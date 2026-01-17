„V Evropě bychom také potřebovali ICE,“ řekl senátor. Začal řev

17.01.2026 19:45 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Senátor Zdeněk Hraba navrhuje výrazné posílení pravomocí evropské pohraniční agentury Frontex. Pohraničníci by podle něj měli dostat pravomoci nejen k zastavování nelegálních migrantů na hranicích, ale i k jejich hledání ve vnitrozemí členských států, a to podle vzoru amerického Imigračního a celního úřadu (ICE). Příspěvek na síti X vyvolal ostré reakce liberálních kritiků, kteří varují před totalitními praktikami.

„V Evropě bychom také potřebovali ICE,“ řekl senátor. Začal řev
Foto: Zdeněk Hraba
Popisek: Zdeněk Hraba

V době, kdy nelegální migrace zůstává jedním z nejpalčivějších témat Evropské unie a počty nelegálních přechodů vnějších hranic podle dat Frontexu v posledních letech opět rostou, se do veřejné debaty ostře vložil český senátor Zdeněk Hraba (zvolen za KONS+ODS+Mon+Sv). „Pokud myslí Evropa boj s migrací vážně, je na místě, aby Frontex dostal pravomoci nejen k zastavování nájezdníků na hranicích, ale i k jejich hledání ve vnitrozemí. Po vzoru Imigračního a celního úřadu USA,“ napsal na síti X.

 

 

Otevřel tím diskusi o zásadní změně role unijní agentury Frontex (oficiálně Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž – European Border and Coast Guard Agency).

Frontex byl založen v roce 2004 jako Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU. V roce 2016 byl v reakci na migrační krizi výrazně posílen a přejmenován na Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž. Sídlo má ve Varšavě a financován je z rozpočtu EU.

Jeho hlavním úkolem je podpora a koordinace členských států při ochraně vnějších hranic EU, monitorování migračních toků, analýza rizik, boj proti přeshraniční trestné činnosti (včetně pašování lidí), koordinace návratů nelegálních migrantů a podpora pátracích a záchranných operací na moři. Od roku 2019 disponuje tzv. Standing Corps – stálým sborem pohraničníků. V loňském roce měl okolo dvou a půl tisíc příslušníků a plánuje se personální navýšení až na deset tisíc osob, které mohou být nasazovány na vnější hranice členských států, ale vždy pod velením národních autorit dané země.

Frontex v současnosti nemá pravomoci k přímému vymáhání práva uvnitř území členských států, tedy ve vnitrozemí, mimo bezprostřední hraniční zóny. Nemůže samostatně provádět razie, kontroly identity nebo zatýkání migrantů hluboko uvnitř zemí EU. Tyto kompetence zůstávají výhradně v rukou národních policistů, cizinecké policie či imigračních úřadů jednotlivých států. Agentura působí především na vnějších hranicích, koordinuje společné operace a poskytuje technickou a zpravodajskou podporu.

Vše napravo od Lenina je Hitler?

Senátorův příspěvek okamžitě vyvolal bouřlivé reakce napříč českou online scénou. K diskusi podnítil také odkaz na americký ICE. Tento úřad je v USA často kritizován kvůli zadržování migrantů v detenčních centrech a tvrdým postupům, které mnozí označují za porušování lidských práv.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Novinář Michal Sirový politikovi oponoval: „Ekvivalent hitlerovských SA už tu byl -100 let zpátky a úplně to nedopadlo. Jedna věc je tvrdá kontrola hranic, tomu už se v Evropě nevyhneme. A byla chyba nás, liberálů, nebrat v potaz názory významné části Evropanů. Současná forma ICE v USA je ale čistokrevná sračka.“

Hraba mu odpověděl: „Pardon, ale argument, že vše vpravo od Lenina je ‚Hitler‘, je dost trapný a nefunkční.“

 

 

Fašouni lezou z děr

A pořádně to schytal. „Fašouni lezou z děr už i za bílého dne. Všichni, kdo za války bojovali proti nacistům, musí rotovat v hrobech a ti, co dosud žijí, si nezaslouží zažívat tu noční můru znova. Lidi, sakra, tohle musí přestat, než skončíme jak v těch USA,“ pustil se do senátora zastupitel města Kladna Michal Hažlinský (Piráti).

 

 

„Český trumpetista si svobodu, o které tak rád mluví, představuje jako Trumpovo ICE pro Evropu. Díky nechci. S tím je ODS ve shodě? Také označujete lidi slovem nájezdníci?“ vyčetl politikovi Karel Jelinek.

 

 

A uživatel sítě X vystupující pod přezdívkou „Král českých černochů“ se přidal: „Čekal jsem, kdo s touhle píčovinou přijde, a hele pan Bílej jezdec nezklamal.“

 

 

Psali jsme:

Nula. Nikdo. Merz slíbil deportace, ale někde se nedaří
Tvým úkolem je migranty v Evropě vítat... Pobřežní stráž EU jako partner pašeráků a neziskovek
Chtěli udělat z pohraniční stráže vítací neziskovku. Leyenová, neziskovky, nátlak. Další drsné zážitky bývalého šéfa Frontexu
Policie ČR: Pokles migrace znamená pozastavení bilaterální spolupráce v Maďarsku

 

Zdroje:

https://t.co/5zOxjMbgC5

https://t.co/hbvqLRoUqx

https://t.co/wn2iFmMQ57

https://twitter.com/hraba_z/status/2012456180371566791?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hraba_z/status/2012522781372477951?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Jelinek_K_JUDr/status/2012527226609090907?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/KarelCox1/status/2012470701115007027?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MHazlinsky/status/2012554849112531016?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ODScz?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , migrace , Frontex , Hraba , ICE , Hažlinský

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Myslíte si, že by posílení pravomocí agentury Frontex Evropu ochránilo před nelegální migrací?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Igor Červený byl položen dotaz

Vážený pane Červený

Dobrý den, četla jsem zde vaši odpověď, kde prezentujete své úspěchy. Nemyslíte, že kdybyste už konečně vyřešili celou tu věc s Turkem, víc by se pak řešilo, co děláte? Na co čekáte, že prezident změní názor? Proč by to dělal? A jestli tak chcete Turka za ministra, mě je to upřímně jedno, kdo jím bu...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hurá na zelenou demonstraci! Docent Valenčík o Green Dealu

20:45 Hurá na zelenou demonstraci! Docent Valenčík o Green Dealu

KLIMA: VZPOURA PROTI PANICE Po páteční stávce sobotní zamyšlení. První z textů polemické série, kter…