toto neví představitelé Evropské unie? Dodnes za ním jezdí a je pořád citován našimi médii jako prezident Ukrajiny. Dokonce je vyznamenán jedním z našich nejvyšších vyznamenání Řádem Bílého lva. Přece by nesloužil nacistům, když je sám Žid.

A co mají dělat jiného? Oni si ho vytvořili na nejšpinavější práci, kterou může vůbec hlava státu vlastnímu národu udělat. Ukrajinci si ho zvolili, protože slíbil, že ukončí občanskou válku v zemi a udělal pravý opak. Zelenský není sám, je tam bezpochyby více lidí, kteří dokonale vědí, jak tekly finance na Ukrajinu a zase zpětně z Ukrajiny politikům na Západ. Všechny najednou nezabijete. Zelenský žil v Moskvě, ve svých komických představeních si dělal legraci z ukrajinských nacistů. Dokonce má skeč, ve kterém říká, že se stane prezidentem, naseká státu dluhy a jakým způsobem je Ukrajina splatí, je mu jedno, protože v době splácení už prezidentem nebude. Tehdy se tomu ruské publikum smálo. Dokud u nás nebyla zavedena cenzura, směli jsme poslouchat přes satelit ruskou televizi, tak ho mohl vidět každý.



On dokonce ani nebyl poprvé přijat za kandidáta na prezidenta, protože nežil na Ukrajině 5 let, ale v Rusku. Ukrajinský nacionalista Mosijčuk tvrdí, že předseda volební komise dostal 300 000 dolarů, aby ho nakonec zapsal. Na Ukrajině už mimo Zelenského skupiny není nikdo, kdo by chtěl v likvidaci ukrajinského národa pokračovat. Nacionalisté, kteří mají za hrdinu Banderu, veřejně hážou prohru Ukrajiny na Západ, že je oklamal. Takové projevy můžete denně slyšet na youtube kanále ukrlife.tv. Politici opozičních stran, kteří zastupovali zájmy miliónů Rusů a dalších menšin žijících na Ukrajině, byli zavřeni, zabiti nebo vyhnání ze země hned po Majdanu. Na ukrajinském youtube kanále Politeka online tvrdí Ukrajinci, že telefonem jsou prováděny dotazy na oblíbenost Zelenského a kdo řekne něco jiného, než se očekává, tak si pro něho za chvíli přijdou a už ho nikdo neuvidí. Dnes tedy nejde úplně věřit ani průzkumům veřejného mínění. Co dělají s lidmi, kteří odmítají bojovat za ukrajinský režim lze často hodnotit jako zločiny proti lidskosti. Ještě to vše natáčí, aby zastrašili ty, co se veřejně vzpírají. Takových hrůz máte plno na ukrajinských kanálech v Telegramu. Nejedná se tedy o ruský Hollywood, jak by si mnozí přáli. Europolitici musí držet Zelenského u faktické moci, dokud to půjde. Jeho osud je spojen s mnohými z nich.

Co se týká českého vyznamenání, tak Musolini dostal v roce 1926 také Řád Bílého lva od Masaryka. Občas se naši prezidenti unáhlí. Zelenský je sice Žid, ale strom se po ovoci pozná. Generál Jaruzelski byl šlechtického původu, jeho otec zahynul v sovětském gulagu a tvrdit, že nebyl polský komunista, by bylo v rozporu s reálnou historií.

Rusko je teroristický stát, jejich agenti nechali vybuchnout sklad ve Vrběticích. Bývalý premiér Babiš to říká i dnes. To máme s takovým státem komunikovat?

Kdo je vinen za trestný čin u nás neurčují politici, ale soudy. Pokud ruští agenti skutečně u nás teroristický čin spáchali, tak se ptám kdo je trestně stíhá a kdy bude soud? Trestní řád v § 2 odst. 3 a 4 totiž nedává orgánům činným v trestním řízení na výběr. Pokud má státní zástupce podezření ze spáchání trestného činu, tak musí být podle zásad oficiality a legality podezřelý obviněn. Po provedení důkazů jej postavit před soud. Ten rozhodne, zda je vinen, nebo nikoliv. Jiná zákonná cesta není. Pokud proti těmto agentům důkazy jsou, mají být trestně stíháni podle § 302 a násl. Trestního řádu jako uprchlí. Například Radovan Krejčíř nebyl ve své trestní věci ani vyslechnut, byl stíhán jako uprchlý a odsouzen. Takových příkladů jsou stovky. Proto jsou jen dvě možnosti. Buď důkazy jsou a státní zastupitelství a policie porušují trestní řád, nebo nejsou, není je možno obvinit a potom se ptám na základě čeho tady kdokoliv konstatuje, že ti agenti něco spáchali. Pokud byla z tohoto důvodu provedena velmi citelná politická rozhodnutí, tak bych očekávala, že o to důrazněji a rychleji bude věc vyřešena i po trestně právní linii. Máme kvůli tomu zavřený Český dům v Moskvě v hodnotě mnoha set miliónů korun, který chátrá. Můžeme jen poděkovat velkorysosti premiéra Fica, který nechává v Moskvě bydlet české podnikatele i turisty ve Slovenském domě.

Podle vás tedy nemáme pomáhat Ukrajině? Vy nevíte, jak nás prodali naši spojenci v Mnichově? To máme jít stejnou cestou?

Spojovat osud českého pohraničí s Ukrajinou je jako srovnávat holínky a hodinky. Obojí se natahuje, ale je mezi nimi podstatný rozdíl. Československo dodržovalo práva menšin, není jediný důkaz o tom, že by Češi v pohraničí vyháněli Němce z jejich domovů, řvali na ně: „Zabij Němce“ jako na Majdanu řvali Ukrajinci „Moči Moskala“ a skákali po ruské vlajce. Naopak Čechy před 2. světovou válkou nechtěli v českém pohraničí obsluhovat Němci v restauracích, kadeřnictvích, v obchodech. České pohraničí je přes tisíc let součástí českého království, nikdy nebylo součástí Německa, dokud jej společně s Polskem nezabralo v roce 1938. Poláci byli totiž první spojenci Hitlera paktem Pilsudského z roku 1934. Proto nám tehdy sebrali Těšínsko. Československo nebylo před válkou vyzbrojováno nepřáteli Německa, aby se Německo začalo reálně obávat o svou bezpečnost. Němce pozval do našeho pohraničí Karel IV., přicházeli s tím, že musí dodržovat zákony českého království.

Historie Ukrajiny je přesně opačná. Je to uměle vytvořený stát sovětskými komunisty ve 20. století. Lenina v Moskvě zrovna nemilovali, tak si pro své zvolení zajistil hlasy z nově vytvořené Ukrajiny, proto sebral celý Donbas Rusku. Potom Ukrajině pomohlo poválečné uspořádání Evropy. Rozhodnutím velmocí se sebrala část území Německu ve prospěch Polska a Polsku se zase vzala část území ve prospěch Ukrajiny. Korunu tomu dal Chruščov, který daroval Ukrajině Krym.

V takové zemi musíte obzvlášť dbát na dodržování práv všech národů, které žijí na jejím území po staletí a pouze z administrativních důvodů se ze dne na den ocitly v jiném státě.

Nesmíte tolerovat vraždění lidí z důvodu jiné národnosti. Pokud ovšem nechcete v zemi vyvolat občanskou válku. Ukrajinský politik Mosijčuk dnes sám přiznává, že nebylo moudré v takové zemi dávat za hrdiny osoby, které jsou pro milióny lidí, zejména Rusy, na Ukrajině nepřijatelné. Potom také kritizuje zavírání pravoslavných církví a vyhánění pravoslavných kněží, na což jsou Rusové velmi citliví.

Jestli se mělo zabránit druhé světové válce, tak se nemělo dovolit, aby Čechy vyhnali Němci v českém pohraničí z jejich domovů. Nemělo se dovolit, aby Židi byli považováni za národ nižší kategorie. Civilizovaný svět se měl postavit Hitlerovi a neobětovat naši zemi. Pokud se mělo zabránit válce na Ukrajině, tak se neměl tolerovat, nebo dokonce podporovat neústavní převrat Majdan v roce 2014. Nastolení banderovské ideologie, se kterou mají zejména Poláci velmi nemilé zkušenosti z druhé světové války, mělo způsobit izolaci Ukrajiny celým civilizovaným světem. V Oděse v roce 2015 upálili zaživa 52 Rusů. Nikomu to nevadilo v Kyjevě ani v Bruselu. V březnu 2022 byl vyslyšen v Radě bezpečnosti OSN ukrajinský politik Dmitrij Vasiljec, kterého Porošenkův režim zavřel na dva roky. Jeho projev byl tak ohromující, že britský velvyslanec tehdy začal mluvit rusky a snažil se ho ujistit, že Velká Británie nikdy nenávist k Rusům nepodporovala. Občané se o tom z českých médií opět nedověděli nic.

Západu totiž vývoj na Ukrajině vyhovoval. Bývalá kancléřka Německa Merkelová v rozhovoru pro Die Zeit řekla, že podpisem Minských dohod chtěli jenom získat čas na vyzbrojení Ukrajiny. Je velmi kuriózní, že titíž politici schvalují vraždění civilistů v Palestině, Izrael se má prý právo bránit, ale jiným to upírají.

Takže abych odpověděla. Ukrajincům, kteří chtějí mír a nešíří nenávist k jiným národům, se pomáhat má. Kyjevskému režimu tedy ne.

Jak si můžete být jistá, že vyhraje Rusko? Ukrajinci dobývají Kurskou oblast. Putin už musel použít vojáky ze Severní Koreje. I pan režisér Marhoul vysvětloval, jak je ekonomicky Rusko před krachem a stačí vydržet a Putin padne.

Nevím, odkud bere pan Marhoul své informace. Ruská ekonomika vyrostla v roce 2024 o 3,9 % HDP a běžným Rusům se daří relativně dobře. Dokonce podle oficiálních stránek NATO řekl generální tajemník Rutte, že NATO je schopno vyrobit za rok tolik vojenského materiálu co Rusko za 3 měsíce. Asi si nelze myslet, že Putin uzavře na dva roky příměří, aby ho Západ stihl dohnat. Co se týká účasti Severokorejců, tak první informace byla o tom, že 1 300 vojáků se zapojí do osvobozování Kurské oblasti. Údajně je to proto, aby se vojáci vycvičili v boji. Nechci jejich účast zlehčovat, ale denně přichází na stranu Ruska bojovat 1000 až 1500 mužů, kteří uzavírají smlouvy s ruským ministerstvem obrany. Putin je předvídavý, ví, že další konflikt hrozí v Asii a chce mít legitimní důvod tam působit, pokud bude potřebovat. Severokorejci jsou totiž v Kurské oblasti na základě nové smlouvy o vzájemné vojenské pomoci. Tuto smlouvu a vzájemnou pomoc může Rusko využít, aby si v případném asijském konfliktu udrželo rovnocenné místo vedle ostatních velmocí v regionu. Mnozí ukrajinští analytici přepadení Kurska velmi kritizují. Podle nich tím došlo k výraznému oslabení fronty na Ukrajině, zahynulo tím zbytečně mnoho vycvičených vojáků a stejně je Rusové z Kurska už vytlačují.

Abyste vyhrál jakoukoliv válku, musíte mít dostatek potřebných zbraní, vojenské techniky, a lidi, kteří jsou ochotni a schopni s těmito prostředky bojovat. Dále válka, kterou vedete, by neměla fatálně ovlivňovat život zbývajícího obyvatelstva, aby ti, co ji vedou, nebyli svrženi. To se Putinovi zatím evidentně daří. Na Facebooku sice kolují videa z Ukrajiny, jak Ukrajinci v lyžařských centrech v klidu lyžují, vypadá to jako selanka, ale svodky říkají něco jiného. Už nedochází v mnoha částech fronty k rotaci ukrajinských vojáků, přestože násilná mobilizace probíhá i v západní Ukrajině. Dokonce chtějí snížit věkovou hranici mobilizace na 18 let. Přitom v Evropě jsou statisíce Ukrajinců, kterých se mobilizace týká už teď a bojovat nechtějí. Trump nyní zastavil jakoukoliv pomoc na 90 dnů. Pokud dostane dokumenty potvrzující rozkrádání pomoci, tak Ukrajina je v reálném nebezpečí, že už nedostane nic.

