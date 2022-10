„V podstatě koncentrační tábor.“ Zelenskyj přišel s novým obviněním

reklama

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 18% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 82% hlasovalo: 4574 lidí

„A když říkám ‚v těchto dnech‘, nemyslím tím dva dny nebo týden, nebo dokonce měsíc. Ruská teroristická válka proti Ukrajině trvá již 232 dní - po osmi letech války v Donbasu,“ uvedl Zelenskyj.

O tom, co všechno Rusové napáchali, co Rusové zničili, proti čemu všemu podnikli teroristický útok, se podle ukrajinského prezidenta píše dost a dost. Proto dal najevo, že se chce zaměřit na něco jiného.

Zelenskyj prohlásil, že když se v roce 2019 stal prezidentem Ukrajiny, nad počínáním Ruska se přivíraly oči. Ve snaze vést dialog s Ruskem se ruské zločiny od anexe Krymu dále přehlížely.

„Slovo ‚dialog‘ pak maskovalo snahu zavřít oči před realitou. A co hůř, toto slovo maskovalo touhu některých subjektů připojit se ke korupčnímu toku peněz z Ruska do Evropy, což způsobilo v evropské politice mnoho problémů. Nic takového se letos nekoná. A já jsem vám za to vděčný. Upřímně vděčný,“ zdůraznil Zelenskyj s tím, že teprve teď, když jsou věci nazvány pravými jmény, nastává skutečný dialog.

„Dialog o tom, jak zachránit lidské životy a jak chránit naše hodnoty. O tom, jak může Evropa obstát, když je napadáno vše, co je pro mír zásadní, a když tento útok neprovádí nějaká marginální politická skupina, což se v Evropě již stalo, ale geograficky největší stát na světě. Stát, který se na válku připravuje již desítky let a z ničení lidských práv učinil svou ideologii,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Díky dialogu, který vede svobodný svět, který vede i Evropa, je podle Zelenského i Evropa jednotnější než kdy dřív. Pomáhá Ukrajině dodávkami vojenského materiálu, pomáhá finančně a navíc poskytuje pomoc uprchlíkům, kteří prchli z válkou zkoušené země. A současně se postupně Evropu daří odstřihávat od její energetické závislosti na Rusku.

„Společně izolujeme Rusko. Společně trestáme teror a dáváme mu pocítit cenu za válku, kterou rozpoutalo. ... A v tomto dialogu bychom měli pokračovat. Dialog mezi námi. Dialog s našimi partnery ve světě. Žádám vás, abyste na všech úrovních - v politice, v médiích, v komunikaci s voliči - hájili zajištění Ukrajiny dostatečným počtem moderních systémů protivzdušné a protiraketové obrany. Již letos musíme chránit naše nebe před ruským terorem. Pokud se to podaří, bude to zásadní krok k ukončení celé války v blízké budoucnosti,“ uvedl Zelenskyj.

Fotogalerie: - Bratislavská V4

Za naprosto zásadní považuje Zelenskyj to, aby Rusové neobdrželi ani euro, ani dolar, za nákup plynu a ropy. Tu by Evropa postupně měla přestat kupovat úplně, protože jen když Rusové uvidí, že mají na svých plynových a ropných účtech nulu, začnou podle Zelenského uvažovat o tom, jak moc je výhodné konečně dospět k míru.

Jen sílící tlak na Rusko, např. v podobě nových a nových sankcí, může podle Zelenského napomoci tomu, že Rusko stáhne z jaderné elektrárny v Záporoží svou vojenskou techniku i své vojáky a přestane tak vydírat svět hrozící jadernou katastrofou. Vedle toho Rusko podle Zelenského musí vydat mučitele, kteří během války týrali a týrají ukrajinské občany.

„Dámy a pánové! Vážení Evropané! Letos jsme se přesvědčili, že Rusko záměrně odmítá jakýkoli skutečný dialog s námi. Rusko chce mluvit pouze jazykem teroru. To je fakt. Evropa může sehrát historickou roli při vytvoření zvláštního tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Udělejme to! Bude to nejlepší způsob, jak ochránit zásady mezinárodního práva,“ zaznělo od Zelenského.

Vedle toho by prý Evropa mohla prosadit mechanismus kompenzací, které by Rusko mělo zaplatit Ukrajině za to, co během války napáchalo. Zelenskyj oznámil, že má připraven návrh příslušného kompenzačního mechanismu. Evropanům také připomněl, že v jiných evropských zemích je soustředěna nemalá část ruského majetku, čili dává smysl, aby se systémem náhrady škody zabývala právě Evropa.

„Ukrajina nabídla svou cestu k míru. Je to evropská cesta. Cesta dialogu a zásad. Cesta realizace dohodnutých rozhodnutí na ochranu Ukrajiny a lidstva a neustálého zvyšování ceny války pro agresora. Cesta postavení viníků války před soud a náhrady škod. To je cesta k vítězství. Je mnohem kratší, než se zdá. Ale jen za podmínky, že dialog v jeho zájmu bude čestný, mezi všemi, kdo si skutečně váží svobody, a že se za slovem ,dialog' nebude skrývat snaha zavírat oči před válkou,“ zaznělo také z úst ukrajinského prezidenta.

Poté se rozloučil.

„Děkuji vám za pozornost! Děkuji vám za vaši velkou podporu! Ať žije Evropa! Sláva Ukrajině!“

Ve svém druhém projevu svým spoluobčanům sdělil, že Parlamentní shromáždění Rady Evropy už Ruskou federaci označilo za teroristický stát.

„Je velmi důležité, že se jedná o politický signál. Signál pro všechny státy - členy Rady Evropy a všechny státy světa, že s touto teroristickou skupinou, která si přivlastnila Rusko a rozpoutala nejodpornější válku v Evropě za posledních 80 let, není o čem mluvit,“ upozornil Zelenskyj.

Znovu hovořil o vytvoření zvláštního tribunálu pro souzení ruských válečných zločinů a ujistil všechny, že bude vytvořen systém kompenzací za škody způsobené Ukrajině.

Poděkoval všem 143 státům OSN, které na půdě OSN odsoudily ruské počínání na Ukrajině.

Poté se obrátil na Mezinárodní červený kříž a přišel s důraznou výzvou.

„Domnívám se, že Mezinárodní výbor Červeného kříže není klub s výsadami, kde se platí a užívá života. Červený kříž má povinnosti, především morální povahy. Mandát Červeného kříže musí být naplněn. Je třeba okamžitě udělat to, co je pro Červený kříž zcela logické,“ spustil ukrajinský prezident.

„Je tu Olenivka. V podstatě koncentrační tábor, kde jsou drženi naši vězni. Přístup k nim je nutný, jak bylo stanoveno. Červený kříž to může uskutečnit. Ale vy se musíte pokusit, aby se to stalo. Ukrajina je připravena to usnadnit. Mise Červeného kříže může pracovat po vzoru mise MAAE. Vyžaduje to však vedení. Je zapotřebí svědomitost. Je třeba pochopit, kdo a proč vytvořil takovou instituci, jakou je Červený kříž,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Fotogalerie: - Pořad schůze

Poté oznámil, že z ruského zajetí bylo osvobozeno dalších 20 zajatců. Zdůraznil také, že stát pokračuje v obnově Ruskem poničené infrastruktury a armáda pokračuje jednak v osvobozování ukrajinského území a jednak nadále odolává ruskému tlaku.

„Rusko nyní posílá na frontu tisíce mobilizovaných mužů. Nemají žádný významný vojenský výcvik, ale jejich velení ho vůbec nepotřebuje. Očekávají, že mobilizovaní Rusové budou schopni přežít ve válce alespoň několik týdnů, pak zemřou a pak budou na frontu posláni noví. Během této doby však takové chování ruským generálům využívání jejich lidí jako ,potravy pro děla"' umožňuje vytvářet další tlak na naše obránce,“ pravil Zelenskyj.

Zdůraznil, že Ukrajina ve svém úsilí nepoleví a nakonec zvítězí.

Poté se rozloučil tradičním zvoláním „sláva Ukrajině“.

Psali jsme: Zelenskyj: Podpora Ukrajiny není dostatečná. Říkáme to jasně Zelenskyj: Rusko vraždí vlastní vojáky. Jen oddaluje porážku Zelenskyj: Rusko mobilizací likviduje své původní národy V televizi na Krymu nečekaně viděli Zelenského: Na Ukrajině vás čeká jen smrt

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.