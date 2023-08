„V Polsku naftu ne!“ Tankuje v ČR, chce dopřát Stanjurovi. Zle dopadl

reklama

Od začátku srpna přestala platit sleva na naftu a ceny předvídatelně vyskočily. Podle Kurzy.cz vyskočila cena nafty na 36 Kč a benzínu na 39 Kč.

Ceny benzínu a nafty po 1. srpnu

Zdroj: Kurzy.cz

Jak jsme již psali, pro Čechy je výhodnější natankovat v Polsku. Je tomu tak stále, stránka Autocentrum uvádí průměrnou cenu Naturalu 95 v Polsku jako 6,46 polských zlotých, což je v přepočtu nějakých 35 korun. U hranic s Českem je podle portálu cena ještě nižší než průměr.

Psali jsme: Na benzínce za hranicí: Celá fronta mluví česky. Na cigaretách se šetří tisíce

Polské ceny benzínu a nafty

Zdroj: Autocentrum.pl

Je otázkou, kde je v ČR předěl, kdy už se cestovat do Polska za plnou nádrží nevyplatí. Ale je v podstatě jisté, že těm, kdo na hranicích s Polskem žijí, se to vyplatí určitě.

Například v Ostravě. Ostravský pirát Jakub Dedek ovšem přišel s novou myšlenkou. Dá se říci s „vlasteneckým tankováním“. „Benzín i naftu zásadně nakupuji v ČR, a to i když mě to stojí víc. Stát (ČR) na vaší jedné nádrží může získat klidně i 1000 korun, ze kterých pak platí údržbu a novou infrastrukturu. A osobní zisk 100 při započítání spol. ztráty 1000 se myslím nevyplatí,“ uvádí Dedek na twitteru (nyní X). A sám přiznává, že se jedná o nepopulární názor.

Unpopular behaviour: benzín i naftu zásadně nakupuji v ČR, a to i když mě to stojí víc. Stát (ČR) na vaší jedné nádrží může získat klidně i 1000 korun, ze kterých pak platí údržbu a novou infrastrukturu. A osobní zisk 100 při započítání spol. ztráty 1000 se myslím nevyplatí. — Jakub Dedek (@jakub_dedek) August 7, 2023

„Je pravda, že to mé rozhodování je v rozporu s tradičním ekonomickým uvažováním: Nakupuji tam, kde to je pro mě nejvýhodnější. Na druhou stranu si vážně myslím, že v konečném důsledku je tankování v ČR, i za cenu větší ceny, výhodnější,“ bránil si Dedek své chování. „Nemyslím si, že stát funguje, jak má a efektivně, ale vážně si myslíte, že pro stát 1000 korun, i při neefektivním fungování, bude mít menší užitek, než 100 korun u vás?“ vysvětloval v reakci na námitku, že stát vybrané daně nevynaloží efektivně.

Je pravda, že to mé rozhodování je v rozporu s tradičním ekonomickým uvažováním: Nakupuji tam, kde to je pro mě nejvýhodnější. Na druhou stranu si vážně myslím, že v konečném důsledku je tankování v ČR, i za cenu větší ceny, výhodnější. — Jakub Dedek (@jakub_dedek) August 7, 2023

Nemyslím si, že stát funguje, jak má a efektivně, ale vážně si myslíte, že pro stát 1000 korun, i při neefektivním fungování, bude mít menší užitek, než 100 korun u vás? — Jakub Dedek (@jakub_dedek) August 8, 2023

Reakcí se sešlo skutečně hodně. „Pro mě když zvážím ušetření 100 vůči 1000, o které přijde stát, tak si zvolím sám přijít o 100. Jestli to máte jinak, pořád to je v pořádku a nikde jsem nepsal opak. Ekonomové by dokonce řekli, že vy se chováte rozumněji,“ vysvětloval opět Dedek a doplnil, že tankuje v průměru dvakrát do měsíce za tři až čtyři tisíce korun.

Ozvalo se, že raději stokorunu ušetřit, než ji poslat „neschopnému ministrovi financí“ Stanjurovi. „A pak moje děti budou splácet větší dluh, který mohl být umořován jen tím, že tankuji jinde. 2400 za rok klidně za 24 tisíc na dluh upřímně obětuji. Navíc, cesta do Polska bere čas, i když občas jezdím nakupovat potraviny (jsou kvalitnější, lepší, levnější a není tam kartel),“ argumentoval pirát a přiznal, že stát obírá na daních za potraviny.

V průměru 2x měsíčně, za cca 3–4 tisíce korun. měsíčně. — Jakub Dedek (@jakub_dedek) August 7, 2023

A pak moje děti budou splácet větší dluh, který mohl být umořován jen tím, že tankuji jinde. 2400 za rok klidně za 24 tisíc na dluh upřímně obětuji. Navíc, cesta do Polska bere čas, i když občas jezdím nakupovat potraviny (jsou kvalitnější, lepší, levnější a není tam kartel). — Jakub Dedek (@jakub_dedek) August 7, 2023

„Stát vždycky utratí všechny peníze, které dostane, navíc neefektivně a rozhodně se to nezlepší, pokud jich bude mít k dispozici víc. Je fér platit si za to, co používám, ale tahle představa je extrémně naivní a měla by se vymýtit,“ mínil o Dedkově přístupu burzián Petr Horáček.

Stát vždycky utratí všechny peníze, které dostane, navíc neefektivně a rozhodně se to nezlepší, pokud jich bude mít k dispozici víc.

Je fér platit si za to, co používám, ale tahle představa je extrémně naivní a měla by se vymýtit. https://t.co/k4TMttFqXU — Petr Horáček (@horacekpetr22) August 7, 2023

„Stát pod pirátskou kuratelou samozřejmě žádnou reinvestici vyšších daňových příjmů z pohonných hmot do údržby či rozšiřování silniční infrastruktury neprovede. Naopak se můžeme těšit na štědřejší přístup ke všem duhovým úchylům producírujícím se po českých městech v kožených spoďárech v rámci tzv. pochodů hrdosti, anebo na svět s více cyklostezkami,“ komentoval pirátův přístup pro ParlamentníListy.cz předseda Motoristů sobě Petr Macinka.

„Těším se na dobu, kdy kaviárovým komunistům z Pirátské strany dojdou státní peníze, které čerpají přisáti ke státním trafikám. Teprve pak se totiž k podobně bezohledným výrokům, jako je ten od pana Dedka z Poruby, budou uchylovat ‚za svoje‘. Tedy za peníze, které si vydělají skutečnou prací. Prací, která společnost obohacuje, nikoli skrytým levičáckým aktivismem, který ji naopak stojí miliardy,“ dodává s tím, že pokud jde o dluhy a škody, které se budou muset opravovat, tak těch po Pirátech zůstane skutečně mnoho a spadnou na děti, které se narodí i za desítky let. Což je podle něho o důvod více se Pirátů v následujících volbách co nejdříve zbavit.

Dedek podle svého medailonku na stránkách Pirátské strany „věří, že do politiky by se mělo zapojit co nejvíce slušných a morálních lidí, aby už přestala být doménou prospěchářů“. Zajímá se o matematiku a popularizaci vědy. „Matematiku ukazuje v souvislostech s jinými obory, nejen technickými, ale i humanitními,“ uvádějí stránky Pirátů.

Psali jsme: Benzin za 18 Kč. Zbytek Stanjurovi. A toto vás dorazí Dražší o 2 Kč? Ne, o 5 Kč. Kam až vyletí benzín a nafta Obchody a benzín v klidu. Ale... Chorvatské hospody pálí naplno „Lidi budou nas*aní.“ Ceny jídla v Chorvatsku poškodí Fialovu vládu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.