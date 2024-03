„V bezpečí jsou jen novináři pracující pro Bidena.“ Carlson znovu výbušně

Americký moderátor Tucker Carlson tvrdí, že administrativa prezidenta Joea Bidena se snaží zastrašit a zničit všechny novináře, kteří se vyjadřují nesouhlasně. „Je to politická tyranie,“ má jasno Carlson a informuje o případu nezávislého novináře, který byl jako novinář přítomen při vniknutí do Kapitolu v roce 2021 a byl za to následně veřejně dehonestován a předveden před soud, ačkoliv dělal jen svoji práci.

Mezi několika tisíci Američany, kteří přišli 6. ledna 2021 ke Kapitolu, bylo také velké množství novinářů. „Mnoho z nich pracovalo pro média jako agentury Reuters nebo AP nebo provládní The Washington Post a The New York Times nebo ABC News. A jejich prací bylo podpořit teze, které o této demonstraci šířila Bidenova administrativa,“ tvrdí Carlson.

Ale toho dne tam byli i nezávislí novináři jako Steve Baker. „Ten byl na místě ze stejného důvodu jako jiní novináři, aby zblízka pozoroval ten protest a mohl o něm informovat. A tak se jako mnoho dalších novinářů nakonec dostal i dovnitř Kapitolu, aby měl informace o aktuálním dění. Činil tak zcela nenásilně, nerozbíjel tam dveře nebo okna, nemával žádnou vlajkou, neatakoval policisty, byl tam prostě jako novinář, který o celé věci dělá reportáž. Což je patrné i z videozáznamů,“ předkládá Carlson Bakerův příběh.

„A nikdo se za něj nepostavil, nikdo z těch mnoha organizací na svobodu médií, které údajně bojují za svobodu novinářské práce. Nikdo ani nehlesl, když byl nedávno Baker zatčen v Dallasu poté, co přišel na stanici FBI. Ta tím vyslala jasnou zprávu, že v bezpečí jsou jen novináři, kteří pracují pro Joea Bidena, ti jediní jsou chápáni jako legitimní. Všichni ostatní budou zničeni,“ tvrdí Carlson.

Baker v rozhovoru popisuje, že o možných problémech věděl od začátku, kdy mu postupně chodily soudní obsílky, až byl nakonec po třech letech od osudného dne vyzván, aby se vydal FBI, a následně byl poslán k soudu.

„Je zajímavé, že od státního zástupce mému právníkovi přišla konkrétní výzva, že se mám hlásit ve středisku FBI v Dallasu a že mám mít na sobě tričko, kraťasy a pantofle. Bylo jasné, co tím sledovali, chtěli mě ihned převléknout do oranžového vězeňského mundúru a převézt mě přes celé město k soudu, kde by mě předali policistům a tam bych musel čekat ve vazbě na svoje přelíčení,“ líčí Baker.

Bakerův právník toto nedovolil a vyjednal, že nemusel mít na sobě oranžový mundúr a nechal si své oblečení. „Přesto, že nejsem očividně nějaká hrozba, tak mi nandali pouta, a u soudu dokonce řetězy na nohy a ruce a posadili mě do vazby spolu s nějakým dealerem pervitinu,“ vypráví perzekvovaný novinář.

„Takže v Texasu, kde jsou aktuálně miliony migrantů, kteří tam páchají zločiny, tak mají čas takhle zacházet s novinářem,“ podivil se Tucker.

Za tohle chování se Bakerovi prý omlouvalo velké množství bývalých agentů FBI, kteří mu napsali, že dříve byli na FBI hrdí, ale to už neplatí. „A já jsem se ptal těch dvou agentů, kteří mě zatýkali, a policistů u soudní budově, jak často takhle spoutávají lidi, kteří byli obviněni z přestupku tak jako já. A oni raději mlčeli, protože neměli co říct. Odpověď je totiž jasná, kvůli přestupkům se k nikomu takhle nechovají, ve stoleté historii FBI se nikdy k nikomu takhle nechovali, kdo byl obviněn z nenásilného přestupku,“ má jasno Baker.

„To je očividně politická tyranie, to už nemá se spravedlností nic společného. Je jasné, že je to jen snaha odstranit jakékoliv kritiky Joea Bidena,“ pokyvoval Tucker.

Ep. 82 Joe Biden has put hundreds of his political opponents in jail. Here’s the latest, a working journalist who’s exposed the fraudulence of the January 6th myth. pic.twitter.com/wukggVvY8j — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) March 20, 2024

Carlson nedávno vyzpovídal také aktivistu Jakea Chanslye, který byl za procházení Kapitolem dokonce odsouzen k několika letům vězení.

„Jeho příběh je v podstatě jednoduchý, je to válečný veterán, patriot, který byl přesvědčen, že demokracie v USA po prezidentských volbách v roce 2020 byla poražena a volby byly ukradeny, a tak se s tisíci dalšími lidmi vydal ke Kapitolu. Tam chtěl protestovat proti výsledkům voleb, což je jeho základní právo podle americké ústavy. Poté vstoupil do Kapitolu, nebyl ozbrojen, nikoho neohrožoval, ale stejně byl zatčen, poslán do vězení a jeho případ byl výrazně medializován,“ vysvětloval Carlson.

„Demokraté z něj učinili obětního beránka, nazvali ho ohrožením demokracie a tvrdili, že si veškerá obvinění plně zaslouží. On se stal hlavní tváří incidentu v Kapitolu, o něm byly natočeny stovky reportáží, jak vedl rozzuřený dav do Kapitolu, a někteří liberální komentátoři, kteří jsou placeni demokratickými oligarchy, dokonce tvrdili, že ho měli přítomní policisté raději zastřelit. Ale jak je patrné ze záběrů, Jacob se žádného násilí nedopustil, a dokonce si se zasahujícími policisty povídal a poděkoval jim za jejich práci,“ uvedl Carlson, zatímco pouštěl záběry z Kapitolu.

