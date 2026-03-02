Ukrajinská auta u nás jezdí bez STK. Rodí se plán

Přestože se inspektoři zaměřují zejména na kamiony, neváhají zastavit ani osobní vozy, u nichž již na první pohled vypadá podezřele, že jejich technický stav nebude odpovídat požadavkům – například zvýšenou kouřivostí.
Aby lidé nemohli už tak lehce proklouznout přes emisní a technickou kontrolu jako dřív, začalo Ministerstvo dopravy rovněž v posledních letech více dbát na zintenzivnění státního odborného dohledu nad stanicemi technické kontroly a stanicemi měření emisí. Exministr dopravy Martin Kupka (ODS) přitom podotkl, že je nutné zvýšit kontroly a omezit podvody, „o kterých si cvrlikají vrabci na střeše“.
Dodal, že z průběhů kontrol vozidel v provozu má být patrné, že řidiči často zanedbávají údržbu vozidel v mezidobí mezi technickými kontrolami, a je tak třeba se zaměřit i na vozidla v nevyhovujícím stavu, byť s platnou STK, která ohrožují životní prostředí i bezpečnost silničního provozu.
O zpřísnění kontrol technického stavu a emisí u aut mají zájem také některé orgány Evropské unie. Generální ředitelství odpovědné za politiku EU v oblasti dopravy a mobility v loňském roce vzbudilo rozruch návrhem revize tří směrnic, z nichž nejvíce medializovaná hovořila o zvýšení četnosti kontrol emisí a STK na jeden rok. Eurokomisař pro udržitelnou dopravu a cestovní ruch Apostolos Tzitzikostas vše vysvětloval nutností chránit evropské občany. „Iniciativa představuje významný krok vpřed k zajištění bezpečnosti našich silnic, čistšího ovzduší a usnadnění života občanů,“ pravil. I když se posléze v prosinci země EU většinově shodly na tom, že se nemá zpřísňovat četnost STK na jeden rok pro starší vozy, jak bylo navrhováno, komunikována je v rámci unijních orgánů nadále potřeba zavedení pokročilých metod měření emisí, které již delší dobu Evropská komise nezávazně doporučuje zejména pro diesely s filtrem DPF.
Blíží se též začátek uplatňování nové normy euro 7, která u nových aut zavede pravidla i pro emise z oděru pneumatik a emise částic z brzd. Zpřísní se též požadavky týkající se pevných částic.
Exministr Kupka uklidňoval, že si v Česku řidiči změn z poslední doby reálně nevšimnou a že aktuálně nová opatření cílila pouze na systém kontroly stanic technické kontroly a stanic měření emisí. „Slušných lidí ani poctivých stanic se to nijak nedotkne,“ slíbil Kupka s tím, že poctiví lidé nemusí mít obavy.
V praxi si většina lidí změn skutečně zřejmě nevšimla, až na jeden faktor – zvýšení cen technických a emisních kontrol. Potřebu pořízení přístrojů při příchodu nejnovější emisní normy a vyšší tlak na přesnost měření se totiž někteří provozovatelé stanic technických a emisních kontrol rozhodli přenést také na řidiče.
Po českých silnicích jezdí auta, o nichž ministerstvo ví, že normy porušují
Vozidla registrovaná na Ukrajině, jejichž počet se v souvislosti s ruskou agresí a příchodem statisíců uprchlíků na našich silnicích značně zvýšil, na rozdíl od těch českých pravidelně na technickou a emisní kontrolu nemusejí.
Zatímco u povinného ručení mají Ukrajinci výjimku jen na 6 měsíců od opuštění ukrajinského území, u technických kontrol žádná podobná lhůta dosud plošně zavedena nebyla. Ukrajinští motoristé se během prvního půl roku mohou spolehnout na to, že v případě škody způsobené jejich vozy u nás vše uhradí Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu bez dopadu na ně. U technické pak platí, že řidiči odpovídají za stav svých vozidel, každé dva roky s vozy staršími 4 let však na technickou prohlídku nemusí.
„Jedná se o vozidlo v mezinárodním provozu. Jeho řidič musí ve vztahu k technickému stavu vozidla zajistit, aby bylo v řádném technickém a provozním stavu. Na jeho řidiče (provozovatele) se pak nevztahuje povinnost přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce na stanici STK v ČR,“ ujišťuje dosud ukrajinské řidiče ministerstvo, že na technickou nemusejí.
Důležité je ovšem zmínit, že ne každý ukrajinský občan u nás automaticky nemusí se svým autem na technickou. Jiné podmínky však platí pro Ukrajince s dočasnou ochranou, pro ty, kteří se svými vozidly jezdí po Česku jen polovinu roku – a jejich vozidlo je tedy považováno za vůz v mezinárodním provozu – a pro Ukrajince, kteří u nás mají trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo jim byl udělen azyl. Právě posledně jmenovaní již při provozování vozidla u nás déle než půl roku mají povinnost jej zapsat do registru silničních vozidel, a to pak podléhá pravidelným technickým kontrolám. Naprostá většina Ukrajinců pobývajících u nás už před válkou tak musí splňovat stejná pravidla jako Češi a nemají žádné úlevy.
Nevyjasněný stav panuje u vozidel Ukrajinců, kteří k nám přišli až po únoru 2022. Ministerstvo dopravy v souvislosti s těmito auty uvádí, že zřejmě neplní české požadavky na emise. Že se tak děje, resort přiznal v předávací zprávě z prosince 2025. Během odchodu exministra Kupky ministerstvo nové vládě vzkázalo, že bude třeba rozhodnout, zda bude u ukrajinských vozidel zavedena povinnost STK a jakou formou.
„Zda budou tato vozidla nově registrována v Registru silničních vozidel, nebo bude ponechán stávající stav evidence v informačním systému ukrajinských vozidel. Pokud se bude měnit současný stav, kdy nemusí vozidla na STK, je třeba změnit zákon. Lze předpokládat, že řada ukrajinských vozidel nesplní emisní normy a nebude moci být zaregistrována,“ vědělo vedení resortu dopravy za Kupky, že se po českých silnicích prohánějí nevyhovující vozy, a problém odkázalo novému šéfovi resortu Ivanu Bednárikovi (za SPD).
ParlamentníListy.cz se proto ministerstva zeptaly, jak se aktuálně k věci hodlá postavit a zda plánuje nějaké kroky, aby urychlilo proces zavádění opatření v této věci – i vzhledem k závazkům České republiky snižovat emise skleníkových plynů a částic škodících lidskému zdraví.
Tiskový mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka uvedl, že se resort na změny v oblasti registrace a STK u ukrajinských vozidel připravuje. „Aktuálně analyzujeme, které legislativní úpravy bude nutné uskutečnit. V každém případě cíl zůstává – plánují se i STK,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.
„Prozatím stále platí, že na území ČR nejčastěji ukrajinští občané pobývají na základě dočasné ochrany a víza za účelem strpění a vztahuje se na ně povinnost zápisu v evidenci ukrajinských vozidel, nejpozději do 7 dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění,“ doplnil mluvčí ministerstva.
