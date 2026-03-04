Macinka se po sérii „vylomenin“ právě dočkal odměny

Projev prezidenta Petra Pavla k poslancům byl očekávanou událostí. Před schůzí, která měla projednávat v druhém čtení státní rozpočet, jim dal coby voják i prezident najevo, že by především měly „adekvátně růst“ výdaje na bezpečnost.
Prezident kritizoval také omezování rozpočtů neziskových organizací nebo nejistotu kolem financování veřejnoprávních médií. „Nejzávažnější je však stagnace výdajů na obranu a na celkovou bezpečnost Česka v rozpočtu na příští rok. V Evropě zuří největší válečný konflikt za posledních 80 let. Na první pohled se odehrává zdánlivě daleko od našich hranic. Ve skutečnosti se nás ale bezprostředně dotýká,“ vysvětloval poslancům Petr Pavel.
Nepředvídatelná geopolitická situace, aktuálně zesílená vojenským konfliktem na Blízkém východě, nás podle něj nutí stále více myslet na to, jak zajistit a posílit naši odolnost a obranyschopnost. „Dnes není jediný ospravedlnitelný důvod pro to, aby výdaje na obranu a bezpečnost stagnovaly. Naopak je dostatek zásadních důvodů, aby adekvátně rostly. V tomto ohledu – jako vrchní velitel ozbrojených sil a také jako český prezident, kterému leží na srdci především bezpečnost našich občanů a suverenita naší země – apeluji na vaši odpovědnost,“ řekl poslancům.
Za prezidentem ve vládní lavici seděl ministr zahraničí Petr Macinka, který za tři měsíce ve funkci už s prezidentem měl několik sporů. Nejen kvůli čestnému prezidentovi Motoristů Filipu Turkovi, kterého prezident odmítl jmenovat ministrem životního prostředí za Motoristy. Neshodli se ani v otázce posílání letounů L-159 na Ukrajinu.
Když prezident promlouval k poslancům a upozorňoval je, že vedle výdajů na obranu je třeba také přijmout legislativu vztahující se ke krizovým situacím, které mohou nastat, Macinka si před sebou rozložil výtisk komunistického Rudého práva, které v Československu vycházelo před rokem 1989.
Historik Petr Blažek dohledal, jaký konkrétní výtisk ministr demonstrativně studoval za prezidentovými zády. „Ministr Petr Macinka dnes v parlamentu studoval při projevu Petra Pavla historické prameny. Podařilo se mi dohledat příslušné číslo stranického tisku. Jednalo se o Rudé právo z 28. ledna 1989, na jehož titulní straně byla pozornost věnována zejména Československé lidové armádě.“
Na titulní stránce tehdy vyšel text s titulkem O snížení počtu osob, výzbroje a organizačních změnách v ČSLA. Což byla svérázná reakce na očekávané prezidentovy výzvy k navyšování rozpočtu bezpečnostních složek.
Ale tím to neskončilo. Petr Macinka se v krátké době přihlásil o slovo i ve věci jaderné iniciativy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.
Macron vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě nařídil otevřít francouzskou jadernou doktrínu a změnit ji tak, aby odpovídala podmínkám dnešního světa.
V praxi to znamená, že Francie poprvé po desetiletích zvýší velikost svého jaderného arzenálu a výrazně zintenzivní spolupráci v oblasti jaderných zbraní s osmi evropskými spojenci včetně Velké Británie. Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí uvedl, že Paříž by mohla nasadit stíhačky Rafale schopné nést jaderné zbraně do partnerských zemí, jako je Německo a Polsko. O francouzské iniciativě informuje např. server britského listu The Guardian.
Jedna z novinářek se chtěla českého ministra zahraničí Macinky zeptat, zda by Česko mělo zájem připojit se k této francouzské iniciativě. „Prezident Macron řekl, že nařídil navýšit počet francouzských jaderných zbraní. O programu jaderného odstrašení s ním jedná i polský prezident. Mělo by se nějakým takovým způsobem připojit i Česko?“ padl dotaz.
Neobratné otázce se ministr Macinka vysmál. „Myslíte, že bychom my navýšili počet našich jaderných zbraní? Že bychom se k tomu připojili?“ reagoval Macinka protiotázkou. „Česká republika žádnými nukleárními zbraněmi neoplývá, takže my nemáme co navyšovat,“ poučil redaktorku.
„Já tomu rozumím, že probíhá takový bezpečnostní shift. I v rámci Severoatlantické aliance, kdy je tlak z Ameriky na to, aby Evropa byla soběstačnější v té obraně. To tedy asi není nic, co by se nedalo čekat, to rozhodnutí těch zemí. Ale jak říkám, Česká republika není jadernou vojenskou mocností. To jste nevěděla?“ obrátil se na novinářku s úsměvem a ujištěním, že si zástupkyně sedmé velmoci skutečně nemyslí, že Česko má nějaké jaderné zbraně.
A poté ironicky komentoval novinářské dotazy na svůj výstup s Rudým právem. „Tady je vidět, co vás novináře zajímá. Chudák pan prezident přišel s vážným proslovem, ale vás zajímají komunistické noviny. Hrozní jste,“ okořenil svůj krok ve sněmovně.
To vše se odehrálo během jednoho odpoledne, které Petr Macinka uzavřel na pražském letišti, kam dorazil, aby se podíval na přílet repatriačních letů z Blízkého východu a aby přivítal Čechy, kteří už se vrátili domů. Absolvoval zde i vstup pro CNN Prima News a moderátor ze studia začal rozhovor sdělením, že se s ministrem spojují na Letiště Václava Havla. „Dobrý večer, vítám vás tady na Letišti Ruzyně,“ reagoval ministr.
Motorista na hraně
Tento výčet mediálních výstupů během jediného dne ukazuje, jakým způsobem dokázal předseda Motoristů sobě ovládnout veřejný prostor. Během pěti měsíců od voleb dokázal poslat do veřejného prostoru hned několik výroků, které si začaly žít vlastním životem a staly se součástí běžné mluvy.
