„V souladu s jednacím řádem Sněmovny to nebylo!“ Růžička vynadal vládním poslancům

Díky hlasům poslanců stran vládní koalice dnes ve Sněmovně prošel konsolidační balíček a nyní míří do Senátu. Přimhouří horní parlamentní komora oči? Senátor Jiří Růžička míní, že jednání senátorů nepotrvá dlouho a že i s posvěcením prezidenta by se vše mohlo stihnout do konce listopadu. Podle něj si většina senátorů uvědomuje, že jsme se dostali na hranu z hlediska deficitu státního rozpočtu. „Nemyslím si, že by Senát chtěl zvyšovat nenávist a nepříjemnosti,“ řekl v pořadu Interview ČT24. A že obstrukce od senátorů se konat nebudou. Věnoval se i tzv. grilování kandidátů na ústavní soudce, které i může být kontraproduktivní.

Senátor Růžička očekává, že jednání o vládním konsolidační balíčku nebude v horní parlamentní komoře tak zdlouhavé jako v Poslanecké sněmovně. „Jsme v polovině října, blíží se zákon o státním rozpočtu, který je na balíček navázán. Není příliš mnoho času. Je potřeba se do toho pustit, co nejdříve. Mluvil jsem o tom před malou chvíli s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem, že je rukou dáním slíbeno, že ten balíček přijde do Senátu během pondělí, nejpozději v úterý ráno, a ještě před plénem Senátu to půjde před jednotlivé výbory, ty na to potřebují čas,“ popsal.

Než zákon poputuje k prezidentovi, to bude trvat asi 24 dnů. „Plénum bude 8. listopadu, pak by pan prezident měl následně – pokud bychom to nevraceli – patnáct dnů. Mohlo by se to stihnout do konce listopadu, což je vzhledem k zákonu o státním rozpočtu hraniční doba,“ podotkl Růžička.

Jak moc je podle Růžičky pravděpodobná možnost, že Senát návrh zákona do Poslanecké sněmovny vrátí? „Myslím si, že Senát se těmi věcmi zabývá z podstaty vlastního problému více než Sněmovna. Ty politické, ideologické pohledy na věc jsou tam méně silné. V senátních výborech se mohou vyskytnout nějaké námitky, ale nepředpokládám, že by to byly námitky apriori politické a ideologické. Senátoři si uvědomují, že jsme se dostali na hranu, že se stát z hlediska svého rozpočtového deficitu dostal na hranu, už nám moc prostoru nezbývá. To si, myslím, uvědomuje naprostá většina senátorů,“ zmínil Růžička v pořadu Interview ČT24.

„Neříkal bych tomu přimhuřování oka. Pětikoalice se na tom balíčku domlouvala poměrně dlouho, je to nesmírně složitá záležitost. Já si cením toho, že přes ty problémy, které tam byly, se dokázala shodnout a nerozhádala se. Nemyslím si, že by Senát chtěl zvyšovat nenávist a nepříjemnosti, kterých už je i tak kolem nás dost. Není zvykem v Senátu obstruovat, dělat nepříjemnosti,“ poznamenal. A že v Senátu se povede slušná a racionální debata.

„Když jsem sledoval některé projevy ve Sněmovně, tak rozhodně bych některé projevy některých poslanců nenazval projevy slušných lidí,“ podotkl ke sněmovním bojům o konsolidační balíček mezi vládou a opozicí.

Vláda by podle něj mohla lidem lépe vysvětlovat dopady konsolidačního balíčku. „Vláda by měla říct, proč to musíme udělat. Proč třeba uvažujeme o tom, že si lidé nebudou moci ze svých daní odečítat školkovné. To vysvětlení je poměrně racionální a směřuje to k těm lépe situovaným společenským vrstvám, ty to tolik nepocítí, zároveň to neuškodí těm, co jsou na tom hůř. To jsou věci, které je potřeba vysvětlovat dnes a denně, v tomhle směru, si myslím, že by vláda mohla být daleko aktivnější, někdy i přízemnější, aby ti lidé neměli pocit, že ‚na ně hraje bůhvíco‘,“ míní senátor Růžička.

V příštím týdnu se v Senátu bude projednávat nejen konsolidační balíček, ale v plánu je také hlasování o budoucnosti Pavla Simona, kandidáta na ústavního soudce navrženého prezidentem republiky. Podle Růžičky jsou senátoři po kauze soudce Fremra opatrnější. „Jednání dvou výborů, ve kterých to proběhlo, výbor ústavně právní a výbor pro lidská práva, už to vyznělo poměrně jednoznačně,“ zmínil Růžička senátní výbory, které kandidáta na ústavního soudce Simona nepodpořily.

„Nechceme něco přehlédnout, chceme to posoudit. Čím detailněji to sledujeme, studujeme, tím lépe pro to, aby byl Ústavní soud takový, jaký bychom si představovali. Myslím, že je to správné i žádoucí, a taky dost nepříjemné pro samotné kandidáty. Jen se bojím, aby si další kandidáti neřekli, zda to mají vůbec zapotřebí, spadnout do té mlýnice, kde je budou všichni převalovat. Abychom si neuškodili, že i kvalitní kandidáti se budou obávat do toho jít,“ přemítal Růžička.

Připomněl, že Senátu rozhodně nic není po tom, co soudce Simon a další soudci dělají ve svém volném čase mimo výkon své funkce. U Simona se například řešilo, že cvíčí čchi-kung. „Nepochybně, že Senátu do toho vůbec nic není. Ale má to velkou souvislosti, protože – aby Simon mohl tuto činnost provozovat –, tak během své soudcovské kariéry založil dvě společnosti s ručením omezením. A já jsem přesvědčen, a nejen já, že to nebyl správný krok, který by byl hoden soudce, soudce nepochybně dobře zabezpečeného,“ dodal senátor Jiří Růžička.

